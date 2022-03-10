Redmi K50 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

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Xiaomi merakla beklenen Redmi K50 serisinin lansman tarihini resmen açıkladı. Çinli şirket yeni akıllı telefonlarını 17 Mart'ta tanıtacak. Etkinlik kapsamında Redmi K50, K50 Pro ve K50 Pro+ olmak üzere üç model duyurulması bekleniyor.

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Daha önce Redmi K50 Pro ve K50 Pro+ versiyonlarının sırasıyla MediaTek Dimensity 8100 ve Dimensity 9000 platformlarını temel alacağına yönelik bilgiler ortaya çıkmıştı. Redmi K50'de ise Qualcomm Snapdragon 870 yonga setinin yer alacağı söyleniyor.

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108 megapiksel ana kamera

Yayınlanan poster cihazın 108 megapiksel çözünürlükte ana sensör içeren üçlü kamera sistemine sahip olacağını doğruladı. Bununla birlikte delikli FHD+ AMOLED ekran, 12 GB'a kadar RAM ve ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisinden de söz ediliyor.

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