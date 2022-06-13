Rekabet Kurumu, Trendyol'un Dolap uygulamasına soruşturma başlattı

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Rekabet Kurumu, ikinci el online satış platformu Dolap’ın sahibi DSM Grup hakkında soruşturma başladı. Trendyol ile aynı çatı altında hizmet veren Dolap’ın rekabeti engelleyici uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına karar verildi.

Dolap'a neden soruşturma açıldı?

Kuruldan yapılan açıklamaya göre DSM Grup’un tüketici verilerini paylaşmak suretiyle Dolap’ı kayırdığı ve satıcıların Dolap’ta kullandığı verileri rakip platformlara taşımasını engelleyerek sektördeki dışlayıcı uygulamaları nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. kaddesini ihlal edip etmediği incelenecek.

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Dolap, kendi mobil uygulamasından ve Trendyol mobil uygulaması içerisinden hizmet veriyor. Kullanıcılar, ikinci el durumundaki ürünlerin alım satımını yapabiliyor. Dolap’ta online ödeme ve indirimli kargo hizmeti bulunuyor.

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