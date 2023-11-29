Redmi K70 ve Redmi K70 Pro tanıtıldı: Uygun fiyata amiral gemisi özellikler

Tam Boyutta Gör Xiaomi bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile birçok ürününü duyurdu. Şüphesiz ki etkinliğin en önemli ürünleri Redmi K70 ve Redmi K70 Pro akıllı telefonlar oldu. K serisinin en üst seviye ürünleri olan telefonlar ufak farklar haricinde benzer özelliklere sahip.

Redmi K70 serisi köşeli metal çerçeveleri ve dikdörtgen kamera adasıyla selefi K60'dan tasarım anlamında ayrılıyor.

4000 nit parlaklığa sahip OLED ekran

Her iki telefon da 6.67 inç, 2K çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızında TCL üretimi OLED ekrana sahip. 4000 nit gibi inanılmaz yüksek parlaklığa çıkabilen ekranlar 3840 Hz PWM yüksek frekenslı karartma özelliğiyle göz konforuna önem veriyor. HDR10+ ve Dolby Vision özelliklerine sahip ekran aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusunu da içeriyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında üçlü arka kamera kurulumuna sahip olan telefonlar OIS destekli 50 MP 1/1.55 inç ana kameraya sahipler. K70'de 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyorken, K70 Pro'da 2x zum yapabilen 50 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş lens yer alıyor.

Kaputun altında Redmi K70 Pro'ya Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 güç veriyorken, Redmi K70'e Snapdragon 8 Gen 2 çipseti eşlik ediyor. Redmi K70 Pro, 24GB LPDDR5 RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama konfigürasyonuna kadar seçenekler ile sunuluyor.

120 Watt yüksek şarj hızı

Her iki telefon da 5000 mAh batarya ve 120 Watt hızlı şarj desteğine sahipler. Xiaomi'nin açıklamasına göre telefonlar 12 dakikada tam şarj olabiliyor. Telefonların diğer özellikleri ise Wifi-7, NFC, kızılötesi alıcı, Bluetooth 5.4, X eksenli lineer motor, 5000 mm2 ısı dağıtıcı blok olarak sıralanıyor.

Kutudan Android 14 temelli Hyper OS işletim sistemiyle çıkan telefonlar siyah, buz mavisi, bambu ay mavisi ve açık mor renk seçeneklerine sahip.

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Redmi K70'in özellikleri

Boyutlar: 160.9 x 75 x 8.2 mm, 209 gr

160.9 x 75 x 8.2 mm, 209 gr Ekran : 6.67 inç, 1440 x 3200 piksel, OLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits (pik)

: 6.67 inç, 1440 x 3200 piksel, OLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits (pik) İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 GB ve 16 GB RAM

: 12 GB ve 16 GB RAM Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Arka kamera : 50 MP, f/1.6, (geniş), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS

8 MP, (ultra geniş)

2 MP, (makro)

: 50 MP, f/1.6, (geniş), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultra geniş) 2 MP, (makro) Ön kamera: 16 MP

16 MP Video: 8K@24fps, 4K@24/30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS

8K@24fps, 4K@24/30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS Batarya : 5000 mAh, 120 watt hızlı şarj

: 5000 mAh, 120 watt hızlı şarj İşletim sistemi : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Diğer: Wifi-7, NFC, kızılötesi alıcı, Bluetooth 5.4, X eksenli lineer motor, dual SIM

Redmi K70 Pro'nun özellikleri

Boyutlar: 160.9 x 75 x 8.2 mm, 209 gr

160.9 x 75 x 8.2 mm, 209 gr Ekran : 6.67 inç, 1440 x 3200 piksel, OLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits (pik)

: 6.67 inç, 1440 x 3200 piksel, OLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits (pik) İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM

: 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Arka kamera :50 MP, f/1.6, (geniş), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS

50 MP, (telefoto)

12 MP, (ultra geniş)

:50 MP, f/1.6, (geniş), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, (telefoto) 12 MP, (ultra geniş) Ön kamera: 16 MP

16 MP Video: 8K@24fps, 4K@24/30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS

8K@24fps, 4K@24/30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS Batarya : 5000 mAh, 120 watt hızlı şarj

: 5000 mAh, 120 watt hızlı şarj İşletim sistemi : Android 14 tabanlı HyperOS

: Android 14 tabanlı HyperOS Diğer: Wifi-7, NFC, kızılötesi alıcı, Bluetooth 5.4, X eksenli lineer motor, dual SIM

Redmi K70 ve Redmi K70 Pro'nun fiyatı

Redmi K70'nin 12 GB + 256 GB versiyonu 352 dolar fiyata sahipken, en üst konfigürasyonda 16 GB + 1 TB seçeneği 479 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Redmi K70 Pro ise 12 GB + 256 GB versiyonuyla 465 dolardan başlayarak, 24 GB + 1 TB seçeneğinde 621 dolara kadar ulaşan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Redmi K70 ve Redmi K70 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri fiyatı