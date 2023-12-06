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    Redmi 13C 5G yeni yongayla geliyor

    Redmi 13C 5G akıllı telefon modeli grafik gücü ve ön kamera tarafında bazı kırpmalar yaparak uygun bir fiyat etiketin ile tüketicilere 5G deneyimi sunmayı amaçlıyor.
    Redmi 13C 5G Tam Boyutta Gör
    Xiaomi bütçe dostu Redmi 13C akıllı telefon modelini duyurduktan kısa bir süre sonra 5G altyapısı için de yeni versiyonu geliştirdi. Redmi 13C 5G orijinal modele göre bazı farklılıklarla geliyor.

    Redmi 13C 5G neler sunuyor?

    Redmi 13C 5G orijinal modelin 5G uyumlu versiyonu olarak dikkat çekiyor. Xiaomi bu noktada Helio G99 yerine Dimensity 6100+ yonga setine yer vermiş. Temelde aynı olan yonga setlerinde 5G önemli fark. Ayrıca Dimensity modelinde grafik performansı bir tık kırpılmış.

    Yine ön kameranın 5MP seviyesine indirildiği görülüyor. Çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1 gibi özellikler ise aynı.

    Redmi 13C 5G özellikleri

    • 6.74 inçlik LCD ekran
    • Dimensity 6100+ yonga seti
    • 4/6/8GB RAM
    • 128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama,
    • 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4
    • 5MP ön kamera
    • 5.000 mAh batarya, 18W desteği

    Redmi 13C 5G fiyatı

    • 4GB/128GB – 110 Euro
    • 6GB/128GB – 130 Euro
    • 8GB/256GB – 150 Euro

    Redmi 13C 5G modeli 16 Aralık itibariyle Çin’de satışa sunulacak. Fiyat yine bir tık aşağıda belirlenmiş.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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