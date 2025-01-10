Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Note 14 5G ve 4G küresel olarak piyasaya sürüldü

    Xiaomi, Redmi Note 14 5G ve 4G modellerini küresel olarak tanıttı. Çin versiyonundan bazı farklılıklar içeren telefonlar neler sunuyor?                         
    Redmi Note 14 5G ve 4G küresel olarak piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi Note 14 5G'yi Hindistan'da piyasaya sürdükten bir ay sonra bugün küresel piyasalarda satışa sundu. Telefon temelde aynı olsa da kamera bölümünde büyük bir iyileştirme var. Xiaomi ayrıca, Redmi Note 14'ün 4G varyantını da küresel piyasalarda satışa çıkardı.

    Redmi Note 14 5G özellikleri

    Uluslararası varyant, tıpkı Çin modeli gibi Dimensity 7025 Ultra işlemcisiyle çalışıyor. 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelen telefon, 120 Hz yenileme hızı ve 2100 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Ekran ayrıca Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

    Redmi Note 14 5G'nin küresel versiyonunda, Çin versiyonunun 50 MP kamerasından farklı olarak, OIS destekli 108 MP ana kamera yer alıyor. Ana kameraya 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor.

    Redmi Note 14 5G ve 4G küresel olarak piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör

    Redmi Note 14 5G'de selefinin IP54 sertifikasından üstün olan IP64 toz ve suya dayanıklık özelliği yer alıyor. Ayrıca, artık günümüzde yavaş yavaş ortadan kalkan 3,5 mm kulaklık girişine de yer verilmiş.

    Batarya tarafında ise, 45W kablolu şarj desteğine sahip 5.110 mAh pil yer alıyor. Ayrıca kutudan 45 W şarj adaptörünün çıktığını da belirtelim.

    Redmi Note 14 5G, siyah, mor ve mercan yeşili olmak üzere üç renk seçeneğiyle birlikte geliyor. 6/128 GB, 8/256 GB ve 12/512 GB konfigürasyonlarına sahip olan telefonun fiyatı şuan için belli değil.

    Redmi Note 14 4G özellikleri

    Redmi Note 14 5G ve 4G küresel olarak piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 14'ün LTE versiyonu ise giriş seviyesi modellerde sıklıkla karşımıza çıkan Helio G99 işlemcisiyle geliyor. Ekran tarafında ise 5G'li kardeşiyle benzer özellikler sunuyor. Ana kamera yine kardeşiyle aynı iken, farklı olarak OIS desteğini bulundurmuyor. Ayrıca ultra geniş açı kamera da çıkarılmış.

    Redmi Note 14 4G, 5G'li kardeşinden daha büyük olan 5500 mAh batarya ile geliyor. Telefonun şarj hızı ise 33 W. Siyah, mor, mavi ve limon yeşili renk seçenekleriyle gelen telefonun 6 GB/128 GB'lık temel sürümü 200 euro, 8 GB/128 GB sürümü 230 euro fiyat etiketine sahip. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hoparlör cızırtı yapıyor jagermeister nasıl içilir chrysler 300c kronik sorunları en iyi borsa aracı kurumları katalizör iptali nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız