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Tam Boyutta Gör Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 14 serisinin önümüzdeki hafta tanıtılacağı duyurmuş ve seride yer alacak modelleri doğrulamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Çinli dev, akıllı telefonların tasarımını ve renk seçeneklerini gösteren bir dizi görsel yayınlandı. İşte Redmi Note 14 Pro ve 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro serisinin bir özelliği daha belli oldu

Paylaşılan görüntülere göre Redmi Note 14 Pro, yeşil, mor, porselen beyazı ve geceyarısı siyahı olmak üzere dört farklı renkte sunulacak. Ayrıca yeşil ve mor seçenekleri iki tonlu bir tasarıma yönelirken, beyaz daha parlak bir tonlamaya sahip. Siyah ise, daha klasik mat görünüme sadık kalıyor.

Tam Boyutta Gör Diğer tarafta Note 14 Pro Plus, yeşil, porselen beyazı ve yinegeceyarısı siyahı olmak üzere üç seçeneği sahip olacak. Buna ek olarak her iki Pro modeli de şık, kavisli bir arka tasarıma ve belirgin bir squircle kamera adasına sahip. Ancak kamera düzeninde ince bir fark mevcut. Note 14 Pro'nun lensleri cam bir panelin içine gizlenirken, Pro Plus'ta daha belirgin kamera halkaları bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Daha önceki raporlara göre Redmi Note 14 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+. Bunlar arasından Note 14 Pro ve Note 14 Pro+, kavisli kenarlara sahip 1.5K 120Hz OLED ekrana ve arkada 50MP üçlü kamera ünitesine sahip olacak.

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Pro modelin yeni tanıtılan Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Pro+ sürümünde ise 90W şarj ve kuvvetle muhtemel Dimensity 7350 platformu ile karşılaşacağız.

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Redmi Note 14 Pro 5G serisinin bir özelliği daha belli oldu