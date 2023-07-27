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    Rekabet Kurumu, Trendyol’a dev para cezası kesti

    Rekabet Kurumu, yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında Trendyol’a yüklü miktarda para cezası kesti. Kurum, Trendyol’un algoritma müdahalesiyle hâksiz avantaj elde ettiğini tespit etti.
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    Rekabet Kurumu, Trendyol’a dev para cezası kesti Tam Boyutta Gör

    Rekabet Kurumu tarafından bugün yapılan resmi duyuru kapsamında Trendyol’a para cezası kesildiği açıklandı. Kurum, eylül 2021 tarihinde başlattığı soruşturma kapsamında Trendyol’un rekabete aykırı hareket edip etmediğini inceliyordu. Bu inceleme süreci tamamlandı ve Trendyol’un hakim konumunu kötüye kullanarak rekabete aykırı davrandığı tespit edildi.

    Trendyol’a 61,3 milyon TL para cezası!

    Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada Trendyol’un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve bu nedenle 61,3 milyon TL tutarında para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Trendyol’un 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği aktarıldı.

    Ayrıca, Rekabet Kurumu, Trendyol'a ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabeti sağlamak için çeşitli yükümlülükler getirdi. Bu yükümlülükler arasında, özel markalı ürünlerine ilişkin algoritmaya müdahale etmemesi, verileri hakkaniyete uygun bir şekilde kullanması, algoritma modelleri ve kodlarını saklaması ve uyum tedbirlerini yerine getirmesi bulunuyor. Trendyol, belirtilen yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmezse, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 17. maddesine göre günlük idari para cezasına maruz kalacak.

    Son olarak, bu kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Trendyol, Ankara İdare Mahkemelerine başvurarak yargı yolu kullanma hakkına sahip. Bu süre içinde mahkemeye itiraz edebilir ve cezanın iptalini ya da değiştirilmesini talep edebilir. Ancak tebliğ edilen karara uymama durumunda, idari para cezasının uygulanacağını unutmamak gerek.

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