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    Redmi Note 9 Pro ülkemizde satışa sunuldu

    Fiyat-performans arayan tüketicilerin merakla beklediği Redmi Note 9 Pro modeli geçen hafta yaptığı lansmanın ardından satışa sunuldu. Redmi Note 9 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    1 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi Note 9 Pro ülkemizde satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde lansmanını gerçekleştiren Xiaomi’nin beğenilen Redmi Note 9 Pro akıllı telefon modeli bugün itibariyle raflarda yerini almış durumda.

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    Redmi Note 9 Pro özellikleri ve fiyatı

    Redmi Note 9 Pro modelinde 6.67 inçlik FHD+ LCD ekran bizi karşılıyor. Nokta çentik tasarımı sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif seviyelere çıkmış. Parmak izi okuyucu ise yan kısımda yer alıyor.

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    Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alan telefonda 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunuluyor. Şimdilik 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneği mevcut değil. 5020MAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Redmi Note 9 Pro, 16MP selfie kamerası ile geliyor. Cihazın arka panelinde ise 64MP ana, 8MP ultra geniş açı, 5MP Makro ve 2MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Redmi Note 9 Pro şu anda Hepsiburada üzerinde 3299TL fiyat etiketi ile satışa çıktı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    swat882 (Swat882 ) 1 sa. en beğenilen
    Üretmeyen toplumlar, elektronik cihaz almak için 2 ay çalışır
    Yanıtla +7
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    Jon_Kar 1 sa.
    245 euroluk telefonu 3300 tlye satiyorlar



    Bizim milletin dusmana ihtiyaci yok
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    psicik96 (Gökhan S****) 22 dk.
    Sıkıntı yok yasadışı kullanıma devam 👍 . 1850 den temin ediyoruz .
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    bjkyener 1 sa.
    ısıtıp ısıtıp milletin önüne 9 pro diye çıkanlar ...

    IPS LCD Ekran
    Snapdragon 720G
    64 MP Kalitesiz Samsung Kamera (İsterse 640MP olsun)
    209 gr ağırlık
    Kamera Çıkıntısıyla beraber 1 cm kalınlık (165.8 x 76.7 x 8.8 mm)







    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Jon_Kar 1 sa.
    245 euroluk telefonu 3300 tlye satiyorlar



    Bizim milletin dusmana ihtiyaci yok
    Yanıtla +5
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    Holk (Holk Holk) 1 sa.
    Arka kamera tasarımı çok kötü. Örümcek gözleri gibi. Tripofobi hastalarını tetikler resmen.
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    bloody02 (murat yılmaz) 1 sa.
    Bu modelin note 9s’ten farkini anlayamadim ?
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    damn2u (Sercan ) 1 sa.
    Satışa sunulalı epey olmuştu, satılmıyor herhalde ki tekrardan haber gazları veriliyor.
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    muhaskal (M Kalkan) 1 sa.
    Neden model yükseldikçe özellik azaltıyor bu markalar? Note 8 Pro 6gb ram vardı?
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 sa.
    😂 😂 😂 asgari ücretten fazla telefon almak için aylarca çalışmak paha biçilemez muhahah
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    swat882 (Swat882 ) 1 sa. en beğenilen
    Üretmeyen toplumlar, elektronik cihaz almak için 2 ay çalışır
    Yanıtla +7
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    873 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    xiaomi, redmi note 9 pro türkiye ve Mobil Teknolojiler
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