Redmi Note 10 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

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Merakla beklenen Redmi Note 10 serisi çok yakında tanıtılacak. Lansmana sayılı günler kala Pro modelinin tasarımı açığa çıktı. Akıllı telefonun ürün kutusunu gösteren bir fotoğraf internete sızdırıldı.

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Yayınlanan görüntü cihazın ön ve arka tasarımını gözler önüne seriyor. Akıllı telefonun ekranında ön kameraya ev sahipliği yapan küçük bir delik var. Ayrıca ekran çerçevelerinin son derece belirgin olması dikkat çekiyor.

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Lansman 4 Mart'ta

Redmi Note 10 Pro'nun arka panelinde dört sensör ve bir LED flaş içeren dikdörtgen kamera ünitesi mevcut. Gelen son bilgilere göre ana kamera 64 megapiksel olacak. Ürün kutusu cihazı iki renkte gösteriyor.

Akıllı telefonun Snapdragon 732G yonga setinden güç alacağı ve 120 Hz ekranla geleceği belirtiliyor. Buna ek olarak 5.050 mAh kapasiteli pille donatılacağına yönelik bilgiler var. Redmi Note 10 serisinin uluslararası lansmanı 4 Mart 2021'de yapılacak.

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