Xiaomi, uygun fiyatlı oyuncu faresini "Mouse X1" tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, oyunculara yönelik aksesuarlarına bir yenisini ekledi. Xiaomi Mouse X1, uygun fiyatı, rekabetçi oyuncular için pratik özellikleri ve ergonomik tasarımıyla değerlendirilebilecek gaming mouse ürünlerinden biri.

Xiaomi, dahili USB-C kablolu powerbankini satışa sundu 1 gün önce eklendi

Xiaomi Mouse X1 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi Mouse X1, hassas izleme ve doğru hedef alma sağlayan 26.000 DPI optik sensörle geliyor. Ayrıca, hızlı tepki süreleri için 8.000 Hz polling rate’e sahip. 65 gr ağırlığındaki fare, kullanıcı konforu düşünülerek tasarlanmış; arka kavisli yapı, kavramayı kolaylaştırıyor. Xiaomi, farede parmak izi önleyici kaplama kullanıldığını söylüyor.

Xiaomi oyuncu faresi, 530 mAh pil ile donatılmış. Polling rate 1.000 Hz olarak ayarlandığında ve 2.4 GHz kablosuz modunda kullanıldığında tek şarjla 110 saate kadar kullanım sunuyor. Kullanıcılar, özelleştirilmiş ayarları doğrudan fareye kaydedebilir; bu da yapılandırmalar arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor.

Xiaomi Mouse X1 fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mouse X1, akıllı USB kablosuz alıcı, USB adaptörü ve veri kablosuyla geliyor. Mouse’un fiyatı 40 dolar civarında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Xiaomi Mouse X1 oyuncu faresi tanıtıldı: İşte özellikleri