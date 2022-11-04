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    Netflix’in reklamlı paketi 12 ülkede kullanıma açıldı: Bazı içerikler eksik

    Dünyanın en büyük video akış platformlarından olan Netflix, yeniden yapılanma planları ile reklam destekli paketini tanıtmıştı. Bu paket, 12 ülkede resmen kullanıma sunuldu.
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    Reklam içeren Netflix paketi kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    2022 yılında yüksek miktarda abone kaybı yaşayan Netflix, geçtiğimiz aylarda yeniden yapılanma planları ile gündeme gelmişti. Bu planın bir parçası olan reklamlı Netflix paketi, 12 farklı ülkede kullanıma sunuldu. ABD’de aylık 6,99 dolar fiyat etiketi ile kullanıma sunulan paket, maksimum 720p çözünürlük destekliyor. Reklamların sıklığı farklılık gösterebilse de ortalama olarak saat başı 4-5 dakika reklam gösterileceği ve her reklamın ise 15-30 saniye civarında olacağı belirtiliyor.

    İçerik konusunda ise reklam paketi bazı problemleri beraberinde getiriyor. Netflix’in lisans anlaşmaları gereği bazı film ve diziler bu pakette izlenemiyor ancak firma, konu üzerinde çalıştığını belirtti. Ayrıca bu pakete abone olan kullanıcılar, içerikli mobil cihazlarına indiremeyecek.

    Apple TV cihazlarında çalışmıyor

    Platformun yeni paketinin kullanıma sunulması ile Apple TV kullanıcıları, bu paketin cihazlarında kullanılmadığını belirtti. iPhone, iPad ve Mac gibi Apple cihazlarında sorunsuz çalışan reklamlı paket, henüz Apple TV cihazlarında çalışmıyor ancak Netflix, yeni bir güncelleme ile bu problemi çözeceklerini belirtti.

    Reklam içeren Netflix paketi kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Resmi olarak Basic with Ads ismine sahip paket; Avusturalya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD’de kullanıma sunuldu. Paketin önümüzdeki aylarda daha çok ülkede kullanıma sunulması bekleniyor ancak ülkemize gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.
    Kaynakça https://about.netflix.com/en/news/announcing-basic-with-ads-us https://9to5mac.com/2022/11/03/netflix-with-ads-apple-tv/
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    A
    alexalex1907 13 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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