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    Anlık Bildirim

    Rekabet Kurumu, Trendyol'un Dolap uygulamasına soruşturma başlattı

    Rekabet Kurumu, Dolap'ın rekabeti engelleyici uygulamalarının tespiti için soruşturma açılmasına karar verdi. DSM Grup'a soruşturma başlatıldı.                    
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    Rekabet Kurumu, Trendyol'un Dolap uygulamasına soruşturma başlatt
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    Rekabet Kurumu, ikinci el online satış platformu Dolap’ın sahibi DSM Grup hakkında soruşturma başladı. Trendyol ile aynı çatı altında hizmet veren Dolap’ın rekabeti engelleyici uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına karar verildi.

    Dolap'a neden soruşturma açıldı?

    Kuruldan yapılan açıklamaya göre DSM Grup’un tüketici verilerini paylaşmak suretiyle Dolap’ı kayırdığı ve satıcıların Dolap’ta kullandığı verileri rakip platformlara taşımasını engelleyerek sektördeki dışlayıcı uygulamaları nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. kaddesini ihlal edip etmediği incelenecek.

    Dolap, kendi mobil uygulamasından ve Trendyol mobil uygulaması içerisinden hizmet veriyor. Kullanıcılar, ikinci el durumundaki ürünlerin alım satımını yapabiliyor. Dolap’ta online ödeme ve indirimli kargo hizmeti bulunuyor.

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    WIPERRANTAN 19 saat önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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