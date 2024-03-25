Redmi Note 13, Redmi 13C ve fazlası için HyperOS güncellemesi verilmeye başlandı: İşte güncelleme alan telefonlar

Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS güncellemesini dağıtmaya devam ediyor. Son olarak, Redmi Note 13, Redmi 13C, POCO C65, Redmi Note 11 Pro 5G ve POCO X4 Pro 5G için HyperOS güncellemesi yayınlanmaya başladı.

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Yayınlanan HyperOS güncellemesi, Redmi Note 11 Pro 5G ve POCO X4 Pro 5G için yayınlanan son büyük güncelleme olma özelliği taşıyor. Bu telefonlar artık sürüm güncellemesi almayacak, yalnızca yeni güvenlik yamaları alacak.

Redmi Note 13, Redmi 13C ve POCO C65 için yayınlanan güncellemeye birçok kullanıcı erişmeye başladı. Redmi Note 11 Pro 5G ve POCO X4 Pro 5G için yayınlanan HyperOS güncellemesi ise yalnızca Mi/POCO Pilot kullanıcılarına sunuluyor. Birkaç hafta içinde tüm kullanıcıların yeni güncellemeye erişmesi bekleniyor.

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Redmi Note 13 ve Redmi 13C için HyperOS güncellemesi yayınlandı