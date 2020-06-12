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    Redmi Note 9 Türkiye lansmanı canlı olarak DH’de

    Xiaomi bugün Redmi Note 9'un Türkiye lansmanını gerçekleştiriyor. Saat 15.00'te başlayacak lansmanı canlı olarak YouTube kanalımızdan yayınlayacağız.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Redmi Note 9 Türkiye lansmanı canlı olarak DH’de
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    Xiaomi Remi Note 9 ailesinin düşük fiyatlı versiyonu Redmi Note 9, Türkiye’ye geliyor. Redmi Note 9’un Türkiye lansmanını YouTube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktaracağız. Lansman bugün saat 15.00’te başlayacak.

    Burak Şolt ve Erdi Özüağ’ın sunumuyla gerçekleştirilecek yayında Redmi Note 9’un Türkiye fiyatı, çıkış tarihi ve telefon hakkındaki görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Yayından haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri etkinleştirebilirsiniz.

    DH YouTube kanalı

    Redmi Note 9 serisinin diğer üyeleri Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro modelleri geçtiğimiz ay satışa sunulmuştu. Serinin uygun fiyatlı üyesi Redmi Note 9’un özellikleri şöyle:

    Redmi Note 9 özellikleri

    • 6.53 in ekran, 1080p, Gorilla Glass 5, IPS LCD
    • Helio G85 yonga seti, 3/4 GB RAM, 64/128 GB depolama
    • Arka kamera: 48 MP geniş açılı (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı (f/2,8), 2 MP makro (f/2,4), 2 MP derinlik sensörü (f/2,4), 1080p 30 fps
    • Ön kamera 13 MP, f/2.3, 1080p 30 fps
    • 5020 mAh batarya, 18W hızlı şarj


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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    koyunsayar 27 sn.
    Kırmızı mii ne oli yav? Bu hurda için Canlı yayın yapılıyor
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    Return Of The Warlord 1 sa. yeni yorumcu
    Bu xiaomi markasının orta sınıf telefonları hep çöp bende note 7 var böyle iğrenç böyle tospaa gibi telefon yok ayrıca telefonun romunda spyware adware bir sürü gereksiz yazılım yüklü.. reklam falan yüklü reklam gösterip duruyor sürekli sağa sola veri gönderiyor trojan gibi telefon ne iğrenç telefon ya para harcamamak için kullanıyorum

    Ayrıca telefonu 10 ay önce aldım nasıl çöp kalitesiz bir bataryası varsa 10 ayda kapasite kaybetti şarjı 3 - 4 saatte bitiyor ayrıca android sürüm güncelleme sözü verdiler ama ne güncelleme yayınlandı ne birşey çok telefon kullandım böyle rezilini görmedim ekran deli gibi hassas zaten uzak durun bu markadan iğrenç telefonları var
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    abdulkadirturgut 1 sa. yeni yorumcu
    fiyatı uygun olursa alacam bir tane begeniyorum redmileri
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    onrerol (onur erol) 1 sa.
    3-4 ay once 1500 tl ye aldigim redmi note 8 in fiyati 2500 lere gelmis nasil gelmis onu da bilmiyorum dolar 6 dan 9 a mi firladi 3 ayda? bu telefon da heralde min. 4000 tl den satisa cikar. redmi alt markasinin da bir anlami kalmadi artik hepsi pahali.
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