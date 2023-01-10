Redmi Note 12 Turbo geliyor: İşte sızan ilk detaylar

Yeni modelin Qualcomm Snapdragon işlemciye sahip olacağını biliyoruz. Çinli üreticinin hangi yonga setini kullanacağı belli değil. Redmi Note 12 Turbo'nun "marble" kod adı altında geliştirildiği de internete sızıdırılanlar arasında.
Büyük tasarım değişikliği beklenmiyor
Redmi Note 12 Turbo yeni bir akıllı telefon olmasına rağmen çok fazla tasarım değişikliği sunması beklenmiyor. Redmi Note 12'ye benzeme ihtimali yüksek. Cihaz "Turbo" takısını karşılayacak şekilde hız aşırtılmış bir işlemci (veya ek RAM) ile gelebilir.
Redmi Note 12 Turbo'nun ilk etapta sadece Hindistan pazarında satışa sunulacağı bildiriliyor. Çin'de veya diğer ülkelerde farklı bir isimle piyasaya sürülmesi söz konusu. Şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı. Daha fazlası için biraz daha sabretmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..