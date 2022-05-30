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    iPhone 14 serisi 5nm A16 yonga setlerine sahip olacak

    iPhone 14 serisi işlemci tarafında beklenilen performansı karşılamayacak. 5nm sürecine tabi tutulan A16 işlemcileri içerisinde barındıracak olan iPhone 14 modelleri, iPhone 13'ten farklı olmayacak.
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    iPhone 14 serisi 5nm A16 yonga setlerine sahip olacak
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    Bugün kesinleşen bilgilere göre iPhone 14 serisi için 5nm sürecinden geçmiş A16 işlemciler üretiliyor. İşlemci üretimi tarafında TMSC ile çalışan Apple, iPhone 14 modelleri için 5nm A16 işlemcilerini ürettiriyor.

    iPhone 14 serisi beklenilen performansı sergilemeyecek

    iPhone 14 ailesi şimdiye kadar beklentiyi yükseltmişti. İnsanların çoğu iPhone 14'ün performans tarafında oldukça farklı olacağını düşünüyordu. Ancak bugün gelen bilgiler biraz hayal kırıklığı oluşturuyor. TMSC'nin yol haritasına göre şirket bu yıl 5nm sürecinden geçmiş A16 işlemcileri üreteceğini ortaya koyuyor.

    iPhone 14 serisi 5nm A16 yonga setlerine sahip olacak
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    A15 çip ile aynı süreçten geçecek olan A16 işlemciler bazı iyileştirmeler sebebiyle daha verimli ve biraz daha performanslı olacak. Ama bu ciddi fark oluşturacak bir iyileştirme değil. Tabi bu üretilecek olan işlemcilerin iPhone 14 Pro modellerinde kullanılacağını düşündüğümüzde insanların beklediği gibi çok performanslı modeller görmeyeceğiz. Ancak önceki modellere göre biraz daha iyileşmiş işlemciler kullanacağız. Son olarak standart iPhone 14 modellerinde A15 yonga setinin kullanılacağı bilgisi de mevcut.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 4 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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