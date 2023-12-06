Redmi 13C 5G yeni yongayla geliyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi bütçe dostu Redmi 13C akıllı telefon modelini duyurduktan kısa bir süre sonra 5G altyapısı için de yeni versiyonu geliştirdi. Redmi 13C 5G orijinal modele göre bazı farklılıklarla geliyor.

Redmi 13C 5G neler sunuyor?

Redmi 13C 5G orijinal modelin 5G uyumlu versiyonu olarak dikkat çekiyor. Xiaomi bu noktada Helio G99 yerine Dimensity 6100+ yonga setine yer vermiş. Temelde aynı olan yonga setlerinde 5G önemli fark. Ayrıca Dimensity modelinde grafik performansı bir tık kırpılmış.

Yine ön kameranın 5MP seviyesine indirildiği görülüyor. Çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1 gibi özellikler ise aynı.

Xiaomi Redmi 13C tanıtıldı: Bu fiyata yok satar! 3 hf. önce eklendi

Redmi 13C 5G özellikleri

6.74 inçlik LCD ekran

Dimensity 6100+ yonga seti

4/6/8GB RAM

128GB, 256 GB UFS2.2 dahili depolama,

50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4

5MP ön kamera

5.000 mAh batarya, 18W desteği

Redmi 13C 5G fiyatı

4GB/128GB – 110 Euro

6GB/128GB – 130 Euro

8GB/256GB – 150 Euro

Redmi 13C 5G modeli 16 Aralık itibariyle Çin’de satışa sunulacak. Fiyat yine bir tık aşağıda belirlenmiş.

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Redmi 13C 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı