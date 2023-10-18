Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri sızdırıldı

    Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonları için artık geri sayıma geçildi. Tanıtım günü yaklaşırken Galaxy S24 serisinin hangi renk seçenekleriyle satışa sunulacağı ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsun Galaxy S24 serisinin lansmanı yaklaşırken, Güney Koreli şirketin yeni amiral gemileriyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Dün cihazların ekran özellikleri hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise renk seçenekleri sızdırıldı.

    İnternete yansıyan en son bilgiler Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerinin hangi renklerde sunulacağını gözler önüne seriyor. Bunlar arasında Galaxy S serilerinin en son nesillerinde bulunmayan iki renk seçeneği de mevcut.

    Gösterişli renkler sunulacak

    DSCC CEO'su Ross Young'a göre Galaxy S24 serisi siyah, gri, mor ve sarı olmak üzere dört renkte satışa sunulacak. Siyah ve griyi zaten Samsung akıllı telefonlarında sıklıkla kullanıyor. Ancak aynı şeyi mor ve sarı tonları için söyleyemeyiz.

    Samsung Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli şirket mor rengi (Puslu Menekşe) en son Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus modellerinde sunmuştu. Sarı renk (Kanarya Sarısı) seçeneğini ise en son Galaxy S10e versiyonundan hatırlıyoruz. Görünüşe bakılırsa Galaxy S24 serisi gösterişli renkleri sevenlere hitap edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    selectra 150 mg the walking dead a new frontier türkçe yama kıbrıs"ta tıp okumak monster bios güncellemesi iran"dan telefon almak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız