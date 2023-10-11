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    Anlık Bildirim

    Redmi K70 ufukta göründü: Poco F6 Pro olabilir

    Çok yakında tanıtılması beklenen Redmi K70 serisinden yeni detaylar paylaşıldı. Yaklaşan akıllı telefonlar neler sunacak? İşte serinin ana modeli Redmi K70'ın öne çıkan özellikleri.
    Redmi K70 ufukta göründü: Poco F6 Pro olabilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, çok yakında tanıtılacak Redmi K70 serisi ile rekabete güçlü bir giriş yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde seriye ait Redmi K70 Pro, Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Şimdi de Redmi K70 modelinin bazı kilit özellikleri belli oldu.

    Redmi K70 ufukta göründü

    Bilmeyenler için merakla beklenen Redmi K70 serisinin Redmi K70eK70, K70 Pro ve K70 Ultra olmak üzere toplam dört modelden oluşması bekleniyor. Daha önce tüm modellerin MIUI 15 veri tabanında göründüğünden sizlere bahsetmiştik. Öyle ki hemen ardından akıllı telefonlar için Aralık ayının ilk haftasına işaret edildi.

    3C sertifikasyon sitesinden gelen bilgiler ise, Redmi K70'in 311DRK48C model numarasına sahip olacağını bizlere gösteriyor. Ayrıca bu liste, telefonun 5G desteği ve 90W'a kadar şarj desteği sunacağını da doğrulamış durumda. Bunun haricinde seride yer alacak tüm modeller, Android 14 tabanlı MIUI 15 arayüzü ile tanıtılacak. Ayrıca yaklaşmakta olan telefonun ülkemizde Poco F6 veya F6 Pro olarak satışa sunulduğunu görebiliriz.

    Redmi K70 ve K70 Pro beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Redmi K70 ve K70 Pro, 2K çözünürlük sunan dar çerçeveli düz bir AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte her iki modelin metalik çerçeve ve arka panelde çeşitli iyileştirmeler sunacağı belirtiliyor. 

    Geçtiğimiz günlerde Redmi K70 Pro'nun bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı. Buna göre MediaTek Dimensity 9200+ işlemciden güç alacak cihazın arka bölümünde 50MP birincil sensör ve 3,2x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto lens bulunacak. Bunun haricinde her iki telefonun Android 14 tabanlı MIUI 15 ile kutusundan çıkması bekleniyor. Redmi K70 Ultra ise, kuvvetle muhtemel 16 GB'a kadar RAM ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    pejo 405 alınır mı sergen yalçın hangi takımlı gs store kargo takip no yazmıyor bu klasörde değişiklik yapabilmeniz için system size izin vermelidir araba fan açmıyor su kaynatıyor

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