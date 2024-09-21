Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Note 14 Pro 5G serisinin bir özelliği daha belli oldu

    Xiaomi'nin heyecanla beklenen modellerinden Redmi Note 14 Pro ve 14 Pro+ için yeni bir tanıtım görüntüsü paylaşıldı. İşte Redmi Note 14 Pro serisinin tasarımı ve renk seçenekleri...
    Redmi Note 14 Pro 5G serisinin bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 14 serisinin önümüzdeki hafta tanıtılacağı duyurmuş ve seride yer alacak modelleri doğrulamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Çinli dev, akıllı telefonların tasarımını ve renk seçeneklerini gösteren bir dizi görsel yayınlandı. İşte Redmi Note 14 Pro ve 14 Pro+

    Redmi Note 14 Pro serisinin bir özelliği daha belli oldu

    Paylaşılan görüntülere göre Redmi Note 14 Pro, yeşil, mor, porselen beyazı ve geceyarısı siyahı olmak üzere dört farklı renkte sunulacak. Ayrıca yeşil ve mor seçenekleri iki tonlu bir tasarıma yönelirken, beyaz daha parlak bir tonlamaya sahip. Siyah ise, daha klasik mat görünüme sadık kalıyor.

    Redmi Note 14 Pro 5G serisinin bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta Note 14 Pro Plus, yeşil, porselen beyazı ve yinegeceyarısı siyahı olmak üzere üç seçeneği sahip olacak. Buna ek olarak her iki Pro modeli de şık, kavisli bir arka tasarıma ve belirgin bir squircle kamera adasına sahip. Ancak kamera düzeninde ince bir fark mevcut. Note 14 Pro'nun lensleri cam bir panelin içine gizlenirken, Pro Plus'ta daha belirgin kamera halkaları bulunuyor.
    Redmi Note 14 Pro 5G serisinin bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Daha önceki raporlara göre Redmi Note 14 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+. Bunlar arasından Note 14 Pro ve Note 14 Pro+, kavisli kenarlara sahip 1.5K 120Hz OLED ekrana ve arkada 50MP üçlü kamera ünitesine sahip olacak.

    Pro modelin yeni tanıtılan Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Pro+ sürümünde ise 90W şarj ve kuvvetle muhtemel Dimensity 7350 platformu ile karşılaşacağız. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    stromberg keman iyi mi ford fiesta en dolu paketi hangisi ptt tebligat dolandırıcılığı elektrikli bisiklet alınır mı promo forma ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız