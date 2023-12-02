Xiaomi Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro Plus'un Avrupa fiyatı sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Çin'de Redmi Note 13 serisini piyasaya sürmüştü. Seriden Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro+ küresel pazarlarda da piysaya sürülecek. Yakın bir zamanda paylaşılan bir rapor ise cihazların tahmini Avrupa fiyatını ortaya çıkardı.

İşte Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro+'ın beklenen Avrupa fiyatlandırması:

Siyah, Mavi ve Beyaz renklerde küresel pazarlara sunulacak olan Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro+'ın 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Tipster Sudhanshu Ambhore'nin yaptığı paylaşıma göre Xiaomi, Redmi Note 13 Pro'yu 450 Euro ve Redmi Note 13 Pro+'ı ise 500 Euro olarak fiyatlandıracak. Ayrıca bu fiyatlandırma, satışa sunulacak ülkenin vergi oranına göre değişebilir.

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Cihazların özelliklerine değinecek olursak önceki raporlara göre Redmi Note 13 Pro 5G, 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak ve bu panel 1.800 nit parlaklık sunacak. Kamera bölümünde ise, 2MP+8MP+200MP olmak üzere üçlü bir arka kamera kurulumunun bulunması bekleniyor.

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Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro Plus'un Avrupa fiyatı sızdırıldı