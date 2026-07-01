Netflix'ten dikkat çekici isimlerle dolu korku oyunu: Unhinged

İnteraktif bir korku-gerilim filmi olarak da tanımlanabilecek Unhinged'de oyuncular Zoe Kravitz'in canlandırdığı Ava karakterini kontrol ediyor. Şiddetli bir fırtına tüm şehri karanlığa gömünce, Ava kendisini almaya gelen arkadaşı Claire (Sadie Sink) ile buluşmaya hazırlanıyor. Ancak yaşadığı binada çalışan Ben (Troy Baker) bu kaosu fırsat bilip peşine düşünce, Ava kendisini korku dolu bir hayatta kalma mücadelesinin içinde buluyor.
Usta yönetmen David Fincher ve Weapons ile 2025'in en çok konuşulan korku filmine imza atan Zach Cregger da bu oyuna katkı sunan isimler arasında yer alıyor.
Unhinged, Netflix Üzerinden Oynanabiliyor ama Her Ülkede Yok
Unhinged, TV ya da bilgisayar kullanılarak Netflix üzerinden oynanabiliyor. Oyuncular, akıllı telefonlarını bir oyun kumandası olarak kullanabiliyor. Oyun bugün itibarıyla Netflix kullanıcılarının erişimine açıldı ama her ülkeden erişilemiyor. Almanya, ABD, Kanada, İngiltere, Fransa gibi pek çok ülkede oynanabilen oyun, ne yazık ki şimdilik Türkiye'ye sunulmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş