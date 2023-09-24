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    Xiaomi şimdi de 64 MP kameralı Redmi Note 13R Pro'yu çıkarmaya hazırlanıyor

    Geçtiğimiz hafta üç model içeren Redmi Note 13 serisi akıllı telefonlarını tanıtan Xiaomi aileye bir üye daha ekleyecek. Çinli şirketin Redmi Note 13R Pro üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    Xiaomi şimdi de 64 MP kameralı Redmi Note 13R Pro'yu hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi hatırlayacağınız üzere geçen hafta üç model içeren Redmi Note 13 serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Cihazların hepsi yakın gelecekte global pazarlarda satışa sunulacak. Çinli marka bu üç cihazla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Zira gelen bilgiler bu yönde.

    Ailenin bir diğer üyesinin Redmi Note 13R Pro olacağı bildiriliyor. Bu model 64 megapiksel ana kamera taşıyacak ancak diğer özellikleri belli değil. Akıllı telefon Çin dışında Poco markası altında satılabilir. Poco X6 Pro olarak adlandırılması ihtimal dahilinde.

    Cihaz neler sunacak?

    Redmi Note 13R Pro'nun serideki standart modelle neredeyse bire bir aynı olacağı söyleniyor. Cihaz Dimensity 6080 işlemci, 5.000 mAh batarya ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran özelliklerini koruyacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi ana kameranın çözünürlüğü düşecek.

    Redmi Note 13 Pro serisi, son nesil cihazlara göre bir dizi iyileştirme ile sunuldu. Her iki cihaz da ekran altı parmak izi tarayıcısı bulunan 120 Hz AMOLED ekrana sahip. Ayrıca 200 megapiksel ana kameraları var. Pro modeli Snapdragon 7s Gen 2, Pro+ ise Dimensity 7200-Ultra yonga setiyle geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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