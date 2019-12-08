Redmi K30 dört renkte sunulacak: İşte basın görselleri

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Merakla beklenen Redmi K30, 10 Aralık tarihinde düzenlenecek etkinlikte resmiyet kazanacak. Lansmana sayılı günler kala akıllı telefonla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor.

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Redmi K30'un Mavi, Mor, Beyaz ve Kırmızı dahil olmak üzere toplam dört farklı renk seçeneği ile geleceği onaylandı. Can alıcı renkler, arka paneldeki dairesel kamera modülü ile cihaza etkileyici bir görünüm kazandırıyor.

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Dört arka kamera ile gelecek

Şu ana kadar öğrendiğimiz kadarıyla Redmi K30'un hem 4G hem de 5G özellikli versiyonları olacak. 5G bağlantısını destekleyen modelin kısa süre önce duyurulan entegre 5G modeme sahip Snapdragon 765G yonga setinden güç alacağını belirtelim.

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Redmi K30 ayrıca 64 megapiksel Sony IMX686 görüntü sensörüyle donatılmış ilk akıllı telefon olacak.

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Dörtlü arka kamera sisteminde 64 megapiksel ana sensörün haricinde ultra geniş açılı lens, makro lens ve derinlik sensörü görev yapacak. Ön tarafta ise 20 megapiksel selfie kamerası yer alacak.

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