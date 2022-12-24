Redmi K60 serisi 2K ekranla geliyor: Xiaomi 13'ten daha yüksek çözünürlük sunacak

Tam Boyutta Gör Xiaomi, merakla beklenen Redmi K60 akıllı telefonlarıyla ilgili bir teaser daha yayınladı. Çinli şirket bu kez serinin 2K çözünürlükte bir ekrana sahip olacağı yönündeki söylentileri resmen doğruladı. Yani tüm modellerde 2K düz ekran göreceğiz.

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Redmi K60 Pro'nun ekran özellikleri hakkında daha fazla detay var. Görünüşe bakılırsa cihaz 2K çözünürlük, 1400 nit maksimum parlaklık, 1920 Hz PWM, Dolby Vision ve HDR10+ destekli bir AMOLED panel ile karşımıza çıkacak.

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Üç farklı işlemci

Hatırlayacağınız üzere Xiaomi 13, Samsung E6 AMOLED ekranla gelmişti. Ancak cihaz Full HD+ çözünürlük sunuyor. Yani böylelikle Redmi'nin amiral gemisi Xiaomi'nin üst düzey akıllı telefonunu ekran çözünürlüğü bakımından geride bırakmış olacak.

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Xiaomi ayrıca seride her biri farklı işlemciden güç alan üç model olacağını doğruladı: Dimensity 8200, Snapdragon 8 Plus Gen 1 ve Snapdragon 8 Gen 2. Redmi K60 serisi akıllı telefonlar 27 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

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Redmi K60 serisi 2K ekranla geliyor: Xiaomi 13'ü geçecek