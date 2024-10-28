Samsung, bütçe dostu Galaxy A serisinde bir ilke hazırlanıyor

Samsung, Galaxy A0X serisine ilk kez 5G desteği sunmaya hazırlanıyor. Bu seri genellikle uygun fiyatlı ve temel özelliklere sahip telefonlar içerirken, şimdiye kadar yalnızca 4G modeller sunulmuştu. Ancak, Samsung bu durumu değiştirerek Galaxy A06 modeline 5G desteği eklemeyi planlıyor.
Önceki model olan Galaxy A05 ve Galaxy A06, MediaTek’in 4G destekli Helio G85 yonga setini kullanıyordu. Şimdi ise yeni modelin, “Galaxy A06 5G” adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte, Samsung’un bütçe dostu serisine 5G teknolojisi eklenmiş olacak. Böylece kullanıcılar, fazla değişiklik yapmadan 5G hızına geçiş yapabilecekler.
GSMA veri tabanında SM-A066B/DS ve SM-A066M/DS model numaralarıyla görülen Galaxy A06 5G’nin, 4G modeliyle büyük ölçüde aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Fakat en büyük fark, cihazın 5G bağlantısını destekleyen bir yonga setine sahip olması olacak. Bu sayede, Galaxy A06 kullanıcıları daha hızlı internet deneyimi yaşayabilecek ve veri aktarım hızında ciddi iyileşmeler görebilecekler. Ayrıca, 5G ile donatılan bu cihazın daha fazla yazılım güncellemesi alabileceği ve bu sayede kullanım ömrünün uzayabileceği düşünülüyor.
Samsung'un bu hamlesi, 5G'nin giderek daha yaygın hale geldiği bir dönemde teknoloji dünyasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uygun fiyatlı bir 5G telefon seçeneği sunarak, Samsung'un özellikle bütçe odaklı kullanıcılar için yeni bir alternatif yaratması bekleniyor. Bu adım, markanın pazar payını artırmasına yardımcı olabilir.
Galaxy A06 5G’nin çıkış tarihi henüz netleşmemiş olsa da Samsung'un bu konuda yakında daha fazla bilgi paylaşacağı tahmin ediliyor. Uygun fiyatlı 5G telefonları piyasaya sürmek, Samsung’un geniş kitlelere hitap eden teknolojiye erişimi artırma stratejisine uygun bir adım olarak öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu