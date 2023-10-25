Redmi'den yeni bir akıllı saat geliyor: Watch 4 olabilir

Xiaomi, HyperOS'la çalışan yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlanırken Çinli şirketin alt markası Redmi'nin de benzer bir hazırlık içerisinde olduğu ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa şirket henüz ticari adı bilinmeyen bir modelin sertifika sürecini yürütüyor.
Ancak dikkat çekici olan şey, her şeyin oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşmesi. Giyilebilir cihaz son birkaç gün içinde TUV, IMDA, NRRA ve EEC kurumları tarafından onaylandı. Kayıtlar, M2315W1 model numaralı akıllı saatin yolda olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Xiaomi Watch S3 yarın tanıtılacak
Söylentilere bakılırsa Çinli şirketin "gizemli" saati Redmi Watch 4 olabilir. Ancak teknik özellikleri için eldeki mevcut bilgilere dayanarak herhangi bir tahminde bulunmak zor. Ayrıca alt markanın, giyilebilir cihazlarında HyperOS kullanıp kullanmayacağını da bilmiyoruz.
Xiaomi yarın Watch S3 akıllı saatini tanıtacak. Cihaz 60 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık sunan 1.43 inç AMOLED ekran taşıyacak. Bununla birlikte kalp atış hızı sensörü, 100'den fazla egzersiz modu ve HyperOS işletim sistemiyle geleceği de sızdırılan bilgiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.