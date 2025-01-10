Redmi Note 14 5G ve 4G küresel olarak piyasaya sürüldü

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi Note 14 5G'yi Hindistan'da piyasaya sürdükten bir ay sonra bugün küresel piyasalarda satışa sundu. Telefon temelde aynı olsa da kamera bölümünde büyük bir iyileştirme var. Xiaomi ayrıca, Redmi Note 14'ün 4G varyantını da küresel piyasalarda satışa çıkardı.

Redmi Note 14 5G özellikleri

Uluslararası varyant, tıpkı Çin modeli gibi Dimensity 7025 Ultra işlemcisiyle çalışıyor. 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelen telefon, 120 Hz yenileme hızı ve 2100 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor. Ekran ayrıca Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Redmi Note 14 5G'nin küresel versiyonunda, Çin versiyonunun 50 MP kamerasından farklı olarak, OIS destekli 108 MP ana kamera yer alıyor. Ana kameraya 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor.

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Redmi Note 14 5G'de selefinin IP54 sertifikasından üstün olan IP64 toz ve suya dayanıklık özelliği yer alıyor. Ayrıca, artık günümüzde yavaş yavaş ortadan kalkan 3,5 mm kulaklık girişine de yer verilmiş.

Batarya tarafında ise, 45W kablolu şarj desteğine sahip 5.110 mAh pil yer alıyor. Ayrıca kutudan 45 W şarj adaptörünün çıktığını da belirtelim.

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Redmi Note 14 5G, siyah, mor ve mercan yeşili olmak üzere üç renk seçeneğiyle birlikte geliyor. 6/128 GB, 8/256 GB ve 12/512 GB konfigürasyonlarına sahip olan telefonun fiyatı şuan için belli değil.

Redmi Note 14 4G özellikleri

Tam Boyutta Gör Redmi Note 14'ün LTE versiyonu ise giriş seviyesi modellerde sıklıkla karşımıza çıkan Helio G99 işlemcisiyle geliyor. Ekran tarafında ise 5G'li kardeşiyle benzer özellikler sunuyor. Ana kamera yine kardeşiyle aynı iken, farklı olarak OIS desteğini bulundurmuyor. Ayrıca ultra geniş açı kamera da çıkarılmış.

Redmi Note 14 4G, 5G'li kardeşinden daha büyük olan 5500 mAh batarya ile geliyor. Telefonun şarj hızı ise 33 W. Siyah, mor, mavi ve limon yeşili renk seçenekleriyle gelen telefonun 6 GB/128 GB'lık temel sürümü 200 euro, 8 GB/128 GB sürümü 230 euro fiyat etiketine sahip.

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Redmi Note 14 5G ve 4G küresel olarak piyasaya sürüldü