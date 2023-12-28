Karşınızda Samsung'un "yapay zekalı" yeni buzdolabı

Tam Boyutta Gör Samsung, görünüşe göre çoğu ürününde yapay zekaya ağırlıklı olarak yer verecek. Firmanın yeni yıl için üzerinde çalıştığı akıllı buzdolabı da bu ürünlerden birisi. Geliştirilen yeni buzdolabı, gıda maddelerini tek tek tanımlayabilen dahili bir kamera ve stoklarınızda bulunanlara göre yemek tarifleri önerebilen bağlantılı bir uygulama gibi bazı ilginç yapay zeka özellikleri içeriyor olacak.

Yapay zekalı Samsung buzdolabı

Samsung, Bespoke 4-Door Flex buzdolabını AI Family Hub+ özelliğiyle birlikte önümüzdeki yıl CES'te tanıtacak. Kullanıcılar Galaxy telefonlarının ekranını 32 inçlik Family Hub dokunmatik ekrana yansıtabilecek ve hatta TikTok ve YouTube videoları için ayrı uygulamalar da buzdolabı için mevcut olacak. Bunların neden gerekli olacağı ise ayrı bir konu.

Tam Boyutta Gör Bespoke 4-Door Flex için dahili kamera ya da Family Hub uygulaması yeni olmasa da (2023 modelinde yapay zeka destekli bir kamera vardı ve yemek tarifleri oluşturabiliyordu), her ikisi de daha fazla özellik sunacak. Samsung Food uygulaması (Family Hub aracılığıyla doğrudan buzdolabından erişebilirsiniz) Samsung Health profilinize bağlanabilecek ve diyet ihtiyaçlarınıza göre tarifler oluşturabilecek. Ayrıca, fotoğraflardan yemekleri ve gıda maddelerini tanıyabilen ve tarifler oluşturabilen bir "Image to Recipe" özelliği (daha gelişmiş Vision AI ile) de bulunuyor. Yemek tariflerini kişiselleştirme seçeneği de mevcut olacak. Eğer vegansanız dolaptaki ürünlerle bir vegan yemeği tarifi hazırlanabilecek.

Xiaomi yeni 4K TV'lerini pazara sundu: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Yeni akıllı buzdolabı, şimdilik sadece 33 gıda maddesini tanımlayabiliyor, bu sayı biraz düşük. Ek olarak ürünlerin son kullanma tarihleri dokunmatik ekranda elle girilerek bunların takibinin yapılması da mümkün.

Samsung 2016'dan beri akıllı buzdolapları piyasaya sürüyor olsa da, bu yeni model Nesnelerin İnterneti entegrasyonları yerine yapay zeka özelliklerini vurgulayan ilk model gibi görünüyor. Bu noktadan sonra Samsung’un mutfak ürünlerinin başına AI takısının gelmesi oldukça muhtemel. Şimdilik Bespoke 4-Door Flex için bir fiyat ve kesin çıkış tarihi bilgisi yok. Ancak tüm detaylar önümüzdeki CES 2024’te belli olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.