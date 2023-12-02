Xiaomi Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro Plus'un Avrupa fiyatı sızdırıldı

İşte Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro+'ın beklenen Avrupa fiyatlandırması:
Siyah, Mavi ve Beyaz renklerde küresel pazarlara sunulacak olan Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro+'ın 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Tipster Sudhanshu Ambhore'nin yaptığı paylaşıma göre Xiaomi, Redmi Note 13 Pro'yu 450 Euro ve Redmi Note 13 Pro+'ı ise 500 Euro olarak fiyatlandıracak. Ayrıca bu fiyatlandırma, satışa sunulacak ülkenin vergi oranına göre değişebilir.
Cihazların özelliklerine değinecek olursak önceki raporlara göre Redmi Note 13 Pro 5G, 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak ve bu panel 1.800 nit parlaklık sunacak. Kamera bölümünde ise, 2MP+8MP+200MP olmak üzere üçlü bir arka kamera kurulumunun bulunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.