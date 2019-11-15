Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30 serisi gelecek yıl piyasaya sürülecek

    Redmi, 5G bağlantısını destekleyen ilk akıllı telefonunu 2020 yılında piyasaya süreceğini açıkladı. K30 olarak adlandırılacak cihaz MediaTek'in yeni 5G özellikli yonga setiyle gelebilir.
    1 hf. (Son Güncelleme: 4 gün)
    2,2b
    1
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Redmi K30 serisi gelecek yıl piyasaya sürülecek
    Tam Boyutta Gör

    Mobil sektöre yönelik güvenilir bilgileri ile sürekli gündeme gelen Mukul Sharma son olarak Redmi K30'un piyasaya çıkış tarihi hakkında bazı bilgiler verdi. Görünüşe bakılırsa cihazın gelişi gecikecek.

    Ayrıca Bkz. "Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi"

    Haberin kaynağı ise doğrudan Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Redmi üst düzey yöneticisi Lu Weibing. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Weibing, Redmi’nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu hakkında bazı önemli bilgiler verdi.

    MediaTek'in 5G'li yonga seti ile gelebilir

    Deneyimli yönetici 5G çağında yüksek kaliteye bağlı kalmaya devam edeceklerini belirterek Redmi K30'u 2020 yılında piyasaya süreceklerini duyurdu. Böylelikle akıllı telefonun yıl sonuna kadar piyasaya sürüleceğine dair iddialar da çürümüş oldu.

    MediaTek, 5G bağlantısını destekleyen ilk yonga setini 26 Kasım tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Yeni yonga setinin ilk olarak Redmi K30 modelinde kullanılacağı söyleniyor.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1195328319857627137 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf.
    MediaTek, görelim bakalım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün AMD’nin sTRX4 soketinin pin dizilimi TR4’ten farklı 6 gün ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor 6 gün 2020 Honda Civic Hatchback tanıtıldı: Hangi yenilikler var? 6 gün Spotify gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğini test ediyor 6 gün Company of Heroes 2 kısa süreliğine ücretsiz 6 gün Facebook, Instagram'da yer alan bir özelliği test ediyor 6 gün Haftaya A101 marketlerde GM 6 DS, BİM marketlerde Vestel Venus Go var 6 gün Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi 6 gün Elza sihrinin gücünü mobil dünyada gösteriyor 6 gün 16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor 6 gün Nvidia mali tablolarda toparlanmaya başladı 6 gün Virgin Galactic'in uzay turistleri, eğitime başladı 6 gün Minecraft Dungeons çıkış tarihi açıklandı 6 gün Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı 6 gün Xiaomi’nin 285 dolar üstü fiyata sahip telefonları 5G desteğiyle gelecek 6 gün Spotify, yolculuklarınız için çalma listesi oluşturmanıza yardım ediyor 6 gün ISS astronotları, tarihin en zorlu uzay yürüyüşlerinden birisine start verdi 6 gün Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri 1 hf. Joker, gişede 1 milyar doları geride bıraktı 1 hf. Epic Store'da bu haftanın ücretsiz oyunu: The Messenger 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Redmi K30 serisi gelecek yıl piyasaya sürülecek Sonraki Twelve South, AirFly Pro Bluetooth ses aktarıcı adaptörünü duyurdu 1 hf. Kurumsal yatırımcıların kriptodan beklentileri 1 hf. Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı Denza X elektrikli SUV tanıtıldı 1 hf. Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi 1 hf. Age of Empires 4 oynanış fragmanı yayınlandı 1 hf. Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 1 hf. The Rock'ın oynayacağı Black Adam'ın vizyon tarihi belli oldu! 1 hf. Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli duyuruldu 1 hf. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA piste çıktı: İşte paylaşılan görüntüler 1 hf. Delikli ekrana sahip Huawei MatePad Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu 1 hf. 2si1: Ultimate Ears Boom 3 ve Wonderboom 2 izlenimlerimiz | Ön inceleme 1 hf. AirPods Pro kulaklıklar satışa başladı 1 hf. Samsung onuncu yıla özel bir Galaxy paketi hazırlıyor 1 hf. Kimlik avı saldırıları ülkemizde giderek artıyor 1 hf. Toshiba sektörün ilk 512GB UFS 2.1 belleğini duyurdu 1 hf. Ford Mustang temelli elektrikli SUV'un fiyatı dahil tüm detayları ortaya çıktı 1 hf. Windows on ARM cihazlarına 64-bit desteği yakında 1 hf. 5G hayat kurtaracak | Ambulansa uzaktan bağlantı ve müdahele 1 hf. Amazon, Microsoft’a kaptırdığı 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI sözleşmesini mahkemeye taşıyor 1 hf. LG kadınlara yönelik, aksesuar şeklinde giyilebilir cihazlar geliştiriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim