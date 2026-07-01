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    Netflix'ten dikkat çekici isimlerle dolu korku oyunu: Unhinged

    Netflix, yeni korku oyunu Unhinged sürpriz bir duyuruyla yayınladı. Oyun; David Fincher, Zoe Kravitz, Sadie Sink ve Troy Baker gibi dikkat çekici isimleri bir araya getiriyor.

    Netflix'ten sürpriz korku oyunu: Unhinged yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix oyun dünyasında da iddialı olma hedefinden geri adım atmış olsa da zaman zaman dikkat çekici oyunlar çıkarmaya devam ediyor. Nitekim bu hafta bunların yeni bir örneğini gördük. Şirket; David Fincher, Zach Cregger, Zoe Kravitz, Sadie Sink ve Troy Baker gibi dikkat çekici isimleri bir araya getiren korku oyunu Unhinged'i kullanıcıların beğenisine sundu.

    İnteraktif bir korku-gerilim filmi olarak da tanımlanabilecek Unhinged'de oyuncular Zoe Kravitz'in canlandırdığı Ava karakterini kontrol ediyor. Şiddetli bir fırtına tüm şehri karanlığa gömünce, Ava kendisini almaya gelen arkadaşı Claire (Sadie Sink) ile buluşmaya hazırlanıyor. Ancak yaşadığı binada çalışan Ben (Troy Baker) bu kaosu fırsat bilip peşine düşünce, Ava kendisini korku dolu bir hayatta kalma mücadelesinin içinde buluyor.

    Usta yönetmen David Fincher ve Weapons ile 2025'in en çok konuşulan korku filmine imza atan Zach Cregger da bu oyuna katkı sunan isimler arasında yer alıyor.

    Unhinged, Netflix Üzerinden Oynanabiliyor ama Her Ülkede Yok

    Unhinged, TV ya da bilgisayar kullanılarak Netflix üzerinden oynanabiliyor. Oyuncular, akıllı telefonlarını bir oyun kumandası olarak kullanabiliyor. Oyun bugün itibarıyla Netflix kullanıcılarının erişimine açıldı ama her ülkeden erişilemiyor. Almanya, ABD, Kanada, İngiltere, Fransa gibi pek çok ülkede oynanabilen oyun, ne yazık ki şimdilik Türkiye'ye sunulmuyor.

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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