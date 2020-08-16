RedmiBook Air 13 duyuruldu: 10. nesil Intel işlemci + 16 GB RAM

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Xiaomi, RedmiBook serisi kapsamında yeni bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Air 13 isimli model, enerji verimli 10. Nesil Intel Y serisi işlemci ve kompakt bir gövdeye sahip.
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RedmiBook Air 13 Özellikleri:
- Boyutlar: 297.5 x 212 x 12.99 mm, 1.05 kg
- Ekran: 13.3 inç, 2560 × 1600, LCD, 16:10
- İşlemci: 4 çekirdekli Intel Core i5-10210Y, 1.0 GHz (Turbo Boost'ta 4.0 GHz), Intel UHD Graphics
- Bellek: 8/16 GB RAM (DDR3)
- Depolama: 512 GB SSD
- Batarya: 41 Wh, 65W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Windows 10
- Bağlantılar: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
- Portlar: 2 × USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
Dizüstü bilgisayarın ekranı %100 sRGB renk gamı ve ve maksimum 300 nit parlaklık sunuyor. Aynı zamanda DC Dimming (titreme azaltıcı) özelliği var. Cihaz tek şarjla 8 saatten fazla kullanım süresi vadediyor.
RedmiBook Air 13 Fiyatı
RedmiBook Air 13'ün 8 GB + 512 GB'lık versiyonu 705 dolara satılacak. Dizüstü bilgisayarın 16 GB + 512 GB konfigürasyonlu modeli ise 750 dolar fiyat etiketiyle mağaza raflarındaki yerini alacak.
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