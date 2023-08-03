Rekabet Kurumu, birbirinden çalışan almama anlaşması yapan firmalara ceza kesti

- Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Hangi firmalara ceza kesildi?
- 21 firmaya ceza kesilmesine gerek olmadığına karar verildi
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Rekabet Kurumu, firmaların birbirilerinin çalışanlarını almamaya yönelik gizli anlaşma yaptığı ve çalışan hareketliliğini kısıtladığı iddiası hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma sonuçlandı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İşgücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıkları incelenmiştir. Bu anlaşmaların temelinde işverenlerin en önemli girdilerden olan emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı olarak vazgeçmeleri yatmaktadır.
Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabilmektedir. Netice itibarıyla çalışanların dağılımında etkinsizlik doğmakta ve işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmektedir."
Hangi firmalara ceza kesildi?
- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ'ye 4 milyon 834 bin 124 lira
- Vodafone Telekomünikasyon AŞ'ye 5 milyon 319 bin 292 lira
- Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ'ye 192 bin 973 lira
- Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ'ye 2 milyon 159 bin 522 lira
- Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye 517 bin 883 lira
- Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ'ye 1 milyon 94 bin 131 lira
- TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 7 milyon 293 bin 869 lira
- Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ'ye 1 milyon 218 bin 89 lira
- Türk Telekomünikasyon AŞ'ye 41 milyon 22 bin 658 lira
- Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ'ye 20 bin 827 lira
- Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ'ye 49 bin 831 lira
- Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi'ne 2 milyon 183 bin 227 lira
- Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ'ye 18 milyon 21 bin 702 lira
- Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ’ye 6 milyon 513 bin 239 lira
- LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ'ye 59 milyon 590 bin 457 lira
- Veripark Yazılım AŞ'ye 1 milyon 116 bin 70 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.
21 firmaya ceza kesilmesine gerek olmadığına karar verildi
Rekabet Kurumu, aynı konu hakkında aşağıdaki firmalara da soruşturma başlatmıştı ancak bu firmalara ceza kesilmesine gerek olmadığına karar verildi.
- 41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret AŞ
- Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.
- Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ
- Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
- Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.
- Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama AŞ
- Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizmetleri AŞ
- İş Gıda AŞ
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ
- Meal Box Yemek ve Teknoloji AŞ
- Migros Ticaret AŞ
- Mobven Teknoloji AŞ
- Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri AŞ
- Net Danışmanlık Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti.
- Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. AŞ
- NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ
- Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama AŞ
- Pizza Restaurantları AŞ
- Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ
- Valensas Teknoloji Hizmetleri AŞ
- Yeşil Vadi Tarım Gıda AŞ
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü