Redmi Note 13R Pro özellikleri netleşti: 108MP kamera ve daha fazlası

Redmi Note 13R Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu
Redmi Note 13R Pro, Çin özelinde bir telekomünikasyon şirketi olan China Telecom’un web sitesinde görüntülendi. Buna göre akıllı telefon, ön yüzünde FHD+ çözünürlük sunan 6,67 inç boyutlarında OLED panele sahip olacak. Ayrıca bu panelin 120Hz yenileme hızını destekleyeceği de bu bilgiler arasında yer alıyor.
Redmi Note 13R Pro'nun kalbinde ise 12GB RAM ve 256GB depolama ile eşleştiilen MediaTek Dimensity 6080 işlemci bulunacak. Ayrıca 161,11 x 74,95 x 7,73 mm ölçülerinde ve 174 gram ağırlığında cihazın, kutusundan 5.000mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacağı belirtiliyor. Kamera bölümünde ise, ön yüzünde 16MP, arka bölümde 108MP ve 2MP yardımcı sensörler bulunacak.
Mevcut raporlara göre Redmi Note 13R Pro'nun 12/256GB sürümü (1.999 CNY) 275 dolar fiyatla satışa çıkacak. Cihazın 20 Kasım'da Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.