Redmi K30 serisi gelecek yıl piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör

Mobil sektöre yönelik güvenilir bilgileri ile sürekli gündeme gelen Mukul Sharma son olarak Redmi K30'un piyasaya çıkış tarihi hakkında bazı bilgiler verdi. Görünüşe bakılırsa cihazın gelişi gecikecek.

Ayrıca Bkz. "Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi"

Haberin kaynağı ise doğrudan Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Redmi üst düzey yöneticisi Lu Weibing. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Weibing, Redmi’nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu hakkında bazı önemli bilgiler verdi.

MediaTek'in 5G'li yonga seti ile gelebilir

Deneyimli yönetici 5G çağında yüksek kaliteye bağlı kalmaya devam edeceklerini belirterek Redmi K30'u 2020 yılında piyasaya süreceklerini duyurdu. Böylelikle akıllı telefonun yıl sonuna kadar piyasaya sürüleceğine dair iddialar da çürümüş oldu.

MediaTek, 5G bağlantısını destekleyen ilk yonga setini 26 Kasım tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Yeni yonga setinin ilk olarak Redmi K30 modelinde kullanılacağı söyleniyor.

https://twitter.com/stufflistings/status/1195328319857627137