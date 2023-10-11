Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, çok yakında tanıtılacak Redmi K70 serisi ile rekabete güçlü bir giriş yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde seriye ait Redmi K70 Pro, Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Şimdi de Redmi K70 modelinin bazı kilit özellikleri belli oldu.

Redmi K70 ufukta göründü

Bilmeyenler için merakla beklenen Redmi K70 serisinin Redmi K70e, K70, K70 Pro ve K70 Ultra olmak üzere toplam dört modelden oluşması bekleniyor. Daha önce tüm modellerin MIUI 15 veri tabanında göründüğünden sizlere bahsetmiştik. Öyle ki hemen ardından akıllı telefonlar için Aralık ayının ilk haftasına işaret edildi.

3C sertifikasyon sitesinden gelen bilgiler ise, Redmi K70'in 311DRK48C model numarasına sahip olacağını bizlere gösteriyor. Ayrıca bu liste, telefonun 5G desteği ve 90W'a kadar şarj desteği sunacağını da doğrulamış durumda. Bunun haricinde seride yer alacak tüm modeller, Android 14 tabanlı MIUI 15 arayüzü ile tanıtılacak. Ayrıca yaklaşmakta olan telefonun ülkemizde Poco F6 veya F6 Pro olarak satışa sunulduğunu görebiliriz.

Redmi K70 ve K70 Pro beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Redmi K70 ve K70 Pro, 2K çözünürlük sunan dar çerçeveli düz bir AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte her iki modelin metalik çerçeve ve arka panelde çeşitli iyileştirmeler sunacağı belirtiliyor.

Redmi K70 Pro Geekbench'te ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler 1 ay önce eklendi

Geçtiğimiz günlerde Redmi K70 Pro'nun bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı. Buna göre MediaTek Dimensity 9200+ işlemciden güç alacak cihazın arka bölümünde 50MP birincil sensör ve 3,2x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto lens bulunacak. Bunun haricinde her iki telefonun Android 14 tabanlı MIUI 15 ile kutusundan çıkması bekleniyor. Redmi K70 Ultra ise, kuvvetle muhtemel 16 GB'a kadar RAM ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıtılacak.

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Redmi K70 ufukta göründü: Poco F6 Pro olabilir