Redmi, çocuklara yönelik ilk akıllı saatini tanıttı: Redmi Kids Smartwatch

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Tam Boyutta Gör Redmi, çocuklara yönelik ilk akıllı saatini duyurdu. 1,68 inç büyüklüğünde ekrana ve 360 x 390 çözünürlüğe sahip olan Redmi Kids Smartwatch, 5 MP çözünürlüğünde ön kamerasıyla, ebeveynlerin çocuklarıyla istedikleri zaman iletşim kurmasına izin veriyor.

Redmi Kids Smartwatch özellikleri

Kesintisiz iletişimi sağlamak için 4G desteğine de sahip olan akıllı saat, ebeveynlerin çocuklarını kolaylıkla izlemesine olanak tanıyan GPS, Beidou, Wi-Fi, A-GPS ve AI konumlandırmayı birleştiren dokuz katmanlı konum takibi sunuyor. Cihaz, 90 günlük konum geçmişini saklayabiliyor ve anlık uyarılarla güvenli bölge ayarlarını destekliyor.

Tam Boyutta Gör 950 mAh pille donatılan Redmi Kids Smartwatch, tek bir şarjla üç güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Ek olarak, 20 metreye kadar su geçirmezlik özelliğini de barındırıyor.

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Çin'de yaygın olarak kullanılan sohbet uygulaması WeChat'e destek sunan saat, çocukların derslerine odaklanmasını sağlayan sınıf moduyla birlikte geliyor. Cihaz ayrıca, müzik, matematik, İngilizce ve mantıksal düşünme gibi çeşitli eğitim uygulamalarını da barındırıyor. Ek olarak, özelleştirilebilir saat arayüzleri, birden fazla spor moduna sahip bir K12 egzersiz sistemi ve veri güvenliği için AES256 şifreleme gibi özelliklere de sahip olduğunu belirtelim.

Redmi Kids Smartwatch, Çin'de 59 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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