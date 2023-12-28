Karşınızda Samsung'un "yapay zekalı" yeni buzdolabı

Samsung, Bespoke 4-Door Flex buzdolabını AI Family Hub+ özelliğiyle birlikte önümüzdeki yıl CES'te tanıtacak. Kullanıcılar Galaxy telefonlarının ekranını 32 inçlik Family Hub dokunmatik ekrana yansıtabilecek ve hatta TikTok ve YouTube videoları için ayrı uygulamalar da buzdolabı için mevcut olacak. Bunların neden gerekli olacağı ise ayrı bir konu.
Yeni akıllı buzdolabı, şimdilik sadece 33 gıda maddesini tanımlayabiliyor, bu sayı biraz düşük. Ek olarak ürünlerin son kullanma tarihleri dokunmatik ekranda elle girilerek bunların takibinin yapılması da mümkün.
Samsung 2016'dan beri akıllı buzdolapları piyasaya sürüyor olsa da, bu yeni model Nesnelerin İnterneti entegrasyonları yerine yapay zeka özelliklerini vurgulayan ilk model gibi görünüyor. Bu noktadan sonra Samsung’un mutfak ürünlerinin başına AI takısının gelmesi oldukça muhtemel. Şimdilik Bespoke 4-Door Flex için bir fiyat ve kesin çıkış tarihi bilgisi yok. Ancak tüm detaylar önümüzdeki CES 2024’te belli olacak.
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.