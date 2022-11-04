Netflix’in reklamlı paketi 12 ülkede kullanıma açıldı: Bazı içerikler eksik

İçerik konusunda ise reklam paketi bazı problemleri beraberinde getiriyor. Netflix’in lisans anlaşmaları gereği bazı film ve diziler bu pakette izlenemiyor ancak firma, konu üzerinde çalıştığını belirtti. Ayrıca bu pakete abone olan kullanıcılar, içerikli mobil cihazlarına indiremeyecek.
Apple TV cihazlarında çalışmıyor
Platformun yeni paketinin kullanıma sunulması ile Apple TV kullanıcıları, bu paketin cihazlarında kullanılmadığını belirtti. iPhone, iPad ve Mac gibi Apple cihazlarında sorunsuz çalışan reklamlı paket, henüz Apple TV cihazlarında çalışmıyor ancak Netflix, yeni bir güncelleme ile bu problemi çözeceklerini belirtti.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence