Google Pixel 5a 5G'nin hangi işlemciye sahip olacağı belli oldu

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Her şey planlandığı gibi giderse Google Pixel 5a 5G ile 11 Haziran'da tanışacağız. Akıllı telefonun tasarım açısından Pixel 4a 5G'ye benzeyeceğini zaten biliyorduk. Şimdi ise teknik özellikleri konusunda bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

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Pixel 5a 5G'nin Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'den hatırladığımız Snapdragon 765G yonga setiyle güçlendirileceği bildiriliyor. Yani işlemci konusunda büyük farklılıklar sunmayacak. Android 12'nin üçüncü geliştirici önizleme sürümünde bu konuyla ilgili bazı ipuçları bulundu.

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Barbet kod adını taşıyor

Özellikle, "sm7250" işlemcili Barbet kod adına sahip bir akıllı telefondan bahsediliyor. Daha önce bu kod adı Pixel 5a 5G ile ilişkilendirilmişti. Akıllı telefonun bir takım özellikleri de internete sızdırılmış durumda.

Google Pixel 5a 5G, FullHD+ çözünürlükte 6.2 inç OLED ekranla gelecek. Ayrıca çift arka kamera ve arka panele yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısıyla karşımıza çıkacak. Cihazla ilgili geri kalan diğer detayları Haziran'da hep birlikte öğreneceğiz.

https://9to5google.com/2021/04/21/google-pixel-5a-5g-chip/

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