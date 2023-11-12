Xiaomi Redmi K70 ve K70 Pro'nun yeni görüntüleri sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

İşte Xiaomi Redmi K70 serisinin beklenen özellikleri:
Yaklaşan Redmi K70, K70 Pro ve K70e'nin benzer tasarımlara sahip olması bekleniyor. Aşağıdaki görüntüde ise beyaz renkli Redmi K70'in LED flaş ünitesinin de bulunduğu üçlü bir arka kamera kurulumuyla kutudan çıkacağı görülmekte. Redmi K70 Pro'nun sızdırılan görseli ise 50 megapiksel birincil kamerayla donatılmış siyah versiyonunu ortaya çıkarmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.