Redmi Note 9 5G ve 4G maliyeti düşünenleri hedefliyor

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Redmi Note 9 Pro 5G ile biraz daha üst seviyeyi hedefleyen Xiaomi; Redmi Note 9 5G ve 4G modelleri ile de maliyeti düşünenlere odaklanıyor. Yeni seri fiyat anlamında giriş seviyesinin altına kadar sarkıyor.

Redmi Note 9 5G özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 9 5G modelinde 6.53 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor ve yine Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Dimensity 800U yonga seti ile desteklenen modelde 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarja sahip.

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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 13MP çözünürlüğünde bir sensör yer alıyor. Redmi Note 9 5G için fiyatlar şu şekilde:

6GB+128GB – 197$

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8GB+128GB – 227$

8GB+256GB – 258$

Redmi Note 9 4G özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 9 4G özünde POCO M3 ile aynı özelliklere sahip. 6.53 inçlik LCD panelde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunulurken Gorilla Glass 3 ile koruma sağlanıyor. Snapdragon 662 yonga seti ile desteklenen modelde yine farklı bellek seçenekleri yer alıyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 6000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ve 2.5W tersine şarj sunuyor. Redmi Note 9 4G için fiyatlar şu şekilde:

4GB+128GB – 151$

6GB+128GB – 167$

8GB+128GB – 197$

8GB+256GB – 227$

https://www.gizmochina.com/2020/11/26/redmi-note-9-5g-redmi-note-9-pro-and-note-9-4g-launched-in-china/

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