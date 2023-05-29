Redmi'den uygun fiyatlı 27 inç monitör: 100 Hz yenileme hızı ve 85 dolar fiyat

Tam Boyutta Gör Redmi markası yeni bir uygun fiyatlı monitör piyasaya sürdü. Redmi Display A27 IPS adı altında çıkış yapan model ofis ve ev kullanımı için "cazip bir seçenek" haline gelmesini sağlayan dikkat çekici özelliklere sahip.

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Redmi Display A27 IPS isminden de anlaşılabileceği üzere IPS teknolojisini kullanan 1920 × 1080 piksel çözünürlükte 27 inç ekranla donatıldı. 250 nit maksimum parlaklık ve 6 ms tepki süresi ile öne çıkan panel, 178 derecelik geniş bir görüş açısı sunuyor.

Redmi Display A27 IPS özellikleri ve fiyatı

Yeni monitörün 100 Hz yenileme hızı ve HDR10 teknolojisini desteklediğini belirtelim. Ayrıca sRGB renk gamının %99'unu kapsıyor ve 8 bit renk derinliğine sahip. TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası ve DC Karartma teknolojileri de var.

Tam Boyutta Gör Redmi Display A27 IPS, HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 bağlantı noktaları ile geliyor. Sadece 7.5 mm kalınlığında kompakt bir gövde taşıyan monitörün duvara monte edilebilmesi için bir VESA montaj aparatı da mevcut.

Redmi Display A27 IPS Çin'de 599 yuan yani yaklaşık 85 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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Redmi'den uygun fiyatlı 27 inç monitör: 100 Hz panel ve 85$ fiyat