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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 5a 5G'nin hangi işlemciye sahip olacağı belli oldu

    Google'ın önümüzdeki Haziran ayında piyasaya sürmeyi planladığı yeni telefonuyla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Google Pixel 5a 5G'nin hangi işlemciden güç alacağı ortaya çıktı.
    23 Nisan 2021, 21:00 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 5a 5G'nin hangi işlemciye sahip olacağı belli oldu
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    Her şey planlandığı gibi giderse Google Pixel 5a 5G ile 11 Haziran'da tanışacağız. Akıllı telefonun tasarım açısından Pixel 4a 5G'ye benzeyeceğini zaten biliyorduk. Şimdi ise teknik özellikleri konusunda bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

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    Pixel 5a 5G'nin Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'den hatırladığımız Snapdragon 765G yonga setiyle güçlendirileceği bildiriliyor. Yani işlemci konusunda büyük farklılıklar sunmayacak. Android 12'nin üçüncü geliştirici önizleme sürümünde bu konuyla ilgili bazı ipuçları bulundu.

    Google Pixel 5a 5G'nin hangi işlemciye sahip olacağı belli oldu
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    Barbet kod adını taşıyor

    Özellikle, "sm7250" işlemcili Barbet kod adına sahip bir akıllı telefondan bahsediliyor. Daha önce bu kod adı Pixel 5a 5G ile ilişkilendirilmişti. Akıllı telefonun bir takım özellikleri de internete sızdırılmış durumda.

    Google Pixel 5a 5G, FullHD+ çözünürlükte 6.2 inç OLED ekranla gelecek. Ayrıca çift arka kamera ve arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısıyla karşımıza çıkacak. Cihazla ilgili geri kalan diğer detayları Haziran'da hep birlikte öğreneceğiz.



    https://9to5google.com/2021/04/21/google-pixel-5a-5g-chip/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Editorler arasi kalite farki nasil anlasilir?

    https://m.gsmarena.com/google_pixel_5a_5g_will_have_the_snapdragon_765g_at_the_helm-news-48777.php

    Bi bu konu basligina bir de gsmarena basligina bakin anlarsiniz... Kaynakcada bile belirtmis su cihazla ayni vs diye. Bizde tiklamazsan ogrenemezsin cunku haberin kalaninda benim katma degerim yok temasi hakim.

    Yaziklar olsun.
    Editorler arasi kalite farki nasil anlasilir? https://m.gsmarena.com/google_pixel_5a_5g_will_have_the_snapdragon_765g_at_the_helm-news-48777.php
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    Whippoorwill 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazı saçma sapan mesajlar için önlem alınacak mı?
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    H hopeyoung 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl telefon ismi 5a 5g. Hangisi?
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Editorler arasi kalite farki nasil anlasilir?

    https://m.gsmarena.com/google_pixel_5a_5g_will_have_the_snapdragon_765g_at_the_helm-news-48777.php

    Bi bu konu basligina bir de gsmarena basligina bakin anlarsiniz... Kaynakcada bile belirtmis su cihazla ayni vs diye. Bizde tiklamazsan ogrenemezsin cunku haberin kalaninda benim katma degerim yok temasi hakim.

    Yaziklar olsun.
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