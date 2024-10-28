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    Anlık Bildirim

    Samsung, bütçe dostu Galaxy A serisinde bir ilke hazırlanıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugüne kadar hep bütçe dostu özellikleriyle öne çıkan Galaxy A serisinde, bu defa oldukça önemli bir ilke imza atmayı hedefliyor.

    Samsung, bütçe dostu Galaxy A serisinde bir ilke hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Samsung, Galaxy A0X serisine ilk kez 5G desteği sunmaya hazırlanıyor. Bu seri genellikle uygun fiyatlı ve temel özelliklere sahip telefonlar içerirken, şimdiye kadar yalnızca 4G modeller sunulmuştu. Ancak, Samsung bu durumu değiştirerek Galaxy A06 modeline 5G desteği eklemeyi planlıyor.

    Önceki model olan Galaxy A05 ve Galaxy A06, MediaTek’in 4G destekli Helio G85 yonga setini kullanıyordu. Şimdi ise yeni modelin, “Galaxy A06 5G” adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte, Samsung’un bütçe dostu serisine 5G teknolojisi eklenmiş olacak. Böylece kullanıcılar, fazla değişiklik yapmadan 5G hızına geçiş yapabilecekler.

    GSMA veri tabanında SM-A066B/DS ve SM-A066M/DS model numaralarıyla görülen Galaxy A06 5G’nin, 4G modeliyle büyük ölçüde aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Fakat en büyük fark, cihazın 5G bağlantısını destekleyen bir yonga setine sahip olması olacak. Bu sayede, Galaxy A06 kullanıcıları daha hızlı internet deneyimi yaşayabilecek ve veri aktarım hızında ciddi iyileşmeler görebilecekler. Ayrıca, 5G ile donatılan bu cihazın daha fazla yazılım güncellemesi alabileceği ve bu sayede kullanım ömrünün uzayabileceği düşünülüyor.

    Samsung'un bu hamlesi, 5G'nin giderek daha yaygın hale geldiği bir dönemde teknoloji dünyasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uygun fiyatlı bir 5G telefon seçeneği sunarak, Samsung'un özellikle bütçe odaklı kullanıcılar için yeni bir alternatif yaratması bekleniyor. Bu adım, markanın pazar payını artırmasına yardımcı olabilir.

    Galaxy A06 5G’nin çıkış tarihi henüz netleşmemiş olsa da Samsung'un bu konuda yakında daha fazla bilgi paylaşacağı tahmin ediliyor. Uygun fiyatlı 5G telefonları piyasaya sürmek, Samsung’un geniş kitlelere hitap eden teknolojiye erişimi artırma stratejisine uygun bir adım olarak öne çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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