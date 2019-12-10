Redmi markası ilk yönlendiricisini duyurdu

Fiyat-performans ürünü ağ yöneticileri ile uzun zamandır piyasada olan Xiaomi alt markası Redmi’yi de oyuna dahil etti. Redmi Router AC 2100 yönlendiricisi markanın ilk ağ ürünü olma özelliğine sahip.

Redmi Router AC2100 özellikleri ve fiyatı

Redmi Router AC2100 yönlendiricisi WiFi AC ya da WiFi 5 standardını temel alıyor. 2.4GHz ve 5GHz bantlarını kullanarak toplamda 2100MBps bant genişliğine ulaşabiliyor. 6 çok yönlü anten ve güçlendirici ile geniş bir kapsama alanına sahip. Aynı anda 128 cihaz bağlantı kurabiliyor.

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Yönlendiriciye 800MHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci güç veriyor. İşlemciye 128MB RAM bellek eşlik ediyor. Dikdörtgen tasarımın üst ve alt kısmında yer alan delikler ısı dağıtımına yardımcı oluyor.

Yazılım tarafında güvenlik kameralarına veya akıllı hoparlörlere sızma girişimlerine karşı önlem alınmış. MiWiFi app 5.0 uygulaması ile yönlendirici kontrol ediliyor ve cihaz bağlantılarında uyarı veriliyor. Akıllı ev aletlerini de yöneten yönlendirici 3 aylık NetEase UU Game Booster hediyesi ile oyunculara gecikmesiz bir bağlantı sunuyor. Redmi Router AC2100 modeli 24$ fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2019/12/10/redmi-router-ac2100-arrives-with-a-%c2%a5169-24-price-tag/