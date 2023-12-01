Redmi K70 serisi satış rekoru kırdı: 5 dakikada yarım milyon

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, yakın tarihte tanıtılan Redmi K70, K70 Pro ve K70e, modellerini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Bu noktada rekabetçi fiyatı ve yenilikçi özellikleri ile dikkat çeken modeller, Çin pazarında önemli bir başarıya imza attı.

Redmi K70 serisi ilk satışta 600.000'den fazla sattı

Bildirilenlere göre Çin'de büyük bir ilgi ile karşılanan Redmi K70e, K70 ve K70 Pro, şirketin çevrimiçi mağazalarında ve üçüncü taraf perakendecilerinde tükendi. Bugün resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Xiaomi ise, akıllı telefonların satışa sunulduğu ilk 5 dakikada 600.000'den fazla sattığını açıkladı.

Tam Boyutta Gör Bu arada toplam satış rakamları veya ilk parti satışlarının miktarı henüz açıklanmadı. Ancak Redmi Pazarlama Genel Müdürü Wang Teng, rakamların Redmi K60 serisini iki katladığını ve K serisi için tarihi bir rekor olduğunu söylüyor.

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Kaçıranlar için Redmi K70 serisi, bütçe odaklı bir fiyatla amiral gemisi donanımı bir araya getirdi. Bu noktada Redmi K70e Dimensity 8300-Ultra, Redmi K70 Snapdragon 8 Gen 2 ve Redmi K70 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 platformlarından destek alıyor. Akıllı telefonların Çin pazarının ardından küresel pazara çıkacağını hatırlatalım.

Bu noktada yakında çıkacak olan Poco X6 Pro 5G, küresel pazar için Redmi K70e'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. K70 Pro'nun küresel pazarda Poco F6 Pro 5G olarak yeniden markalanması bekleniyor.

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