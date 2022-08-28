Reklamlı Netflix’in olası fiyat bilgisi sızdırıldı

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Geçtiğimiz yıl içerisinde yüzbinlerce abone kaybeden Netflix, akış hizmeti servislerinde tekrar tahtını almak için çabalıyor. Bu doğrultuda firma, geçtiğimiz aylarda Microsoft ile beraber reklam destekli bir üyelik üzerine çalıştığını duyurmuştu. Şimdi de bu servisten ilk olası fiyat bilgisi sızdırıldı.

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Reklamlı Netflix’in 7-9 dolar olması bekleniyor

Güvenilir kaynakları ile bilinen Bloomberg, reklamlı Netflix’in 7-9 dolar arasında bir fiyata sahip olacağını belirtti. Netflix’in şimdiki en ucuz aylık aboneliği ise 9,99 dolar. Reklamlı Netflix’in hangi ülkelerde kullanıma açılacağı ise şimdilik belli değil. Ülkemizde özel fiyat stratejisi kullanan firma, reklamlı aboneliği ülkemizde kullanıma sunması halinde bu abonelik için yaklaşık 20-30 TL’lik bir fiyat görmemiz mümkün.

Son aylarda dikkatleri üzerine çeken reklamlı Netflix modeli, standart aboneliklere göre birçok dezavantaja sahip olacak. Saat başı 4 dakika reklam sunacak olan üyelik, kullanıcıların dizi ve filmleri indirmesine de izin vermeyecek. Siz uygun fiyatlı ancak reklam içeren Netflix hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Reklamlı Netflix hakkında fiyat bilgisi sızdırıldı