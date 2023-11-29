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    Redmi K70 ve Redmi K70 Pro tanıtıldı: Uygun fiyata amiral gemisi özellikler

    Xiaomi bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile Redmi K70 ve Redmi K70 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Uygun fiyata amiral gemisi özellikleri sunan telefonlara yakından bakalım.
    Redmi K70 ve Redmi K70 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile birçok ürününü duyurdu. Şüphesiz ki etkinliğin en önemli ürünleri Redmi K70 ve Redmi K70 Pro akıllı telefonlar oldu. K serisinin en üst seviye ürünleri olan telefonlar ufak farklar haricinde benzer özelliklere sahip.

    Redmi K70 serisi köşeli metal çerçeveleri ve dikdörtgen kamera adasıyla selefi K60'dan tasarım anlamında ayrılıyor.

    4000 nit parlaklığa sahip OLED ekran

    Her iki telefon da 6.67 inç, 2K çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızında TCL üretimi OLED ekrana sahip. 4000 nit gibi inanılmaz yüksek parlaklığa çıkabilen ekranlar 3840 Hz PWM yüksek frekenslı karartma özelliğiyle göz konforuna önem veriyor. HDR10+ ve Dolby Vision özelliklerine sahip ekran aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusunu da içeriyor.

    Redmi K70 ve Redmi K70 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında üçlü arka kamera kurulumuna sahip olan telefonlar OIS destekli 50 MP 1/1.55 inç ana kameraya sahipler. K70'de 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyorken, K70 Pro'da 2x zum yapabilen 50 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş lens yer alıyor.

    Kaputun altında Redmi K70 Pro'ya Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 güç veriyorken, Redmi K70'e Snapdragon 8 Gen 2 çipseti eşlik ediyor. Redmi K70 Pro, 24GB LPDDR5 RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama konfigürasyonuna kadar seçenekler ile sunuluyor.

    120 Watt yüksek şarj hızı

    Her iki telefon da 5000 mAh batarya ve 120 Watt hızlı şarj desteğine sahipler. Xiaomi'nin açıklamasına göre telefonlar 12 dakikada tam şarj olabiliyor. Telefonların diğer özellikleri ise Wifi-7, NFC, kızılötesi alıcı, Bluetooth 5.4, X eksenli lineer motor, 5000 mm2 ısı dağıtıcı blok olarak sıralanıyor.

    Kutudan Android 14 temelli Hyper OS işletim sistemiyle çıkan telefonlar siyah, buz mavisi, bambu ay mavisi ve açık mor renk seçeneklerine sahip.

    Redmi K70 ve Redmi K70 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör

    Redmi K70'in özellikleri

    • Boyutlar: 160.9 x 75 x 8.2 mm, 209 gr
    • Ekran:  6.67 inç, 1440 x 3200 piksel, OLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits (pik)
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
    • RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.6, (geniş), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS
      8 MP, (ultra geniş)
      2 MP, (makro) 
    • Ön kamera: 16 MP
    • Video: 8K@24fps, 4K@24/30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS
    • Batarya: 5000 mAh, 120 watt hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
    • Diğer: Wifi-7, NFC, kızılötesi alıcı, Bluetooth 5.4, X eksenli lineer motor, dual SIM

    Redmi K70 Pro'nun özellikleri

    • Boyutlar: 160.9 x 75 x 8.2 mm, 209 gr
    • Ekran:  6.67 inç, 1440 x 3200 piksel, OLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits (pik)
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM: 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
    • Arka kamera:50 MP, f/1.6, (geniş), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS
      50 MP, (telefoto)
      12 MP, (ultra geniş) 
    • Ön kamera: 16 MP
    • Video: 8K@24fps, 4K@24/30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS
    • Batarya: 5000 mAh, 120 watt hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
    • Diğer: Wifi-7, NFC, kızılötesi alıcı, Bluetooth 5.4, X eksenli lineer motor, dual SIM

    Redmi K70 ve Redmi K70 Pro'nun fiyatı

    Redmi K70'nin 12 GB + 256 GB versiyonu 352 dolar fiyata sahipken, en üst konfigürasyonda 16 GB + 1 TB seçeneği 479 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

    Redmi K70 Pro ise 12 GB + 256 GB versiyonuyla 465 dolardan başlayarak, 24 GB + 1 TB seçeneğinde 621 dolara kadar ulaşan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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