Xiaomi Redmi K70 ve K70 Pro'nun yeni görüntüleri sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

Teknoloji devlerinden Xiaomi, şimdilerde yeni serisi Redmi K70 üzerinde çalışıyor. Son zamanlarda render görüntüleri sızıdırılan Redmi K70 ve K70 Pro'nun yeni görüntüleri ise yakın bir zamanda Weibo'da ortaya çıktı. Yeni görüntüler, serinin arka panel tasarımını da onayladı.

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İşte Xiaomi Redmi K70 serisinin beklenen özellikleri:

Yaklaşan Redmi K70, K70 Pro ve K70e'nin benzer tasarımlara sahip olması bekleniyor. Aşağıdaki görüntüde ise beyaz renkli Redmi K70'in LED flaş ünitesinin de bulunduğu üçlü bir arka kamera kurulumuyla kutudan çıkacağı görülmekte. Redmi K70 Pro'nun sızdırılan görseli ise 50 megapiksel birincil kamerayla donatılmış siyah versiyonunu ortaya çıkarmakta.

Tam Boyutta Gör Cihazların özelliklerine değinecek olursak önceki sızdırılan raporlara göre Redmi K70 ve K70 Pro, sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setlerinden güç alacak. Öte yandan Redmi K70e'nin yakında çıkacak Dimensity 8300 yonga setiyle donatılması bekleniyor. OLED bir panele sahip olması beklenen her iki cihazdan K70'in 1,5K çözünürlüğü desteklediği söylenirken Pro modelinin ise 2K çözünürlük sunacağı söyleniyor.

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Xiaomi Redmi K70 ve K70 Pro'nun yeni görüntüleri sızdırıldı