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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30 dört renkte sunulacak: İşte basın görselleri

    Önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak Redmi K30'un renk seçeneklerini ortaya koyan yeni basın görselleri yayınlandı. Merakla beklenen akıllı telefon 10 Aralık'ta tanıtılacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi K30 dört renkte sunulacak: İşte basın görselleri
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    Merakla beklenen Redmi K30, 10 Aralık tarihinde düzenlenecek etkinlikte resmiyet kazanacak. Lansmana sayılı günler kala akıllı telefonla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor.

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    Redmi K30'un Mavi, Mor, Beyaz ve Kırmızı dahil olmak üzere toplam dört farklı renk seçeneği ile geleceği onaylandı. Can alıcı renkler, arka paneldeki dairesel kamera modülü ile cihaza etkileyici bir görünüm kazandırıyor.

    Redmi K30 dört renkte sunulacak: İşte basın görselleri
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    Dört arka kamera ile gelecek

    Şu ana kadar öğrendiğimiz kadarıyla Redmi K30'un hem 4G hem de 5G özellikli versiyonları olacak. 5G bağlantısını destekleyen modelin kısa süre önce duyurulan entegre 5G modeme sahip Snapdragon 765G yonga setinden güç alacağını belirtelim.

    Redmi K30 dört renkte sunulacak: İşte basın görselleri
    Tam Boyutta Gör

    Redmi K30 ayrıca 64 megapiksel Sony IMX686 görüntü sensörüyle donatılmış ilk akıllı telefon olacak.

    Redmi K30 dört renkte sunulacak: İşte basın görselleri
    Tam Boyutta Gör

    Dörtlü arka kamera sisteminde 64 megapiksel ana sensörün haricinde ultra geniş açılı lens, makro lens ve derinlik sensörü görev yapacak. Ön tarafta ise 20 megapiksel selfie kamerası yer alacak.



    https://www.weibo.com/3021514657/IjFDqdC5O Yorum Yaz
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    CeradeTairin 4 gün en beğenilen
    Saçma sapan bir şey yapmışlar.Telefonun arkasında sanki kılıf varmış gibi bir görünüm var.Pop up kamera iyiydi ne diye değiştirirsin ki....
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    Compengineer06 3 gün
    redmi sıvamış resmen modelde resmen geriye gitmiş çentiksiz amoled ekrandan nerelere arkadaki ucubeden bahsetmiyorum bile.
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    tplon 4 gün
    Zaten 4 sensör var dörtgen şeklinde dizip siyah daire içine alsalarmış böyle ucuz duruyor.
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    mert1907 4 gün
    Arka kamera bölümü ejderha gözü gibi duruyor.
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    Shoresh 3 gün mert1907
    ne gibi durduğu belli de neyse...
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    CeradeTairin 4 gün en beğenilen
    Saçma sapan bir şey yapmışlar.Telefonun arkasında sanki kılıf varmış gibi bir görünüm var.Pop up kamera iyiydi ne diye değiştirirsin ki....
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    dr.oguz 4 gün
    Arkadan mate 30 önden s10+ belli redmi iki tasarımı da çok begendiginden birleştirmek istemiş 😄😄
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    Ussuz 4 gün
    Hiç de etkileyici gelmedi bana
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