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    Karşınızda Samsung'un "yapay zekalı" yeni buzdolabı

    Samsung'un yapay zekalı yeni akıllı buzdolabı beslenme ihtiyaçlarınıza göre tarifler tasarlayabiliyor. AI Family Hub+ özellikli 2024 Bespoke 4-Door Flex buzdolabı önümüzdeki yıl CES'te tanıtılacak.
    Karşınızda Samsung'un yapay zekalı yeni buzdolabı Tam Boyutta Gör
    Samsung, görünüşe göre çoğu ürününde yapay zekaya ağırlıklı olarak yer verecek. Firmanın yeni yıl için üzerinde çalıştığı akıllı buzdolabı da bu ürünlerden birisi. Geliştirilen yeni buzdolabı, gıda maddelerini tek tek tanımlayabilen dahili bir kamera ve stoklarınızda bulunanlara göre yemek tarifleri önerebilen bağlantılı bir uygulama gibi bazı ilginç yapay zeka özellikleri içeriyor olacak.

    Yapay zekalı Samsung buzdolabı

    Samsung, Bespoke 4-Door Flex buzdolabını AI Family Hub+ özelliğiyle birlikte önümüzdeki yıl CES'te tanıtacak. Kullanıcılar Galaxy telefonlarının ekranını 32 inçlik Family Hub dokunmatik ekrana yansıtabilecek ve hatta TikTok ve YouTube videoları için ayrı uygulamalar da buzdolabı için mevcut olacak. Bunların neden gerekli olacağı ise ayrı bir konu.

    Karşınızda Samsung'un yapay zekalı yeni buzdolabı Tam Boyutta Gör
    Bespoke 4-Door Flex için dahili kamera ya da Family Hub uygulaması yeni olmasa da (2023 modelinde yapay zeka destekli bir kamera vardı ve yemek tarifleri oluşturabiliyordu), her ikisi de daha fazla özellik sunacak. Samsung Food uygulaması (Family Hub aracılığıyla doğrudan buzdolabından erişebilirsiniz) Samsung Health profilinize bağlanabilecek ve diyet ihtiyaçlarınıza göre tarifler oluşturabilecek. Ayrıca, fotoğraflardan yemekleri ve gıda maddelerini tanıyabilen ve tarifler oluşturabilen bir "Image to Recipe" özelliği (daha gelişmiş Vision AI ile) de bulunuyor. Yemek tariflerini kişiselleştirme seçeneği de mevcut olacak. Eğer vegansanız dolaptaki ürünlerle bir vegan yemeği tarifi hazırlanabilecek.

    Yeni akıllı buzdolabı, şimdilik sadece 33 gıda maddesini tanımlayabiliyor, bu sayı biraz düşük. Ek olarak ürünlerin son kullanma tarihleri dokunmatik ekranda elle girilerek bunların takibinin yapılması da mümkün.

    Samsung 2016'dan beri akıllı buzdolapları piyasaya sürüyor olsa da, bu yeni model Nesnelerin İnterneti entegrasyonları yerine yapay zeka özelliklerini vurgulayan ilk model gibi görünüyor. Bu noktadan sonra Samsung’un mutfak ürünlerinin başına AI takısının gelmesi oldukça muhtemel. Şimdilik Bespoke 4-Door Flex için bir fiyat ve kesin çıkış tarihi bilgisi yok. Ancak tüm detaylar önümüzdeki CES 2024’te belli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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