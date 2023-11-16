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    Redmi Note 13R Pro özellikleri netleşti: 108MP kamera ve daha fazlası

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Redmi Note 13R Pro modelinin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Peki bütçe ve performans odaklı telefon neler sunacak? İşte detaylar...
    Redmi Note 13R Pro özellikleri netleşti: 108MP kamera ve dahası Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, ana akım telefonlara ek olarak ürün yelpazesini genişletmeye ve güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda Çinli dev, çok yakında Redmi Note 13R modeli ile karşımıza çıkacak. Bugün akıllı telefon, bazı kilit özellikleriyle listelenmeye başladı. İşte Redmi Note 13R Pro'nun beklenen özellikleri ve fiyatı.

    Redmi Note 13R Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu

    Redmi Note 13R Pro, Çin özelinde bir telekomünikasyon şirketi olan China Telecom’un web sitesinde görüntülendi. Buna göre akıllı telefon, ön yüzünde FHD+ çözünürlük sunan 6,67 inç boyutlarında OLED panele sahip olacak. Ayrıca bu panelin 120Hz yenileme hızını destekleyeceği de bu bilgiler arasında yer alıyor. 

    Redmi Note 13R Pro'nun kalbinde ise 12GB RAM ve 256GB depolama ile eşleştiilen MediaTek Dimensity 6080 işlemci bulunacak. Ayrıca 161,11 x 74,95 x 7,73 mm ölçülerinde ve 174 gram ağırlığında cihazın, kutusundan 5.000mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacağı belirtiliyor. Kamera bölümünde ise, ön yüzünde 16MP, arka bölümde 108MP ve 2MP yardımcı sensörler bulunacak.

    Mevcut raporlara göre Redmi Note 13R Pro'nun 12/256GB sürümü (1.999 CNY) 275 dolar fiyatla satışa çıkacak. Cihazın 20 Kasım'da Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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