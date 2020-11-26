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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 9 5G ve 4G maliyeti düşünenleri hedefliyor

    Redmi Note 9 5G modelinde Dimensity 800U yonga seti, 48MP ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya yer alırken Redmi Note 9 4G modelinde ise Snapdragon 662 yer alıyor.
    35 dk.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi Note 9 5G ve 4G maliyeti düşünenleri hedefliyor
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    Redmi Note 9 Pro 5G ile biraz daha üst seviyeyi hedefleyen Xiaomi; Redmi Note 9 5G ve 4G modelleri ile de maliyeti düşünenlere odaklanıyor. Yeni seri fiyat anlamında giriş seviyesinin altına kadar sarkıyor.

    Redmi Note 9 5G özellikleri ve fiyatı

    Redmi Note 9 5G modelinde 6.53 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor ve yine Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Dimensity 800U yonga seti ile desteklenen modelde 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarja sahip.

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    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 13MP çözünürlüğünde bir sensör yer alıyor. Redmi Note 9 5G için fiyatlar şu şekilde:

    6GB+128GB – 197$  

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    8GB+128GB – 227$  

    8GB+256GB – 258$

    Redmi Note 9 4G özellikleri ve fiyatı

    Redmi Note 9 4G özünde POCO M3 ile aynı özelliklere sahip. 6.53 inçlik LCD panelde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunulurken Gorilla Glass 3 ile koruma sağlanıyor. Snapdragon 662 yonga seti ile desteklenen modelde yine farklı bellek seçenekleri yer alıyor.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 6000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ve 2.5W tersine şarj sunuyor. Redmi Note 9 4G için fiyatlar şu şekilde:

    4GB+128GB – 151$

    6GB+128GB – 167$  

    8GB+128GB – 197$  

    8GB+256GB – 227$  



    https://www.gizmochina.com/2020/11/26/redmi-note-9-5g-redmi-note-9-pro-and-note-9-4g-launched-in-china/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaan4554 (kaan yıldız) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Asyalılar şu renk işini de tutturabilseler çok daha şık cihazlar üretecekler ama mutlaka orta sınıf segmenti olduğunu belli ediyor
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