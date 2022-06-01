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    Redmi K50 Ultra, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile gelebilir

    Redmi'nin yeni yüksek özelliklere sahip akıllı telefon modeli Redmi K50 Ultra'nın işlemcisi ortaya çıktı. Redmi K50 Ultra gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden alabilir.
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    Redmi K50 Ultra, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile gelebilir
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    Redmi K50 ailesine bir yeni üye daha katılıyor. Redmi K50 Ultra adıyla çıkış yapacak olan bu yeni yüksek özellikli model, görünüşe göre Qualcomm tarafından geliştirilen bir işlemciden gücünü alacak. İşte Redmi K50 Ultra hakkındaki yeni detaylar.

    Redmi K50 Ultra performanstan ödün vermeyecek

    Redmi K50 Ultra yakın bir tarihte detayları ile birlikte karşımızda olacak. Ama şimdi gelen bilgiler cihaz hakkında bazı şeyleri ortaya koyuyor. Görünüşe göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak olan Redmi K50 Ultra, bu işlemcinin performansını Full HD+ çözünürlüklü OLED ekranında sergileyecek.

    Redmi K50 Ultra, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile gelebilir
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    Bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak olan Redmi K50 Ultra, DC karartma özelliğine sahip olacak. Öte yandan 4800-5000mAh'lik bir batarya ile geleceği bilinen cihazın, 100W ya daha daha üzeri hızlı şarj desteği sunacağı biliniyor. Ancak bu tarafta henüz net bir bilgi söz konusu değil.

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    daysleeperxp 15 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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