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Samsun Galaxy S24 serisinin lansmanı yaklaşırken, Güney Koreli şirketin yeni amiral gemileriyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Dün cihazların ekran özellikleri hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise renk seçenekleri sızdırıldı.

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İnternete yansıyan en son bilgiler Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerinin hangi renklerde sunulacağını gözler önüne seriyor. Bunlar arasında Galaxy S serilerinin en son nesillerinde bulunmayan iki renk seçeneği de mevcut.

Gösterişli renkler sunulacak

DSCC CEO'su Ross Young'a göre Galaxy S24 serisi siyah, gri, mor ve sarı olmak üzere dört renkte satışa sunulacak. Siyah ve griyi zaten Samsung akıllı telefonlarında sıklıkla kullanıyor. Ancak aynı şeyi mor ve sarı tonları için söyleyemeyiz.

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Güney Koreli şirket mor rengi (Puslu Menekşe) en son Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus modellerinde sunmuştu. Sarı renk (Kanarya Sarısı) seçeneğini ise en son Galaxy S10e versiyonundan hatırlıyoruz. Görünüşe bakılırsa Galaxy S24 serisi gösterişli renkleri sevenlere hitap edecek.

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Samsung Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri sızdırıldı