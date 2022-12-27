Tam Boyutta Gör Redmi markasının bu hafta tanıttığı birbirinden iddialı ürünler arasında bütçeye hitap eden bir model de vardı. Redmi Buds 4 Youth Edition orijinal modelin kırpılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi Buds 4 Youth Edition özellikleri ve fiyatı

Redmi Buds 4 Youth Edition tam kablosuz kulaklık modeli 12mm dinamik sürücüler barındırıyor. Temiz bass ve tizler sunan kulaklık aramalar esnasında çevresel gürültü engelleme yapabiliyor.

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IP54 ile su sıçramalarına dayanıklı olan gövdenin dış kısmı dokunmatik. Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilirken gecikmeleri de en aza indiriyor. Tek şarj ile 5 saate kadar kullanılırken kutusu ile bunu 20 saate çıkarabiliyor. Redmi Buds 4 Youth Edition kulaklık modeli 20$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Redmi Buds 4 Youth Edition tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı