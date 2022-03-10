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    Redmi K50 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

    Xiaomi bir süredir gündemi meşgul eden Redmi K50 serisi akıllı telefonlarını 17 Mart tarihinde tanıtacak. Çinli üretici yayınladığı posterlerde işlemci ve ana kamera hakkında da bazı detaylar verdi.
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    Redmi K50 serisinin tanıtım tarihi açıklandı
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    Xiaomi merakla beklenen Redmi K50 serisinin lansman tarihini resmen açıkladı. Çinli şirket yeni akıllı telefonlarını 17 Mart'ta tanıtacak. Etkinlik kapsamında Redmi K50, K50 Pro ve K50 Pro+ olmak üzere üç model duyurulması bekleniyor.

    Daha önce Redmi K50 Pro ve K50 Pro+ versiyonlarının sırasıyla MediaTek Dimensity 8100 ve Dimensity 9000 platformlarını temel alacağına yönelik bilgiler ortaya çıkmıştı. Redmi K50'de ise Qualcomm Snapdragon 870 yonga setinin yer alacağı söyleniyor.

    Redmi K50 serisinin tanıtım tarihi açıklandı
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    108 megapiksel ana kamera

    Yayınlanan poster cihazın 108 megapiksel çözünürlükte ana sensör içeren üçlü kamera sistemine sahip olacağını doğruladı. Bununla birlikte delikli FHD+ AMOLED ekran, 12 GB'a kadar RAM ve ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisinden de söz ediliyor.

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