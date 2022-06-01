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Redmi K50 ailesine bir yeni üye daha katılıyor. Redmi K50 Ultra adıyla çıkış yapacak olan bu yeni yüksek özellikli model, görünüşe göre Qualcomm tarafından geliştirilen bir işlemciden gücünü alacak. İşte Redmi K50 Ultra hakkındaki yeni detaylar.

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Redmi K50 Ultra performanstan ödün vermeyecek

Redmi K50 Ultra yakın bir tarihte detayları ile birlikte karşımızda olacak. Ama şimdi gelen bilgiler cihaz hakkında bazı şeyleri ortaya koyuyor. Görünüşe göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak olan Redmi K50 Ultra, bu işlemcinin performansını Full HD+ çözünürlüklü OLED ekranında sergileyecek.

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Bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak olan Redmi K50 Ultra, DC karartma özelliğine sahip olacak. Öte yandan 4800-5000mAh'lik bir batarya ile geleceği bilinen cihazın, 100W ya daha daha üzeri hızlı şarj desteği sunacağı biliniyor. Ancak bu tarafta henüz net bir bilgi söz konusu değil.

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Redmi K50 Ultra, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile gelebilir