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    Redmi'den yeni bir akıllı saat geliyor: Watch 4 olabilir

    Redmi markasının yeni bir akıllı saat piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Sertifikasyon sürecinden geçen modelin Redmi Watch 4 olabileceği belirtiliyor.

    Redmi'den yeni bir akıllı saat geliyor: Watch 4 olabilir Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, HyperOS'la çalışan yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlanırken Çinli şirketin alt markası Redmi'nin de benzer bir hazırlık içerisinde olduğu ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa şirket henüz ticari adı bilinmeyen bir modelin sertifika sürecini yürütüyor.

    Ancak dikkat çekici olan şey, her şeyin oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmesi. Giyilebilir cihaz son birkaç gün içinde TUV, IMDA, NRRA ve EEC kurumları tarafından onaylandı. Kayıtlar, M2315W1 model numaralı akıllı saatin yolda olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

    Redmi'den yeni bir akıllı saat geliyor: Watch 4 olabilir

    Xiaomi Watch S3 yarın tanıtılacak

    Söylentilere bakılırsa Çinli şirketin "gizemli" saati Redmi Watch 4 olabilir. Ancak teknik özellikleri için eldeki mevcut bilgilere dayanarak herhangi bir tahminde bulunmak zor. Ayrıca alt markanın, giyilebilir cihazlarında HyperOS kullanıp kullanmayacağını da bilmiyoruz.

    Xiaomi yarın Watch S3 akıllı saatini tanıtacak. Cihaz 60 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık sunan 1.43 inç AMOLED ekran taşıyacak. Bununla birlikte kalp atış hızı sensörü, 100'den fazla egzersiz modu ve HyperOS işletim sistemiyle geleceği de sızdırılan bilgiler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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