Redmi'den uygun fiyatlı 27 inç monitör: 100 Hz yenileme hızı ve 85 dolar fiyat

Redmi Display A27 IPS isminden de anlaşılabileceği üzere IPS teknolojisini kullanan 1920 × 1080 piksel çözünürlükte 27 inç ekranla donatıldı. 250 nit maksimum parlaklık ve 6 ms tepki süresi ile öne çıkan panel, 178 derecelik geniş bir görüş açısı sunuyor.
Redmi Display A27 IPS özellikleri ve fiyatı
Yeni monitörün 100 Hz yenileme hızı ve HDR10 teknolojisini desteklediğini belirtelim. Ayrıca sRGB renk gamının %99'unu kapsıyor ve 8 bit renk derinliğine sahip. TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve DC Karartma teknolojileri de var.
Redmi Display A27 IPS Çin'de 599 yuan yani yaklaşık 85 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)