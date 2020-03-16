Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30 Pro namıdiğer POCO F2, Snapdragon 865'li en ucuz telefon olabilir

    Redmi K30 Pro fiyat konusunda oldukça iddialı geliyor. Mart ayı bitmeden duyurulması beklenen Redmi K30 Pro'nun dünyanın en ucuz Snapdragon 865'li telefonu olacağı söyleniyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    2,9b
    1
    3
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Zamanında Pocophone F1 modeliyle Snapdragon 845 yonga setine sahip en ucuz akıllı telefonunu duyuran Çinli teknoloji devi Redmi, şimdi de günümüzün en iyi akıllı telefon işlemcilerinden biri olan Snapdragon 865 çipinden güç alan en ucuz telefonu duyurmaya hazırlanıyor.

    Bu iddialar isabetli sızıntılarıyla tanınan Ishan Agarwal adlı teknoloji editörüne ait. Agarwall, Twitter hesabından "Redmi K30 Pro'nun Snapdragon 865'li en ucuz telefonlardan biri, hatta belki de en ucuzu olacağını” duyurdu. 

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic'in performans testi sonucu ortaya çıktı: Çekirdek hızında 3GHz bandı aşıldı!"

    İlginizi Çekebilir Avatar Redmi K20 Pro, bazı ülkelere Poco F2 ve Mi 9T olarak sunulacak

    Diğer özelliklerden kırpılacak

    K30 Pro modelinde tamamen fiyata odaklanan Redmi, telefonun fiyatını düşük tutabilmek için özellikle kamera başta olmak üzere bazı özelliklerden kırpacak.

    Bu noktada Redmi K30 Pro'nun ekran içi parmak izi okuma sensörüne sahip 6.67 inç Full HD+ çözünürlüklü çentiksiz OLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, çift modlu 5G bağlantısı, 33W hızlı şarj desteğine sahip 4.700 mAh kapasiteli batarya ve 64MP Sony IMX686 ana kamera sensörü ile donatılmış dörtlü kamera sistemi ile geleceği daha önce ortaya çıkan detaylar arasında. 

    Redmi K30 Pro namıdiğer POCO F2, Snapdragon 865'li en ucuz telefon olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Hindistan'da Poco F2 olarak piyasaya sürülecek

    Mart ayı sonlarında duyurulması beklenen Redmi K30 Pro'nun Hindistan'da POCO F2 adında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tıpkı Redmi K30 4G'nin Hindistan'da POCO X2 olarak satılması gibi.

    Anlaşılan o ki Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı telefon üreticisi olma iddiasını Redmi K30 Pro modeliyle sürdürmek istiyor. Redmi K30 Pro'nun başlangıç fiyatının 430$'ın üzerinde olacağı iddia ediliyor.

    Güncelleme: Redmi K30 Pro, 24 Mart'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikle lanse edilecek.



    https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1239116827290025984 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    İşte karşınızda Huawei P40 ve P40 Pro [Galeri]
    1 gün
    Ajan 007'nin yeni telefonu Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
    1 gün
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ciftkazmali (abuzer yavuz) 3 gün
    buraya gelene kadar dolar 8 tl yi görür
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 4 gün
    430$

    Dörtyüzotuz dolar

    Dolar kuru ülkede uçtu, bir de 12-13 felan alınıyor vergilerle

    5000 TL ye yaklaşır bu cihaz.

    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Matrix 4'ün çekimleri durduruldu: Film ertelenebilir 3 gün 2siBilmez | Karantina'da yaşam 3 gün Steam bu hafta sonu aktif kullanıcı sayısında rekor kırdı 3 gün Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor 3 gün Amazon, artan çevrimiçi alışveriş talebini karşılamak için 100 bin kişiyi işe alacak 3 gün Microsoft, Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki tüm mağazalarını kapattı 3 gün Motorola Moto E6s tanıtıldı 3 gün Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor 4 gün iPhone 9 Plus geliyor! İşte ilk bilgiler 4 gün Redmi Note 9S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 4 gün Türkiye'deki koronavirüs hastası sayısı 47'ye yükseldi 4 gün TikTok, çirkin ve yoksul olarak değerlendirdiği kullanıcıların videolarını engelleyecek 4 gün Koronavirüs hakkında asılsız paylaşım yapan 19 kişi gözaltında 4 gün Üç kilometre menzile sahip dron savar: ES-60 Elektromanyetik Silah 4 gün Evden çalışanların sayısındaki artışı kaldıramayan Microsoft Teams çöktü 4 gün Mayıs sonuna kadar birçok havayolu şirketi koronavirüs nedeniyle iflas edebilir 4 gün Koronavirüste ölüm oranının %0 olduğu bölgeler 4 gün Beats Powerbeats tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 gün Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakalar var, ilerleyen saatlerde açıklama yapacağım! 4 gün Xbox Series X'in etkileyici SSD performansından demo videoları yayınlandı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Redmi K30 Pro namıdiğer POCO F2, Snapdragon 865'li en ucuz telefon olabilir Sonraki Maliye Bakanı açıkladı: Sektörel bazda tedbirler alınacak 4 gün Huawei P40 serisini ve tüm reklerini gösteren resmi görsel sızdı 4 gün AVM hariç tüm sosyal mekanlar kapatılıyor 4 gün Koronavirüs salgını kurumsal dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı 4 gün Fiyat segmentinde 802.11ac bir artı "Tenda AC5 router incelemesi" 4 gün Xbox Series X donanımı açıklandı: 12TFLOPS performans, ışın izleme, 16GB GDDR6 bellek 4 gün Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı 4 gün Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi 4 gün Ford Otosan, 2021'de Türkiye'de elektrikli ticari araç üretimine başlayacak 4 gün Samsung Galaxy M21'in teknik özellikleri ve basın görseli ortaya çıktı 4 gün Avrupa'dan İstanbul'a gelecek yolcular yurtlarda karantinaya alınacak 4 gün Epic Games bu hafta 3 oyun birden hediye ediyor 4 gün İsrail, koronavirüs salgını ile mücadele için terörizm karşıtı izleme teknolojisi kullanacak 4 gün Fujitsu'dan Snapdragon 865'li amiral gemisi akıllı telefon: Arrows 5G 4 gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gizli belge adı altında WhatsApp'tan yayılan görselin sahte olduğunu açıkladı 4 gün Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi 4 gün EBA erişimi için ayrılan internet kotası iki katına çıktı 4 gün Instagram, içerik oluşturucularına para kazandırmaya hazırlanıyor 4 gün Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu 4 gün Realme 6i modelinin teknik özellikleri onaylandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim