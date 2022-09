iPhone 14 Plus vs iPhone 13 Pro karşılaştırması: -1 kamera +5000 TL!

Tam Boyutta Gör

Apple, bu yıl iPhone 14 Pro modellerini çok öne çıkardı. iPhone 14 ile iPhone 14 Pro arasında hem tasarımsal hem de donanımsal açıdan farklılıklar var. Aynı şeyi düz iPhone 14’ler için söyleyemeyeceğiz; iPhone 14 Plus, 14’ün büyük modeli olarak karşımıza çıkarıldı ve önceki nesle göre neredeyse hiçbir geliştirme yok.

iPhone 14 Pro serisi, özellikle Türkiye'de çoğu kullanıcı için ulaşılması güç bir telefon. iPhone 14 Plus Türkiye fiyatı ile olmasa da biraz daha uygun bir seçenek. iPhone 14 Pro serisinin uçuk fiyatlarda olması ve 13 Pro ile 14 Plus fiyatlarının birbirine yakın olması (en azından yurt dışında) kullanıcıları, iPhone 14 Plus mı, iPhone 13 Pro mu almalıyım? sorusuna yönlendirdi. 2022'de iPhone 13 Pro alınır mı? diye soranlar için, iPhone 14 Plus vs iPhone 13 Pro karşılaştırması burada:

Yurt dışından iPhone almak -en azından şu an için- daha mantıklı ancak iPhone’u yurt dışından getirme imkanına sahip olamayan birçok kişi var. 2022 Eylül ayı itibarıyla, iPhone 13 Pro ile 14 Plus arasındaki fiyat farkı, Türkiye'de bir hayli fazla. Apple, iPhone 13 Pro’yu kendi mağazasından kaldırdığından aradaki fiyat mağazadan mağazaya farklılık gösteriyor. Peki, “iPhone 13 Pro mu iPhone 14 Plus mı alınır?” diye soracak olursanız, öncelikle iPhone 14 Plus özellikleri ile iPhone 13 Pro özelliklerini karşılaştırmanızı öneririz. iPhone 14 Plus özellikleri arasında hiç kullanmayacağınız özellikler olabilir. Öte yandan Apple, her ne kadar satıştan kaldırsa da 13 Pro, halâ tercih edilebilecek bir model. Şimdi dilerseniz, iPhone 14 Plus neler sunuyor? öncelikle buna bakalım.

iPhone 14 Plus’ın iPhone 13 Pro’ya göre artı yönleri 🤔

Daha büyük ekran (ProMotion yok)

Trafik kazası algılama

Uydu bağlantısı özelliği (Amerika’da)

Otomatik netleme özelliğine sahip, daha düşük diyaframlı ön kamera

Düşük ışıkta kamera performansında %49 artış sağlayan Photonic Engine

4K HDR kalitede Sinematik mod

Hareket modu

Bluetooth 5.3

Daha yüksek kapasiteli pil (+1230 mAh)

iPhone 14 Plus özellikleri yönünden 13 Pro ile aradaki fiyat farkına değecek neler sunuyor? diye sorabilirsiniz. Birkaç özellik sayılabilir ancak Apple tarafından öne çıkarılan özelliklerin kaçına gerçekten ihtiyaç duyacaksınız? Örneğin; trafik kazası algılama özelliği üzerinde duruldu, hatta tanıtım videosu çekildi ancak arabanız yoksa bu özellik ultra gereksiz. Bir diğer öne çıkarılan özellik; uydu bağlantısı. Apple Türkiye, iPhone 14 özellikleri sayfasında uydu bağlantısına yer vermedi çünkü uydu iletişimi ilk etapta yalnızca Amerika’da olacak; muhtemelen Türkiye’ye gelmeyecek. iPhone 14 Plus’ın ekranı daha parlak ancak sizin için ideal ekran boyutu 6.1 inç olabilir. Örnekler çoğaltılabilir.

iPhone 13 Pro'nun iPhone 14 Plus'a göre artı yönleri 👍🏻

ProMotion teknolojisine sahip daha parlak ekran

Paslanmaz çelik tasarım

1TB depolama alanı seçeneği

Telefoto lens

6 kat optik zoom aralığı

ProRAW çekim

Makro çekim

LiDAR tarayıcı

iPhone 13 Pro, daha eski model olmasına karşın 14 Plus’a göre artı yönleri var. Örneğin; 6.1 inç ekran, ProMotion teknolojisini destekliyor ve çok daha parlak. 13 Pro’da üçlü kamera sistemi var; ek olarak telefoto lense sahip oluyorsunuz. 13 Pro’da “Apple’ın deyimiyle cerrahi sınıf” paslanmaz çelik tasarım, 14 Plus’da havacılık ve uzay endüstrisi standartlarında alüminyumdan oluşan bir tasarım mevcut. Kimi kullanıcıya göre bu bir artı değil ancak belirtmeden geçmek istemedik. 13 Pro’da 1TB seçeneği mevcut. 1TB, çoğu kullanıcı için yüksek bir depolama alanı ancak Pro özellikleri gerçekten kullananlar ve fotoğrafları, videoları telefonda tutanlar için gerekli olabilir. 13 Pro ile ProRAW ve makro çekim yapabiliyorsunuz. iPhone 14 Plus ile 13 Pro arasındaki farklar şu şekilde:

iPhone 14 Plus vs iPhone 13 Pro 🆚 - iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro Ekran 6.7 inç, 1284x2778, 458ppi, 60Hz, Super Retina XDR OLED 6.1 inç, 1170x2532, 460ppi, Super Retina XDR OLED, 120Hz İşlemci Apple A15 Bionic (2 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine) Apple A15 Bionic (2 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine) Bellek 6 GB RAM 6 GB RAM Depolama 128 GB / 256 GB / 512GB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 12MP f/1.5 (ana kamera), 12MP f/2.4 (ultra geniş) 12MP f/1.5 (ana kamera), 12MP f/2.8 (telefoto), 12MP f/1.8 (ultra geniş) Ön kamera 12MP, f/1.9 12MP, f/2.2 Batarya 4325 mAh (26 saate kadar video oynatma, 20 saate kadar online video oynatma, 100 saate kadar ses çalma) 3095 mAh (22 saate kadar video oynatma, 20 saate kadar online video oynatma, 75 saate kadar ses çalma) Boyut ve Ağırlık 160.8 x 78.1 x 7.8 mm, 203g 146.7 x 71.5 x 7.65 mm, 204 g Bağlantı Lightning, MagSafe, WiFi 6, UWB (Ultra Geniş Bant), Bluetooth 5.3 Lightning, MagSafe, WiFi 6, UWB (Ultra Geniş Bant), Bluetooth 5.3 Sensörler Yüksek dinamik aralıklı jiroskop, Yüksek g ivmeölçeri, Yakınlık sensörü, Çift ortam ışığı sensörü, Barometre LiDAR tarayıcısı, Üç eksenli jiroskop, İvmeölçer, Yakınlık sensörü, Ortam ışığı sensörü, Barometre Renkler Mavi, Mor, Gece yarısı, Yıldız ışığı, Kırmızı Köknar yeşili, Gümüş, Altın, Grafit, Sierra mavisi Fiyatı 128 GB - 35.000 TL 256 GB - 37.600 TL 512 GB - 42.900 TL 128 GB: 30.000 TL 256 GB: 32.000 TL 512 GB: 36.000 TL 1 TB: 38.800 TL (*Apple Online Store'da satılmadığından, fiyatlar farklılık gösterebilir.)

iPhone 14 Plus vs iPhone 13 Pro karşılaştırması: Farklar neler?