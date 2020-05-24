Redmi Note 9 Pro ülkemizde satışa sunuldu

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Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde lansmanını gerçekleştiren Xiaomi’nin beğenilen Redmi Note 9 Pro akıllı telefon modeli bugün itibariyle raflarda yerini almış durumda.

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Redmi Note 9 Pro özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 9 Pro modelinde 6.67 inçlik FHD+ LCD ekran bizi karşılıyor. Nokta çentik tasarımı sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif seviyelere çıkmış. Parmak izi okuyucu ise yan kısımda yer alıyor.

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Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alan telefonda 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi sunuluyor. Şimdilik 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneği mevcut değil. 5020MAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor.

Redmi Note 9 Pro, 16MP selfie kamerası ile geliyor. Cihazın arka panelinde ise 64MP ana, 8MP ultra geniş açı, 5MP Makro ve 2MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Redmi Note 9 Pro şu anda Hepsiburada üzerinde 3299TL fiyat etiketi ile satışa çıktı.

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