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    Redmi Note 12 Turbo geliyor: İşte sızan ilk detaylar

    Xiaomi'nin Redmi Note 12 serisine yeni bir model eklemeye hazırlandığı bildiriliyor. Redmi Note 12 Turbo adı altında çıkış yapması beklenen cihazla ilgili ilk bilgiler internete düştü.
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    Redmi Note 12 Turbo geliyor: İşte sızan ilk detaylar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi Note 12 serisinin bir başka üyesi üzerinde çalışıyor. Gelen bilgiler şirketin Redmi Note 12 Turbo akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığı yönünde. Ancak şu an için cihazla ilgili çok az sayıda detay var.

    Yeni modelin Qualcomm Snapdragon işlemciye sahip olacağını biliyoruz. Çinli üreticinin hangi yonga setini kullanacağı belli değil. Redmi Note 12 Turbo'nun "marble" kod adı altında geliştirildiği de internete sızıdırılanlar arasında.

    Büyük tasarım değişikliği beklenmiyor

    Redmi Note 12 Turbo yeni bir akıllı telefon olmasına rağmen çok fazla tasarım değişikliği sunması beklenmiyor. Redmi Note 12'ye benzeme ihtimali yüksek. Cihaz "Turbo" takısını karşılayacak şekilde hız aşırtılmış bir işlemci (veya ek RAM) ile gelebilir.

    Redmi Note 12 Turbo'nun ilk etapta sadece Hindistan pazarında satışa sunulacağı bildiriliyor. Çin'de veya diğer ülkelerde farklı bir isimle piyasaya sürülmesi söz konusu. Şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı. Daha fazlası için biraz daha sabretmemiz gerekecek.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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