Redmi Note 9 Türkiye lansmanı canlı olarak DH’de

Xiaomi Remi Note 9 ailesinin düşük fiyatlı versiyonu Redmi Note 9, Türkiye’ye geliyor. Redmi Note 9’un Türkiye lansmanını YouTube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktaracağız. Lansman bugün saat 15.00’te başlayacak.
Burak Şolt ve Erdi Özüağ’ın sunumuyla gerçekleştirilecek yayında Redmi Note 9’un Türkiye fiyatı, çıkış tarihi ve telefon hakkındaki görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Yayından haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri etkinleştirebilirsiniz.
Redmi Note 9 serisinin diğer üyeleri Redmi Note 9S ve Redmi Note 9 Pro modelleri geçtiğimiz ay satışa sunulmuştu. Serinin uygun fiyatlı üyesi Redmi Note 9’un özellikleri şöyle:
Redmi Note 9 özellikleri
- 6.53 in ekran, 1080p, Gorilla Glass 5, IPS LCD
- Helio G85 yonga seti, 3/4 GB RAM, 64/128 GB depolama
- Arka kamera: 48 MP geniş açılı (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı (f/2,8), 2 MP makro (f/2,4), 2 MP derinlik sensörü (f/2,4), 1080p 30 fps
- Ön kamera 13 MP, f/2.3, 1080p 30 fps
- 5020 mAh batarya, 18W hızlı şarj
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Ayrıca telefonu 10 ay önce aldım nasıl çöp kalitesiz bir bataryası varsa 10 ayda kapasite kaybetti şarjı 3 - 4 saatte bitiyor ayrıca android sürüm güncelleme sözü verdiler ama ne güncelleme yayınlandı ne birşey çok telefon kullandım böyle rezilini görmedim ekran deli gibi hassas zaten uzak durun bu markadan iğrenç telefonları var