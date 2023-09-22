Redmi Note 13 ve 13 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, uzun bir bekleyişin ardından Redmi Note 13 serisini resmen duyurdu. Daha önce sizlere Redmi Note 13 Pro+ modelinin özelliklerinden bahsetmiştik. Peki seride yer alan diğer iki model Redmi Note 13 ve 13 Pro neler sunuyor? ​​​​​​İşte uygun fiyat, performans ve kamera deneyimi ile öne çıkan Redmi Note 13 ve 13 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Karşınızda Redmi Note 13

Redmi Note serisinin alışık olduğumuz hatlarını koruyan Xiaomi, Redmi Note 13 ve 13 Pro'da bunu bir adım ileriye taşımayı başarmış. Bununla birlikte ailenin temel modeli Redmi Note 13, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080x2400 çözünürlük sunan 6,67 inç AMOLED ekranla geliyor. Aynı zamanda bu ekranın 1.920Hz PWM karartma, 2.160Hz örnekleme hızı ve 1.000 nit parlaklık sunduğunu belirtelim.

Redmi Note 13 Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 22 sa. önce eklendi

Akıllı telefon, MediaTek'in bütçe performans odaklı işlemcilerinden Dimensity 6080 platformundan güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2 adet performans odaklı Arm Cortex-A76 (2.4GHz) ve 6 adet Cortex-A55 (2.8 GHz) çekirdeklerine ek olarak Arm Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Tam Boyutta Gör Redmi Note 13, arka bölümde 100MP (f/1.7, PDAF) birincil kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan ikili bir kuruluma sahip. Ayrıca birincil kamera, 0,64μm piksel boyutuna sahip ve 9'u 1 arada gruplama sunuyor. Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP ön kamera sensörü konumlandırılmış.

161,11 x 74,95 x 7,6 mm boyutlara ve 173,5 gram ağırlığa sahip olacak Redmi Note 13, kutusundan 33W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi modülü ve stereo hoparlörler ile satışa sunulacağını belirtelim.

Redmi Note 13 fiyatı:

Redmi Note 13, 150 dolardan başlayan fiyatlar ile üç farklı bellek ve depolama seçeneği sunacak. Bunlar 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB ve 12/256GB. Akıllı telefonun renk seçenekleri arasında ise, Sarı, Siyah ve Mavi yer alıyor.

Redmi Note 13 özellikleri:

Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1080x2400, 120 Hz

6.67 inç, AMOLED, 1080x2400, 120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 6080

MediaTek Dimensity 6080 RAM: 6/8/12 GB

6/8/12 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 100 MP (ana) f/1.7, 0.64µm, PDAF, 2 MP (derinlik) f/2.4

100 MP (ana) f/1.7, 0.64µm, PDAF, 2 MP (derinlik) f/2.4 Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 5.000 mAh (33W hızlı şarj)

5.000 mAh (33W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NF, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NF, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)

Android 13 (MIUI 14) Boyutlar: 161.1 x 75 x 7.6 mm

161.1 x 75 x 7.6 mm Ağırlık: 173.5 gram

173.5 gram Renk: Siyah ve Beyaz, Soluk yeşil

Redmi Note 13 Pro neler sunuyor?

Redmi Note 13 serisinin tepe modellerinden Redmi Note 13 Pro, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve1220x2712 çözünürlük sunan 6,67 inç AMOLED ekranla geliyor. Ayrıca bu ekranın 1.800 nit parlaklık, Dolby Vision ve ekran altı parmak izi sensörüne sahip olduğunu belirtelim. Ek olarak Gorilla Glass Victus koruma, 2.160 Hz örnekleme hızı ve 1.920 Hz PWM karartma bu modelde de unutulmamış.

Tam Boyutta Gör 161.2 x 74.3 x 8 mm boyutlara ve 187 gram ağırlığa sahip olan Redmi Note 13 Pro, gücünü Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 7s Gen 2 platformundan alıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu işlemci, 4 adet 2.40 GHz Cortex-A78 ve 4 adet 1.95GHz Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 710 GPU ile destekleniyor.

Kamera bölümünde Redmi Note 13 Pro, kardeşine kıyasla Samsung ISOCELL HP3 (f1.7, 1/1.4", OIS, PDAF) birincil sensör, 8MP (f2.2, 120˚ geniş açı ve 2MP (f2.4) makro sensörleri ile geliyor. Ön bölümde ise 16MP selfie sensörü konumlandırılmış. Kutusundan ise 67W hızlı şarj destekli 5.100mAh pil paketi ile çıkan telefona, Android 13 destekli MIUI 14 eşlik ediyor.

Redmi Note 13 Pro'nun diğer özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi modülü ve stereo hoparlörler mevcut.

Redmi Note 13 Pro fiyatı:

Siyah, Beyaz, Kırmızı ve Mavi renk seçenekleri ile gelen Redmi Note 13 Pro, 192 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Cihazın bellek ve depolama seçenekleri ise şu şekilde: 8+128 GB, 12+128 GB, 12+256 GB, 16+256 GB, 16+ 512GB.

Redmi Note 13 Pro özellikleri:

Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1220x2712, 120 Hz, 1.800 nit, Dolby Vision

6.67 inç, AMOLED, 1220x2712, 120 Hz, 1.800 nit, Dolby Vision İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM: 8/16 GB

8/16 GB Depolama: 128/512 GB

128/512 GB Arka Kamera: 100 MP (ana) f/1.7, 0.64µm, PDAF, 2 MP (derinlik) f/2.4

100 MP (ana) f/1.7, 0.64µm, PDAF, 2 MP (derinlik) f/2.4 Ön Kamera: 16 MP

16 MP Pil: 5.100 mAh (67W hızlı şarj)

5.100 mAh (67W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 2.0, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 2.0, 3.5 mm kulaklık girişi, kızılötesi İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)

Android 13 (MIUI 14) Boyutlar: 161.2 x 74.3 x 8 mm

161.2 x 74.3 x 8 mm Ağırlık: 187 gram

187 gram Renk: Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Redmi Note 13 ve 13 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı