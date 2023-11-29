Redmi K70 ve Redmi K70 Pro tanıtıldı: Uygun fiyata amiral gemisi özellikler

- 4000 nit parlaklığa sahip OLED ekran
- 120 Watt yüksek şarj hızı
- Redmi K70'in özellikleri
- Redmi K70 Pro'nun özellikleri
- Redmi K70 ve Redmi K70 Pro'nun fiyatı
- Yorumlar
Redmi K70 serisi köşeli metal çerçeveleri ve dikdörtgen kamera adasıyla selefi K60'dan tasarım anlamında ayrılıyor.
4000 nit parlaklığa sahip OLED ekran
Her iki telefon da 6.67 inç, 2K çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızında TCL üretimi OLED ekrana sahip. 4000 nit gibi inanılmaz yüksek parlaklığa çıkabilen ekranlar 3840 Hz PWM yüksek frekenslı karartma özelliğiyle göz konforuna önem veriyor. HDR10+ ve Dolby Vision özelliklerine sahip ekran aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusunu da içeriyor.
Kaputun altında Redmi K70 Pro'ya Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 güç veriyorken, Redmi K70'e Snapdragon 8 Gen 2 çipseti eşlik ediyor. Redmi K70 Pro, 24GB LPDDR5 RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama konfigürasyonuna kadar seçenekler ile sunuluyor.
120 Watt yüksek şarj hızı
Her iki telefon da 5000 mAh batarya ve 120 Watt hızlı şarj desteğine sahipler. Xiaomi'nin açıklamasına göre telefonlar 12 dakikada tam şarj olabiliyor. Telefonların diğer özellikleri ise Wifi-7, NFC, kızılötesi alıcı, Bluetooth 5.4, X eksenli lineer motor, 5000 mm2 ısı dağıtıcı blok olarak sıralanıyor.
Kutudan Android 14 temelli Hyper OS işletim sistemiyle çıkan telefonlar siyah, buz mavisi, bambu ay mavisi ve açık mor renk seçeneklerine sahip.
Redmi K70'in özellikleri
- Boyutlar: 160.9 x 75 x 8.2 mm, 209 gr
- Ekran: 6.67 inç, 1440 x 3200 piksel, OLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits (pik)
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
- Arka kamera: 50 MP, f/1.6, (geniş), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS
8 MP, (ultra geniş)
2 MP, (makro)
- Ön kamera: 16 MP
- Video: 8K@24fps, 4K@24/30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS
- Batarya: 5000 mAh, 120 watt hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
- Diğer: Wifi-7, NFC, kızılötesi alıcı, Bluetooth 5.4, X eksenli lineer motor, dual SIM
Redmi K70 Pro'nun özellikleri
- Boyutlar: 160.9 x 75 x 8.2 mm, 209 gr
- Ekran: 6.67 inç, 1440 x 3200 piksel, OLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits (pik)
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
- Arka kamera:50 MP, f/1.6, (geniş), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS
50 MP, (telefoto)
12 MP, (ultra geniş)
- Ön kamera: 16 MP
- Video: 8K@24fps, 4K@24/30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS
- Batarya: 5000 mAh, 120 watt hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
- Diğer: Wifi-7, NFC, kızılötesi alıcı, Bluetooth 5.4, X eksenli lineer motor, dual SIM
Redmi K70 ve Redmi K70 Pro'nun fiyatı
Redmi K70'nin 12 GB + 256 GB versiyonu 352 dolar fiyata sahipken, en üst konfigürasyonda 16 GB + 1 TB seçeneği 479 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
Redmi K70 Pro ise 12 GB + 256 GB versiyonuyla 465 dolardan başlayarak, 24 GB + 1 TB seçeneğinde 621 dolara kadar ulaşan fiyatlarla satışa sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.