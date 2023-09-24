Xiaomi şimdi de 64 MP kameralı Redmi Note 13R Pro'yu çıkarmaya hazırlanıyor

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Xiaomi hatırlayacağınız üzere geçen hafta üç model içeren Redmi Note 13 serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Cihazların hepsi yakın gelecekte global pazarlarda satışa sunulacak. Çinli marka bu üç cihazla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Zira gelen bilgiler bu yönde.

Redmi Note 13 Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

Ailenin bir diğer üyesinin Redmi Note 13R Pro olacağı bildiriliyor. Bu model 64 megapiksel ana kamera taşıyacak ancak diğer özellikleri belli değil. Akıllı telefon Çin dışında Poco markası altında satılabilir. Poco X6 Pro olarak adlandırılması ihtimal dahilinde.

Cihaz neler sunacak?

Redmi Note 13R Pro'nun serideki standart modelle neredeyse bire bir aynı olacağı söyleniyor. Cihaz Dimensity 6080 işlemci, 5.000 mAh batarya ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran özelliklerini koruyacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi ana kameranın çözünürlüğü düşecek.

Redmi Note 13 Pro serisi, son nesil cihazlara göre bir dizi iyileştirme ile sunuldu. Her iki cihaz da ekran altı parmak izi tarayıcısı bulunan 120 Hz AMOLED ekrana sahip. Ayrıca 200 megapiksel ana kameraları var. Pro modeli Snapdragon 7s Gen 2, Pro+ ise Dimensity 7200-Ultra yonga setiyle geliyor.

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Xiaomi şimdi de 64 MP kameralı Redmi Note 13R Pro'yu hazırlıyor