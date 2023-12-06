Redmi 13C 5G yeni yongayla geliyor

Redmi 13C 5G neler sunuyor?
Redmi 13C 5G orijinal modelin 5G uyumlu versiyonu olarak dikkat çekiyor. Xiaomi bu noktada Helio G99 yerine Dimensity 6100+ yonga setine yer vermiş. Temelde aynı olan yonga setlerinde 5G önemli fark. Ayrıca Dimensity modelinde grafik performansı bir tık kırpılmış.
Yine ön kameranın 5MP seviyesine indirildiği görülüyor. Çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1 gibi özellikler ise aynı.
Redmi 13C 5G özellikleri
- 6.74 inçlik LCD ekran
- Dimensity 6100+ yonga seti
- 4/6/8GB RAM
- 128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama,
- 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4
- 5MP ön kamera
- 5.000 mAh batarya, 18W desteği
Redmi 13C 5G fiyatı
- 4GB/128GB – 110 Euro
- 6GB/128GB – 130 Euro
- 8GB/256GB – 150 Euro
Redmi 13C 5G modeli 16 Aralık itibariyle Çin’de satışa sunulacak. Fiyat yine bir tık aşağıda belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.