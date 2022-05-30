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Bugün kesinleşen bilgilere göre iPhone 14 serisi için 5nm sürecinden geçmiş A16 işlemciler üretiliyor. İşlemci üretimi tarafında TMSC ile çalışan Apple, iPhone 14 modelleri için 5nm A16 işlemcilerini ürettiriyor.

iPhone 14 Pro modellerinde Always On Display özelliği bulunacak 3 sa. önce eklendi

iPhone 14 serisi beklenilen performansı sergilemeyecek

iPhone 14 ailesi şimdiye kadar beklentiyi yükseltmişti. İnsanların çoğu iPhone 14'ün performans tarafında oldukça farklı olacağını düşünüyordu. Ancak bugün gelen bilgiler biraz hayal kırıklığı oluşturuyor. TMSC'nin yol haritasına göre şirket bu yıl 5nm sürecinden geçmiş A16 işlemcileri üreteceğini ortaya koyuyor.

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A15 çip ile aynı süreçten geçecek olan A16 işlemciler bazı iyileştirmeler sebebiyle daha verimli ve biraz daha performanslı olacak. Ama bu ciddi fark oluşturacak bir iyileştirme değil. Tabi bu üretilecek olan işlemcilerin iPhone 14 Pro modellerinde kullanılacağını düşündüğümüzde insanların beklediği gibi çok performanslı modeller görmeyeceğiz. Ancak önceki modellere göre biraz daha iyileşmiş işlemciler kullanacağız. Son olarak standart iPhone 14 modellerinde A15 yonga setinin kullanılacağı bilgisi de mevcut.

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iPhone 14 serisi 5nm A16 yonga setlerine sahip olacak