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    Redmi K70 serisi satış rekoru kırdı: 5 dakikada yarım milyon

    Xiaomi Redmi K70 serisi, satışa sunulduğu ilk günde büyük ilgi gördü. Telefon, satışa çıktığı ilk beş dakikada 600.000 adet siparişi geride bıraktı. İşte detaylar...
    Redmi K70 serisi satış rekoru kırdı: 5 dakikada yarım milyon Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, yakın tarihte tanıtılan Redmi K70, K70 Pro ve K70e, modellerini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Bu noktada rekabetçi fiyatı ve yenilikçi özellikleri ile dikkat çeken modeller, Çin pazarında önemli bir başarıya imza attı.

    Redmi K70 serisi ilk satışta 600.000'den fazla sattı

    Bildirilenlere göre Çin'de büyük bir ilgi ile karşılanan Redmi K70e, K70 ve K70 Pro, şirketin çevrimiçi mağazalarında ve üçüncü taraf perakendecilerinde tükendi. Bugün resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Xiaomi ise, akıllı telefonların satışa sunulduğu ilk 5 dakikada 600.000'den fazla sattığını açıkladı.

    Redmi K70 serisi satış rekoru kırdı: 5 dakikada yarım milyon Tam Boyutta Gör
    Bu arada toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının miktarı henüz açıklanmadı. Ancak Redmi Pazarlama Genel Müdürü Wang Teng, rakamların Redmi K60 serisini iki katladığını ve K serisi için tarihi bir rekor olduğunu söylüyor. 

    Kaçıranlar için Redmi K70 serisi, bütçe odaklı bir fiyatla amiral gemisi donanımı bir araya getirdi. Bu noktada Redmi K70e Dimensity 8300-Ultra, Redmi K70 Snapdragon 8 Gen 2 ve Redmi K70 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 platformlarından destek alıyor. Akıllı telefonların Çin pazarının ardından küresel pazara çıkacağını hatırlatalım. 

    Bu noktada yakında çıkacak olan Poco X6 Pro 5G, küresel pazar için Redmi K70e'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. K70 Pro'nun küresel pazarda Poco F6 Pro 5G olarak yeniden markalanması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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