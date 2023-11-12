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    Xiaomi Redmi K70 ve K70 Pro'nun yeni görüntüleri sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

    Xiaomi şimdilerde Redmi K70 serisi üzerinde çalışmakta ve yakın bir zamanda seriden Redmi K70 ve K70 Pro'nun yeni görüntüleri sızdırıldı. İşte o görüntüler:    
    Xiaomi Redmi K70 ve K70 Pro'nun yeni görüntüleri sızdırıldı
    Teknoloji devlerinden Xiaomi, şimdilerde yeni serisi Redmi K70 üzerinde çalışıyor. Son zamanlarda render görüntüleri sızıdırılan Redmi K70 ve K70 Pro'nun yeni görüntüleri ise yakın bir zamanda Weibo'da ortaya çıktı. Yeni görüntüler, serinin arka panel tasarımını da onayladı.

    İşte Xiaomi Redmi K70 serisinin beklenen özellikleri:

    Yaklaşan Redmi K70, K70 Pro ve K70e'nin benzer tasarımlara sahip olması bekleniyor. Aşağıdaki görüntüde ise beyaz renkli Redmi K70'in LED flaş ünitesinin de bulunduğu üçlü bir arka kamera kurulumuyla kutudan çıkacağı görülmekte. Redmi K70 Pro'nun sızdırılan görseli ise 50 megapiksel birincil kamerayla donatılmış siyah versiyonunu ortaya çıkarmakta.

    Xiaomi Redmi K70 ve K70 Pro'nun yeni görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Cihazların özelliklerine değinecek olursak önceki sızdırılan raporlara göre Redmi K70 ve K70 Pro, sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setlerinden güç alacak. Öte yandan Redmi K70e'nin yakında çıkacak Dimensity 8300 yonga setiyle donatılması bekleniyor. OLED bir panele sahip olması beklenen her iki cihazdan K70'in 1,5K çözünürlüğü desteklediği söylenirken Pro modelinin ise 2K çözünürlük sunacağı söyleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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