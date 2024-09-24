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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, uygun fiyatlı oyuncu faresini "Mouse X1" tanıttı

    Xiaomi, hem oyunculara hem de çalışan profesyonellere yönelik performans odaklı faresini tanıttı. Xiaomi Mouse X1, 26000 DPI ve 8000 Hz polling rate ile geliyor.
    xiaomi oyuncu faresi Moues X1 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, oyunculara yönelik aksesuarlarına bir yenisini ekledi. Xiaomi Mouse X1, uygun fiyatı, rekabetçi oyuncular için pratik özellikleri ve ergonomik tasarımıyla değerlendirilebilecek gaming mouse ürünlerinden biri.

    Xiaomi Mouse X1 özellikleri ile neler sunuyor?

    Xiaomi Mouse X1 gaming mouse özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Mouse X1, hassas izleme ve doğru hedef alma sağlayan 26.000 DPI optik sensörle geliyor. Ayrıca, hızlı tepki süreleri için 8.000 Hz polling rate’e sahip. 65 gr ağırlığındaki fare, kullanıcı konforu düşünülerek tasarlanmış; arka kavisli yapı, kavramayı kolaylaştırıyor. Xiaomi, farede parmak izi önleyici kaplama kullanıldığını söylüyor.

    Xiaomi oyuncu faresi, 530 mAh pil ile donatılmış. Polling rate 1.000 Hz olarak ayarlandığında ve 2.4 GHz kablosuz modunda kullanıldığında tek şarjla 110 saate kadar kullanım sunuyor. Kullanıcılar, özelleştirilmiş ayarları doğrudan fareye kaydedebilir; bu da yapılandırmalar arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor.

    Xiaomi Mouse X1 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Mouse X1, akıllı USB kablosuz alıcı, USB adaptörü ve veri kablosuyla geliyor. Mouse’un fiyatı 40 dolar civarında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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