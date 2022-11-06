Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus ve Realme 9 Pro Plus karşılaştırması

Redmi Note 12 serisi satışa sunuldu. Kendisinin Pro Plus varyantı mevcut ancak bu model bir amiral gemisi seviyesinde değil. Bu iki akıllı telefonun ana özelliklerini karşılaştırmak için bir derleme yazısı hazırladık. Realme 9 Pro Plus mı yoksa Redmi Note 12 Pro Plus mı?

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Kasa deneyimi 📱

Tam Boyutta Gör Realme 9 Pro Plus'ın ekran tasarımı rakibinin ekran tasarımından daha ilginç. Cihazın arka tarafı güneş ışığına maruz kaldığında renk değiştirebiliyor. Rakibine göre daha ince ve daha hafif olan bu ürünün kompakt bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.

Redmi Note 12 Pro Plus ise daha iyi bir ekran ve daha iyi bir kasa yapısına sahip. Redmi plastik bir çerçeveyle gelen Realme'nin aksine bir alüminyum çerçeveye ve cam bir arka mimariye sahip. Kendisi toza ve su sıçramalarına dayanıklı olduğu için IP53 sertifikası eşliğinde piyasaya sürüldü.

Rakibinden çok daha kalın, çok daha ağır ve çok daha büyük olan bu modeli sağlam bir telefon kasası arıyorsanız satın almalısınız. Daha güzel bir tasarım ve daha ergonomik bir akıllı telefon arıyorsanız Realme 9 Pro Plus tam size göre.

Ekran deneyimi 🖵

Bu kulvardaki savaşı Redmi Note 12 Pro'nun kazandığını söyleyebiliriz. 6.67 inç büyüklüğünde olan diyagonal (köşegen) bir ekran yapısına ev sahipliği yapan bu cihaz 1 milyara kadar renk gösterebilen bir OLED panel eşliğinde üretildi.

Bu ekranın çözünürlüğü 1080 x 2400 (Full HD Plus). 120 Hz ekran yenileme hızı, Dolby Vision desteği, HDR 10 Plus sertifikası, 900 nit parlaklık ve ekran içi parmak izi okuyucusu da sizi bu telefonda karşılayan diğer özellikler arasında yer alıyor.

Realme 9 Pro Plus tarafında geldiğimizde ise Full HD Plus çözünürlüğüne 90 Hz ekran yenileme hızının, 600 nit parlaklığın, ekran içi parmak izi okuyucunun ve 6.4 inç büyüklüğünde olan bir AMOLED panelin eşlik ettiğini görüyoruz.

Buradan anlaşıldığı üzere Realme tarafından üretilen bu ürünün ekran tazeleme hızı, ekran parlaklığı ve renk gösterimi konusunda rakibine göre daha düşük bir seviyede olduğunu görüyoruz.

Realme'nin cihazı ise parmak izi taraması konusunda daha iyi çünkü bu yapıyı bir kalp sensörü destekliyor. Bu sayede parmak iziniz ile kalbinizin durumunu kontrol edebiliyorsunuz.

Donanım ve yazılım deneyimi ⚙️

Tam Boyutta Gör Redmi Note 12 Pro Plus'ın donanım yapısı Realme 9 Pro Plus'ta bulunan donanım yapısından kesinlikle daha iyi. Kendisi MediaTek'in Dimensity 1080 isimli işlemcisinden güç alıyor.

Bu işlemcide 2 adet 2.6 GHz frekasında çalıştırılan Cortex A78 çekirdeği var. Bu mimariyi 6 adet 2 GHz hızında çalıştırılan Cortex A55 destekliyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu yonga setinin grafik işlemcisi Mali G68 MC4.

Redmi Note 12 Pro Plus hem 12 GB'a kadar RAM hem de 256 GB'a kadar dahili (UFS 2.2) depolama alanı sunuyor.

Realme 9 Pro Plus'da ise MediaTek Dimensity 920'yi görüyoruz. Bu yonga setinde 2 adet 2 GHz hızında çalıştırılan Cortex A78'in ve 6 adet 2 GHz hızında çalıştırılan Cortex A55'in olduğu biliniyor.

Bu çekirdeklerin grafik konusundaki ihtiyaçlarını Mali G68 MC4 gideriyor. Dimensity 920'nin 6 nm fabrikasyon süreci eşliğinde üretildiği duyurulmuştu.

8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı sunan Realme 9 Pro Plus kendi kutusundan Android 12 ile çıkıyor. Kendisinin rakibi de aynı işletim sistemi ile kullanıcıları karşılıyor.

Kamera deneyimi 📷

Realme 9 Pro Plus 50 MP ana kamerası, optik imaj sabitleme teknolojisi (OIS), Sony IMX766 sensörü, 8 MP ultra geniş açı kamerası ve 2 MP makro kamerası ile piyasadaki yerini aldı.

16 MP özçekim (Selfie) kamerası da olan Realme 9 Pro Plus'ın rakibi de aynı ikincil sensörlere ve aynı özçekim kamerasına sahip. Kameralar arasındaki asıl fark ana sensörde. Redmi Note 12 Pro Plus'ın ana kamerası için kullanılan sensör Samsung tarafından üretildi ve bu sensörün çözünürlüğü 200 MP.

Batarya deneyimi 🔋

Redmi Note 12 Pro Plus'ın bataryası 5000 mAh. Bu batarya 120 W hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor.

Realme 9 Pro Plus'ın bataryası ise 4500 mAh. Bu bataryaya 65 W hızlı şarj teknolojisi eşlik ediyor.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus fiyatı 🏷️

Redmi Note 12 Pro Plus için en az 339 dolar veya 340 avroya ihtiyacınız var.

Realme 9 Pro Plus fiyatı 🎁

Realme 9 Pro Plus'ı 300 avrodan veya 300 dolardan daha aşağı olan bir meblağ ödeyerek satın alabilirsiniz.

Not: Resmî sayfalarda "Stokta mevcut değil!" uyarısı ile karşılaşabilirsiniz. Bu bağlamda diğer çevrim içi alışveriş platformlarına bir göz atmanız gerekbilir. Zira fiyatlar da değiştirilebilir.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus vs Realme 9 Pro Plus 🆚 Teknik Özellik Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus Realme 9 Pro Plus Ekran Yapı: OLED, 1 milyar adet renk seçeneği, 120 Hz ekran yenileme hızı, Dolby Vision, HDR 10 Plus, 500 nit (typ), 900 nit (HBM). Büyüklük: 6.67 inç, 107.4 cm2 (yaklaşık yüzde 86.8 ekran - gövde oranı). Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel, 20:9 format (yaklaşık 395 PPI yoğunluğu). Yapı: Super AMOLED, 90 Hz ekran yenileme hızı, 430 nit (typ), 600 nit (HBM). Büyüklük: 6.4 inç, 98.9 cm2 (yaklaşık yüzde 84.2% ekran - gövde oranı). Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel, 20:9 format (yaklaşık 411 PPI yoğunluğu). Koruma: Corning Gorilla Glass 5. Boyut, ağırlık ve kasa yapısı Boyut: 162.9 x 76 x 9 mm Ağırlık: 208 gram. Kasanın ön tarafı: Cam. Kasanın arka tarafı: Cam. Dayanıklılık: Toza ve su damlacıklarına karşı dayanıklı alüminyum çerçeve. Boyut: 160.2 x 73.3 x 8 mm. Kasanın ön tarafı: Cam. Kasanın arka tarafı: Cam. İşlemci ve işletim sistemi Yazılım: Android 12, MIUI 13. Yonga seti: MediaTek Dimensity 1080 (6 nm). Yonga setinin özellikleri: 8 çekirdek (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 & 6 x 2.0 GHz Cortex-A55). Grafik işlemcisi: Mali-G68 MC4. Yazılım: Android 12, Realme UI 3.0 Yonga seti: MediaTek Dimensity 920 (6 nm). Yonga setinin özellikleri: Octa-core (2 x 2.5 GHz Cortex-A78 & 6 x 2.0 GHz Cortex-A55). Grafik işlemcisi: Mali-G68 MC4. RAM 8 GB ve 12 GB. 6 GB ve 8 GB. Depolama kapasitesi 256 GB (UFS 2.2). 128 GB ve 256 GB (UFS 2.2). Arka kamera Ana kamera: 200 MP, f/1.7, 24 mm (geniş açı), 1/1.4", 0.56 µm, PDAF, OIS (optik görüntü sabitleme).



İkinci kamera: 8 MP, f/1.9, 119˚ (ultra geniş açı), 1/4", 1.12 µm.



Üçüncü kamera: 2 MP, f/2.4, (makro) Çekim teknolojisi: Dual-LED dual-tone flaş, HDR, panorama Video: 4K@30 FPS, 1080p@30/60/120 FPS, 720p@960 FPS Ana kamera: 50 MP, f/1.8, 24 mm (geniş açı), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF, OIS (optik görüntü sabitleme).



İkinci kamera: 8 MP, f/2.2, 119˚, 16 mm (ultra geniş açı), 1/4.0", 1.12 µm.



Üçüncü kamera: 2 MP, f/2.4, (makro). Çekim teknolojisi: LED flaş, HDR, panorama. Video: 4K@30 FPS, 1080p@30/60/120/480 FPS, 720p@960 FPS, gyro-EIS. Ön kamera Modül: 16 MP, (geniş açı), 1/3.06", 1.0 µm. Çekim teknolojisi: HDR. Video: 1080p@30/60 FPS. Modül: 16 MP, f/2.4, 27 mm (geniş açı), 1/3.09", 1.0 µm. Çekim teknolojisi: HDR, panorama. Video: 1080p@30 FPS, gyro-EIS. Batarya Tür: Li-Po. Kapasite: 5000 mAh. Kablolu şarj teknolojisi: 120 W (PD 3.0). Ek bilgi: 19 dakikada yüzde sıfırdan yüzde 100 seviyesine ulaşabiliyor. Tür: Li-Po. Kapasite: 4500 mAh. Kablolu şarj teknolojisi: 60 W (PD 3.0). Ek bilgi: 44 dakikada yüzde sıfırdan yüzde 100 seviyesine ulaşabiliyor. Bağlantılar ve sertifikalar Ses: Stereo hoparlör, 24-bit/192 kHz çıkış frekans aralığı. İnternet: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. Bluetooth: 5.2, A2DP, LE. Navigasyon: GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I + B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1). Evrensel Seri Veriyolu: NFC, USB Type-C 2.0, USB On-The-Go. SIM: Çift SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Sertifika: IP53. Ses: Stereo hoparlör, 24-bit/192 kHz çıkış frekans aralığı. Internet: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot. Bluetooth: 5.2, A2DP, LE, aptX HD. Navigasyon: GPS, GLONASS, BDS. Evrensel Seri Veriyolu: NFC, USB Type-C 2.0, USB On-The-Go. SIM: Çift SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Sertifika: Mevcut değil. Sensörler Parmak izi (ekran altı), ivmeölçer, jiroskop, mesafe ölçme, pusula, barometre. Parmak izi (ekran altı), ivmeölçer, jiroskop, mesafe ölçme, pusula, barometre.

Redmi Note 12 Pro Plus'ın Realme 9 Pro Plus'a kıyasla artı yönleri neler ❓

Daha büyük bir batarya.

Daha iyi bir işlemci.

Daha iyi bir ekran yapısı.

Daha hızlı bir hızlı şarj teknolojisi.

Redmi Note 12 Pro Plus'ın Realme 9 Pro Plus'a kıyasla eksi yönleri neler? 🤔

Daha zayıf bir diyafram açıklığı.

Realme 9 Pro Plus'ın Redmi Note 12 Pro Plus'a kıyasla artı yönleri neler? ✔️

Diyafram açıklığı açısından daha iyi bir kamera mimarisi.

Daha kompakt bir yapı.

Renk değiştiren bir kasa.

Kalp atış hızını ölçen bir sensör.

Realme 9 Pro Plus'ın Redmi Note 12 Pro Plus'a kıyasla eksi yönleri neler? ➖

Daha zayıf bir işlemci.

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Redmi Note 12 Pro Plus ve Realme 9 Pro Plus karşılaştırması