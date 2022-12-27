Redmi Buds 4 Youth Edition tanıtıldı

Redmi Buds 4 Youth Edition özellikleri ve fiyatı
Redmi Buds 4 Youth Edition tam kablosuz kulaklık modeli 12mm dinamik sürücüler barındırıyor. Temiz bass ve tizler sunan kulaklık aramalar esnasında çevresel gürültü engelleme yapabiliyor.
IP54 ile su sıçramalarına dayanıklı olan gövdenin dış kısmı dokunmatik. Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilirken gecikmeleri de en aza indiriyor. Tek şarj ile 5 saate kadar kullanılırken kutusu ile bunu 20 saate çıkarabiliyor. Redmi Buds 4 Youth Edition kulaklık modeli 20$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d