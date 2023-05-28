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    Anlık Bildirim

    Xiaomi bir daha güncelleme almayacak 5 akıllı telefonunu duyurdu: İşte liste

    Çinli teknoloji devi Xiaomi web sitesindeki EOS (Destek Sonu) listesini güncelledi. Şirket beş akıllı telefonunu daha bir daha güncelleme almayacak cihazlar listesine ekledi.
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    Xiaomi bir daha güncelleme almayacak 5 akıllı telefonunu duyurdu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, bir daha asla güncelleme almayacak akıllı telefonlar listesini güncelledi. Çinli marka beş modeli daha EOS yani destek sonu listesine dahil etti. Söz konusu cihazların tam listesini aşağıda görebilirsiniz:

    • Xiaomi Mi Note 10 Lite
    • Redmi Note 9 Pro
    • Redmi Note 9S
    • Redmi Note 9S Pro
    • Redmi Note 9S Pro Max

    Yukarıda ismi geçen tüm akıllı telefonlar için bir daha güncelleme sunulmayacak. Güvenlik yamaları, Android işletim sistemi güncellemeleri ve MIUI arayüzünden bahsediyoruz.

    Xiaomi bir daha güncelleme almayacak 5 akıllı telefonunu duyurdu Tam Boyutta Gör

    Yeni modellere geçilmesi öneriliyor

    Bu gibi durumlarda üreticiler, destek sonuna ulaşan cihazlar güvenlik açısından riskli hale geldiği için kullanıcılara  daha yeni akıllı telefon modellerine geçmelerini öneriyor.

    Redmi Note 9 serisi 30 Nisan 2020'de piyasaya sürüldü. Xiaomi hatırlayacağınız üzere aynı yıl Nisan ayının son gününde Mi Note 10 Lite'ı da tanıtmıştı. Tüm bu akıllı telefonların hepsi aynı anda EOS listesine eklendi.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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