Xiaomi bir daha güncelleme almayacak 5 akıllı telefonunu duyurdu: İşte liste

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Xiaomi, bir daha asla güncelleme almayacak akıllı telefonlar listesini güncelledi. Çinli marka beş modeli daha EOS yani destek sonu listesine dahil etti. Söz konusu cihazların tam listesini aşağıda görebilirsiniz:

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9S Pro

Redmi Note 9S Pro Max

Yukarıda ismi geçen tüm akıllı telefonlar için bir daha güncelleme sunulmayacak. Güvenlik yamaları, Android işletim sistemi güncellemeleri ve MIUI arayüzünden bahsediyoruz.

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Yeni modellere geçilmesi öneriliyor

Bu gibi durumlarda üreticiler, destek sonuna ulaşan cihazlar güvenlik açısından riskli hale geldiği için kullanıcılara daha yeni akıllı telefon modellerine geçmelerini öneriyor.

Redmi Note 9 serisi 30 Nisan 2020'de piyasaya sürüldü. Xiaomi hatırlayacağınız üzere aynı yıl Nisan ayının son gününde Mi Note 10 Lite'ı da tanıtmıştı. Tüm bu akıllı telefonların hepsi aynı anda EOS listesine eklendi.

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