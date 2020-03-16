Redmi K30 Pro namıdiğer POCO F2, Snapdragon 865'li en ucuz telefon olabilir

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Zamanında Pocophone F1 modeliyle Snapdragon 845 yonga setine sahip en ucuz akıllı telefonunu duyuran Çinli teknoloji devi Redmi, şimdi de günümüzün en iyi akıllı telefon işlemcilerinden biri olan Snapdragon 865 çipinden güç alan en ucuz telefonu duyurmaya hazırlanıyor.

Bu iddialar isabetli sızıntılarıyla tanınan Ishan Agarwal adlı teknoloji editörüne ait. Agarwall, Twitter hesabından "Redmi K30 Pro'nun Snapdragon 865'li en ucuz telefonlardan biri, hatta belki de en ucuzu olacağını” duyurdu.

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Diğer özelliklerden kırpılacak

K30 Pro modelinde tamamen fiyata odaklanan Redmi, telefonun fiyatını düşük tutabilmek için özellikle kamera başta olmak üzere bazı özelliklerden kırpacak.

Bu noktada Redmi K30 Pro'nun ekran içi parmak izi okuma sensörüne sahip 6.67 inç Full HD+ çözünürlüklü çentiksiz OLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, çift modlu 5G bağlantısı, 33W hızlı şarj desteğine sahip 4.700 mAh kapasiteli batarya ve 64MP Sony IMX686 ana kamera sensörü ile donatılmış dörtlü kamera sistemi ile geleceği daha önce ortaya çıkan detaylar arasında.

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Hindistan'da Poco F2 olarak piyasaya sürülecek

Mart ayı sonlarında duyurulması beklenen Redmi K30 Pro'nun Hindistan'da POCO F2 adında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tıpkı Redmi K30 4G'nin Hindistan'da POCO X2 olarak satılması gibi.

Anlaşılan o ki Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı telefon üreticisi olma iddiasını Redmi K30 Pro modeliyle sürdürmek istiyor. Redmi K30 Pro'nun başlangıç fiyatının 430$'ın üzerinde olacağı iddia ediliyor.

Güncelleme: Redmi K30 Pro, 24 Mart'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikle lanse edilecek.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1239116827290025984

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