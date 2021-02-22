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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 10 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

    Redmi çok yakında Note 10 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala Redmi Note 10 Pro'ya ait ürün kutusunun fotoğrafı internete sızdırıldı.
    22 Şubat 2021, 15:30 (3 sa.)
    1,2b
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    7
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi Note 10 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı
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    Merakla beklenen Redmi Note 10 serisi çok yakında tanıtılacak. Lansmana sayılı günler kala Pro modelinin tasarımı açığa çıktı. Akıllı telefonun ürün kutusunu gösteren bir fotoğraf internete sızdırıldı.

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    Yayınlanan görüntü cihazın ön ve arka tasarımını gözler önüne seriyor. Akıllı telefonun ekranında ön kameraya ev sahipliği yapan küçük bir delik var. Ayrıca ekran çerçevelerinin son derece belirgin olması dikkat çekiyor.

    Redmi Note 10 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Lansman 4 Mart'ta

    Redmi Note 10 Pro'nun arka panelinde dört sensör ve bir LED flaş içeren dikdörtgen kamera ünitesi mevcut. Gelen son bilgilere göre ana kamera 64 megapiksel olacak. Ürün kutusu cihazı iki renkte gösteriyor.

    Akıllı telefonun Snapdragon 732G yonga setinden güç alacağı ve 120 Hz ekranla geleceği belirtiliyor. Buna ek olarak 5.050 mAh kapasiteli pille donatılacağına yönelik bilgiler var. Redmi Note 10 serisinin uluslararası lansmanı 4 Mart 2021'de yapılacak.



    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2021/02/22/redmi-note-10-pro-design-revealed-through-a-leaked-shot-of-retail-box/ https://twitter.com/miupdateph/status/1363719507018063872 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    S
    sultanneb 1 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 2 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 2 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    fyilmaz (F. Yılmaz) 51 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bunu mu beklesek poco x3 mu alsak bu zaten 3500 den aşşa çıkmaz. İşlemcisi poco x3 ile aynı sanırsam.

    Yani beklemeye gerek yok aslında ama yinede insan merak ediyor belki bu telefon uçabilir kaçabilir belli mi olur.😂

    Belkide bu çıkınca mevcutlar biraz daha ucuzlar poco 2500 falan gelir. Ne güzel olur o zaman😜
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    One plus pro alacam. Xiaomi yazılım fakiri.
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    elophidae (Yavuz Ell) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Baya güzel olmuş tasarım. Diğer modellerden oldukça farklı ve sofistike !
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    fyilmaz (F. Yılmaz) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) elophidae
    Evet çok değişik bende hayran kaldım daha önce pek rastlamadigimiz bir tasarım
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    BU REDMİ LER ETMİ LER OLMUŞ
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    Holk (Holk Holk) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çerçeveler çok kalın, bana kalırsa bu seride en güzel telefon Redmi Note 8 Pro'dur. Tasarım geriye gitmiş...
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    ti7800 (Eddie Morra) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buna bu kadar para vereceğinize birebir aynı telefon POCO X3 NFC alın geçin.
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