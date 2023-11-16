Redmi Note 13R Pro özellikleri netleşti: 108MP kamera ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, ana akım telefonlara ek olarak ürün yelpazesini genişletmeye ve güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda Çinli dev, çok yakında Redmi Note 13R modeli ile karşımıza çıkacak. Bugün akıllı telefon, bazı kilit özellikleriyle listelenmeye başladı. İşte Redmi Note 13R Pro'nun beklenen özellikleri ve fiyatı.

Redmi Note 13R Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu

Redmi Note 13R Pro, Çin özelinde bir telekomünikasyon şirketi olan China Telecom’un web sitesinde görüntülendi. Buna göre akıllı telefon, ön yüzünde FHD+ çözünürlük sunan 6,67 inç boyutlarında OLED panele sahip olacak. Ayrıca bu panelin 120Hz yenileme hızını destekleyeceği de bu bilgiler arasında yer alıyor.

Redmi Note 13R Pro'nun kalbinde ise 12GB RAM ve 256GB depolama ile eşleştiilen MediaTek Dimensity 6080 işlemci bulunacak. Ayrıca 161,11 x 74,95 x 7,73 mm ölçülerinde ve 174 gram ağırlığında cihazın, kutusundan 5.000mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacağı belirtiliyor. Kamera bölümünde ise, ön yüzünde 16MP, arka bölümde 108MP ve 2MP yardımcı sensörler bulunacak.

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Mevcut raporlara göre Redmi Note 13R Pro'nun 12/256GB sürümü (1.999 CNY) 275 dolar fiyatla satışa çıkacak. Cihazın 20 Kasım'da Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Redmi Note 13R Pro özellikleri netleşti: 108MP kamera ve dahası