Redmi Note 14 Pro 5G resmen onaylandı: Yakında geliyor

Redmi Note 14 Pro 5G resmen onaylandı
Kaçıranlar için daha önce Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, Redmi 14 serisinin bazı özelliklerine açıklık getirmiş ve Redmi Note 14 5G'nin POCO M7 Pro 5G olarak piyasaya çıkacağı doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de serinin Pro modeli IMEI veritabanında görünmeye başladı. Platformda "ametist" kod adıyla listelenen telefon, küresel pazarda POCO X7 olarak lanse edilecek.
Raporlara göre, 7s Gen 3 işlemci %20 daha iyi CPU ve %40’a kadar daha güçlü GPU sunacak. Bu da telefonun oyun oynama ve çoklu görev gibi işlemlerde önceki modellere göre çok daha başarılı olacağı anlamına geliyor. Buna ek olarak Redmi Note 14 Pro 5G'nin farklı pazarlar için farklı kamera kurulumları ile geleceği de iddialar arasında.
Cihazın global versiyonu, bir telefoto lens içeren üçlü kamera sistemi ile donatılacak. Çin sürümünde ise makro kamera ile karşılaşacağız. Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak mevcut raporlar Eylül ortası ve sonlarına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...