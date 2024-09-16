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    Redmi Note 14 Pro 5G resmen onaylandı: Yakında geliyor

    Xiaomi'nin heyecanla beklenen modellerinden Redmi Note 14 Pro 5G resmen doğrulandı. Sızdırılan son bilgilere göre POCO X7 olarak geliyor. İşte beklenenler...   
    Redmi Note 14 Pro 5G resmen onaylandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bir süredir sızıntılarla gündemde olan Redmi Note 14 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Daha önce 2024 serisinde yer alacak modellerin özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi ise Redmi Note 14 Pro 5G'nin bazı özellikleri doğrulandı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Redmi Note 14 Pro 5G resmen onaylandı

    Kaçıranlar için daha önce Redmi Genel Müdürü Wang Teng Thomas, Redmi 14 serisinin bazı özelliklerine açıklık getirmiş ve Redmi Note 14 5G'nin POCO M7 Pro 5G olarak piyasaya çıkacağı doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de serinin Pro modeli IMEI veritabanında görünmeye başladı. Platformda "ametist" kod adıyla listelenen telefon, küresel pazarda POCO X7 olarak lanse edilecek. 

    Redmi Note 14 Pro 5G resmen onaylandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 14 Pro 5G veya POCO X7 hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Ancak her iki modelin de 45W hızlı şarj ve Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Bu, önceki Note 13 Pro 5G ile karşılaştırıldığında önemli bir yükseltme olacak. Keza Snapdragon 7s Gen 2, TSMC yerine Samsung Foundry'e güveniyordu. 

    Raporlara göre, 7s Gen 3 işlemci %20 daha iyi CPU ve %40’a kadar daha güçlü GPU sunacak. Bu da telefonun oyun oynama ve çoklu görev gibi işlemlerde önceki modellere göre çok daha başarılı olacağı anlamına geliyor. Buna ek olarak Redmi Note 14 Pro 5G'nin farklı pazarlar için farklı kamera kurulumları ile geleceği de iddialar arasında.

    Cihazın global versiyonu, bir telefoto lens içeren üçlü kamera sistemi ile donatılacak. Çin sürümünde ise makro kamera ile karşılaşacağız. Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak mevcut raporlar Eylül ortası ve sonlarına işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 7 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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