Reklamlı Netflix’in olası fiyat bilgisi sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl içerisinde yüzbinlerce abone kaybeden Netflix, akış hizmeti servislerinde tekrar tahtını almak için çabalıyor. Bu doğrultuda firma, geçtiğimiz aylarda Microsoft ile beraber reklam destekli bir üyelik üzerine çalıştığını duyurmuştu. Şimdi de bu servisten ilk olası fiyat bilgisi sızdırıldı.
Reklamlı Netflix’in 7-9 dolar olması bekleniyor
Güvenilir kaynakları ile bilinen Bloomberg, reklamlı Netflix’in 7-9 dolar arasında bir fiyata sahip olacağını belirtti. Netflix’in şimdiki en ucuz aylık aboneliği ise 9,99 dolar. Reklamlı Netflix’in hangi ülkelerde kullanıma açılacağı ise şimdilik belli değil. Ülkemizde özel fiyat stratejisi kullanan firma, reklamlı aboneliği ülkemizde kullanıma sunması halinde bu abonelik için yaklaşık 20-30 TL’lik bir fiyat görmemiz mümkün.
Son aylarda dikkatleri üzerine çeken reklamlı Netflix modeli, standart aboneliklere göre birçok dezavantaja sahip olacak. Saat başı 4 dakika reklam sunacak olan üyelik, kullanıcıların dizi ve filmleri indirmesine de izin vermeyecek. Siz uygun fiyatlı ancak reklam içeren Netflix hakkında ne düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: