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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bir süredir sızıntılarla gündemde olan Redmi Note 14 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Daha önce 2024 serisinde yer alacak modellerin özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi ise Redmi Note 14 Pro 5G'nin bazı özellikleri doğrulandı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Redmi Note 14 Pro 5G resmen onaylandı

Kaçıranlar için daha önce Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, Redmi 14 serisinin bazı özelliklerine açıklık getirmiş ve Redmi Note 14 5G'nin POCO M7 Pro 5G olarak piyasaya çıkacağı doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de serinin Pro modeli IMEI veritabanında görünmeye başladı. Platformda "ametist" kod adıyla listelenen telefon, küresel pazarda POCO X7 olarak lanse edilecek.

Tam Boyutta Gör Redmi Note 14 Pro 5G veya POCO X7 hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Ancak her iki modelin de 45W hızlı şarj ve Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Bu, önceki Note 13 Pro 5G ile karşılaştırıldığında önemli bir yükseltme olacak. Keza Snapdragon 7s Gen 2, TSMC yerine Samsung Foundry'e güveniyordu.

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Raporlara göre, 7s Gen 3 işlemci %20 daha iyi CPU ve %40’a kadar daha güçlü GPU sunacak. Bu da telefonun oyun oynama ve çoklu görev gibi işlemlerde önceki modellere göre çok daha başarılı olacağı anlamına geliyor. Buna ek olarak Redmi Note 14 Pro 5G'nin farklı pazarlar için farklı kamera kurulumları ile geleceği de iddialar arasında.

Xiaomi yeni bir powerbank modelini daha satışa sundu 11 sa. önce eklendi

Cihazın global versiyonu, bir telefoto lens içeren üçlü kamera sistemi ile donatılacak. Çin sürümünde ise makro kamera ile karşılaşacağız. Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak mevcut raporlar Eylül ortası ve sonlarına işaret ediyor.

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Redmi Note 14 Pro 5G resmen onaylandı: Yakında geliyor