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    Oppo Find X8 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı: Oldukça güçlü bir cihaz gibi görünüyor

    Çinli teknoloji devi Oppo tarafından üretilen Find X8 serisi, yeni üyesine kavuşmak için gün sayarken, gelen son bilgiler Find X8 Ultra’nın oldukça güçlü bir cihaz olacağını gösteriyor.

    Oppo Find X8 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Oppo’nun yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalıştığı bilgisi sızdırıldı. Find X8 Ultra adını taşıması beklenen bu modelin, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Bu yeni cihaz, Samsung Galaxy S25 Ultra, Honor Magic 7 Ultimate, Xiaomi 15 Ultra ve Vivo X200 Ultra gibi güçlü rakiplerle aynı segmentte yer alacak.

    Find X8 Ultra'nın 6.8 inç büyüklüğünde, dört kenarı kavisli ve 2K çözünürlüğe sahip bir ekranla geleceği belirtiliyor. Bu ekranın altında ise ultrasonik parmak izi okuyucu bulunacak. Bu özellik, bir önceki model olan Find X7 Ultra’daki optik sensöre kıyasla önemli bir geliştirme olarak öne çıkıyor. Ayrıca, cihazın suya ve toza karşı IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacağı ifade ediliyor.

    Pil kapasitesi açısından Find X8 Ultra’nın 6.000 mAh büyüklüğünde bir bataryayla donatılacağı tahmin ediliyor. Şarj hızı ise 80W veya 90W seviyelerinde olacak gibi görünüyor. Ancak bu durum, şarj kapasitesinin biraz düşürülebileceğini işaret ediyor. İşlemci kısmında net bir bilgi bulunmasa da, cihazın Snapdragon 8 Elite ile güçlendirilmesi bekleniyor. Diğer Find X8 modellerinin ise Dimensity 9400 işlemcisini kullanacağı iddia ediliyor.

    Kamera özellikleri de dikkat çekici görünüyor. Find X8 Ultra'nın arka tarafında dört kameralı bir sistem yer alacak. Bu sistemde, 1 inç optik formatlı 50 MP Sony LYT 900 ana kamera, 1/1.95 inç sensör boyutuna sahip 50 MP ultra geniş açı kamerası ve iki telefoto lens bulunacak. Telefoto lenslerin biri, 1/1.56 inç sensör boyutlu 50 MP Sony LYT 701 ile 75 mm odak uzaklığı sunarken, diğeri 1/1.95 inç sensör boyutlu 50 MP Sony IMX 882 ile 150 mm odak uzaklığı sağlayacak.

    Lansman yaklaştıkça, cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor. Oppo, Find X8 Ultra ile amiral gemisi segmentindeki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

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    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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