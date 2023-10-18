Samsung Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri sızdırıldı

Samsun Galaxy S24 serisinin lansmanı yaklaşırken, Güney Koreli şirketin yeni amiral gemileriyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Dün cihazların ekran özellikleri hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise renk seçenekleri sızdırıldı.
İnternete yansıyan en son bilgiler Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerinin hangi renklerde sunulacağını gözler önüne seriyor. Bunlar arasında Galaxy S serilerinin en son nesillerinde bulunmayan iki renk seçeneği de mevcut.
Gösterişli renkler sunulacak
DSCC CEO'su Ross Young'a göre Galaxy S24 serisi siyah, gri, mor ve sarı olmak üzere dört renkte satışa sunulacak. Siyah ve griyi zaten Samsung akıllı telefonlarında sıklıkla kullanıyor. Ancak aynı şeyi mor ve sarı tonları için söyleyemeyiz.
Güney Koreli şirket mor rengi (Puslu Menekşe) en son Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus modellerinde sunmuştu. Sarı renk (Kanarya Sarısı) seçeneğini ise en son Galaxy S10e versiyonundan hatırlıyoruz. Görünüşe bakılırsa Galaxy S24 serisi gösterişli renkleri sevenlere hitap edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.