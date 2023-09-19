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    Redmi K70 serisinin bir özelliği daha belli oldu

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi Redmi K70 serisinin bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor. Bugün akıllı telefonların bir özelliği daha belli oldu. İşte detaylar...
    Redmi K70 serisinin bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz aralık ayında tanıtılan Redmi K60 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda 2023 yılında tanıtılacak telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bugün ise amiral gemisi katili telefonların bir özelliği daha belli oldu.

    Redmi K70 netleşmeye başladı

    Bilmeyenler için merakla beklenen Redmi K70 serisinin Redmi K70e, K70 ve K70 Pro olmak üzere toplam üç modelden oluşması bekleniyor. Ancak görünen o ki Redmi K70 serisinde önceki model K60 Pro'da bulunan bir özellik eksik olacak. Hatırlayacak olursak Redmi K60 Pro'da 30W kablosuz hızlı şarj desteğine yer veirilmişti. Redmi K60 modelinde ise bu özellik atlandı.

    Yeni raporlar ise, benzer bir kararın tüm Redmi K70 telefonlarda geçerli olacağını söylüyor. Yani akıllı telefonlar yalnızca kablolu şarj desteğine sahip olacak. Markanın böyle bir işlevselliği neden kaldırmaya karar verdiği ise henüz belli değil.

    Redmi K70 ve K70 Pro beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Redmi K70 ve K70 Pro, 2K çözünürlük sunan dar çerçeveli düz bir AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte her iki modelin metalik çerçeve ve arka panelde çeşitli iyileştirmeler sunacağı belirtiliyor. 

    Geçtiğimiz günlerde Redmi K70 Pro'nun bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı. Buna göre MediaTek Dimensity 9200+ işlemciden güç alacak cihazın arka bölümünde 50MP birincil sensör ve 3,2x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto lens bulunacak. Bunun haricinde her iki telefonun Android 14 tabanlı MIUI 15 ile kutusundan çıkması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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