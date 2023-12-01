Redmi K70 serisi satış rekoru kırdı: 5 dakikada yarım milyon

Redmi K70 serisi ilk satışta 600.000'den fazla sattı
Bildirilenlere göre Çin'de büyük bir ilgi ile karşılanan Redmi K70e, K70 ve K70 Pro, şirketin çevrimiçi mağazalarında ve üçüncü taraf perakendecilerinde tükendi. Bugün resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Xiaomi ise, akıllı telefonların satışa sunulduğu ilk 5 dakikada 600.000'den fazla sattığını açıkladı.
Kaçıranlar için Redmi K70 serisi, bütçe odaklı bir fiyatla amiral gemisi donanımı bir araya getirdi. Bu noktada Redmi K70e Dimensity 8300-Ultra, Redmi K70 Snapdragon 8 Gen 2 ve Redmi K70 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 platformlarından destek alıyor. Akıllı telefonların Çin pazarının ardından küresel pazara çıkacağını hatırlatalım.
Bu noktada yakında çıkacak olan Poco X6 Pro 5G, küresel pazar için Redmi K70e'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. K70 Pro'nun küresel pazarda Poco F6 Pro 5G olarak yeniden markalanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.