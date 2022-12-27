Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Buds 4 Youth Edition tanıtıldı

    Redmi Buds 4 Youth Edition tam kablosuz kulaklık modeli uygun bir fiyat etiketi ile çevresel gürültü engelleme, 20 saate varan kullanım ömrü, Bluetooth 5.3 gibi özellikler sunuyor.
    Oy Ver
    Redmi Buds 4 Youth Edition Tam Boyutta Gör
    Redmi markasının bu hafta tanıttığı birbirinden iddialı ürünler arasında bütçeye hitap eden bir model de vardı. Redmi Buds 4 Youth Edition orijinal modelin kırpılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

    Redmi Buds 4 Youth Edition özellikleri ve fiyatı

    Redmi Buds 4 Youth Edition tam kablosuz kulaklık modeli 12mm dinamik sürücüler barındırıyor. Temiz bass ve tizler sunan kulaklık aramalar esnasında çevresel gürültü engelleme yapabiliyor.

    IP54 ile su sıçramalarına dayanıklı olan gövdenin dış kısmı dokunmatik. Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilirken gecikmeleri de en aza indiriyor. Tek şarj ile 5 saate kadar kullanılırken kutusu ile bunu 20 saate çıkarabiliyor. Redmi Buds 4 Youth Edition kulaklık modeli 20$ fiyat etiketi ile satılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız