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    Xiaomi Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro Plus'un Avrupa fiyatı sızdırıldı

    Küresel pazarlarda da piyasaya sürülecek Xiaomi'nin yeni cihazları Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro Plus'ın Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı. İşte cihazların muhtemel fiyatları ve özellikleri:
    Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro Plus'un Avrupa fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Çin'de Redmi Note 13 serisini piyasaya sürmüştü. Seriden Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro+ küresel pazarlarda da piysaya sürülecek. Yakın bir zamanda paylaşılan bir rapor ise cihazların tahmini Avrupa fiyatını ortaya çıkardı. 

    İşte Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro+'ın beklenen Avrupa fiyatlandırması:

    Siyah, Mavi ve Beyaz renklerde küresel pazarlara sunulacak olan Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro+'ın 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Tipster Sudhanshu Ambhore'nin yaptığı paylaşıma göre Xiaomi, Redmi Note 13 Pro'yu 450 Euro ve Redmi Note 13 Pro+'ı ise 500 Euro olarak fiyatlandıracak. Ayrıca bu fiyatlandırma, satışa sunulacak ülkenin vergi oranına göre değişebilir.

    Cihazların özelliklerine değinecek olursak önceki raporlara göre Redmi Note 13 Pro 5G, 1.5k çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak ve bu panel 1.800 nit parlaklık sunacak. Kamera bölümünde ise, 2MP+8MP+200MP olmak üzere üçlü bir arka kamera kurulumunun bulunması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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