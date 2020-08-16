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    RedmiBook Air 13 duyuruldu: 10. nesil Intel işlemci + 16 GB RAM

    Xiaomi'nin alt markası Redmi, RedmiBook Air serisi altında yeni bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. RedmiBook Air 13, 10. nesil Intel işlemci ve 16 GB'a kadar RAM seçeneği ile geliyor.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    RedmiBook Air 13 duyuruldu: 10. nesil Intel işlemci + 16 GB RAM
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    Xiaomi, RedmiBook serisi kapsamında yeni bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Air 13 isimli model, enerji verimli 10. Nesil Intel Y serisi işlemci ve kompakt bir gövdeye sahip.

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    RedmiBook Air 13 Özellikleri:

    • Boyutlar: 297.5 x 212 x 12.99 mm, 1.05 kg
    • Ekran: 13.3 inç, 2560 × 1600, LCD, 16:10
    • İşlemci: 4 çekirdekli Intel Core i5-10210Y, 1.0 GHz (Turbo Boost'ta 4.0 GHz), Intel UHD Graphics
    • Bellek: 8/16 GB RAM (DDR3)
    • Depolama: 512 GB SSD
    • Batarya: 41 Wh, 65W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • Bağlantılar: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
    • Portlar: 2 × USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

    RedmiBook Air 13 duyuruldu: 10. nesil Intel işlemci + 16 GB RAM
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    Dizüstü bilgisayarın ekranı %100 sRGB renk gamı ve ve maksimum 300 nit parlaklık sunuyor. Aynı zamanda DC Dimming (titreme azaltıcı) özelliği var. Cihaz tek şarjla 8 saatten fazla kullanım süresi vadediyor.

    RedmiBook Air 13 duyuruldu: 10. nesil Intel işlemci + 16 GB RAM
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    RedmiBook Air 13 Fiyatı

    RedmiBook Air 13'ün 8 GB + 512 GB'lık versiyonu 705 dolara satılacak. Dizüstü bilgisayarın 16 GB + 512 GB konfigürasyonlu modeli ise 750 dolar fiyat etiketiyle mağaza raflarındaki yerini alacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 5 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Dolar olmasa tl yada zambiya kvaçası olsa alırdım ihtiyacım da var ama 700 dolarım yok neyse köprüm var uçağım var makam aracım var bunlar hep milletin ahlatta sarayımız var laptop alıp napacam tez falan yazacam.
    Dolar olmasa tl yada zambiya kvaçası olsa alırdım ihtiyacım da var ama 700 dolarım yok neyse köprüm var uçağım var makam aracım var bunlar hep milletin ahlatta ...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    enesguney (Enes GÜNEY) 4 gün
    Tasarımı efsane olmuş
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 5 gün
    Çinlinin kopyacasına batının iyi taraflarını alın demişler, gitmiş 2 USB Type-C almış.
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    fhrstw 5 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Dolar olmasa tl yada zambiya kvaçası olsa alırdım ihtiyacım da var ama 700 dolarım yok neyse köprüm var uçağım var makam aracım var bunlar hep milletin ahlatta sarayımız var laptop alıp napacam tez falan yazacam.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 gün
    Intel olması baştan kaybettirdi.
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    Nikki Sixx (Koray Topcu) 5 gün
    Çok şık duruyor.
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    Dreandes (Ahmet Bey) 5 gün (düzenlendi)
    Macbook Air alamayanlar için uygun modelini çıkarmış Xiaomi 
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    VS18 (Osman Cengeri) 5 gün Dreandes
    Hocam Air’le neredeyse aynı para zaten
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