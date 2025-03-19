Redmi, çocuklara yönelik ilk akıllı saatini tanıttı: Redmi Kids Smartwatch

Redmi Kids Smartwatch özellikleri
Kesintisiz iletişimi sağlamak için 4G desteğine de sahip olan akıllı saat, ebeveynlerin çocuklarını kolaylıkla izlemesine olanak tanıyan GPS, Beidou, Wi-Fi, A-GPS ve AI konumlandırmayı birleştiren dokuz katmanlı konum takibi sunuyor. Cihaz, 90 günlük konum geçmişini saklayabiliyor ve anlık uyarılarla güvenli bölge ayarlarını destekliyor.
Çin'de yaygın olarak kullanılan sohbet uygulaması WeChat'e destek sunan saat, çocukların derslerine odaklanmasını sağlayan sınıf moduyla birlikte geliyor. Cihaz ayrıca, müzik, matematik, İngilizce ve mantıksal düşünme gibi çeşitli eğitim uygulamalarını da barındırıyor. Ek olarak, özelleştirilebilir saat arayüzleri, birden fazla spor moduna sahip bir K12 egzersiz sistemi ve veri güvenliği için AES256 şifreleme gibi özelliklere de sahip olduğunu belirtelim.
Redmi Kids Smartwatch, Çin'de 59 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.Kaynakça https://item.jd.com/100196473354.html https://www.gizmochina.com/2025/03/18/redmi-launches-its-first-kids-smartwatch/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: