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    Anlık Bildirim

    House of the Dragon 2.sezon onayını aldı

    Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan yeni Game of Thrones dizisi House of the Dragon, ikinci sezon onayına kavuştu. Raporlara göre HBO, House of the Dragon’dan son derece memnun.
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    House of the Dragon ikinci sezon onayı aldı
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    Gelmiş geçmiş en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thrones, yayın hayatına hayal kırıklığı yaratan bir sezon ile veda etmişti. Finalden sonra birçok hayran, Game of Thrones evreninden ümidini kesmiş olsa da HBO, Game of Thrones evrenini genişletme konusunda oldukça kararlıydı. Bu doğrultuda platform, ikinci Game of Thrones dizisi House of the Dragon’ı geçtiğimiz hafta yayınladı. İzlenme rekorları kıran dizi, yalnızca bir bölümün ardından ikinci sezon onayına kavuştu.

    HBO House of the Dragon’dan memnun

    İlk bölümünde 20 milyondan fazla izlenme yakalayan House of the Dragon, anında izlenme rekorları kırdı. Dizinin başarılı başlangıcının ardından HBO, diziye ikinci sezon onayını verdi. Dizinin yaratıcısı Ryan Condal, daha önce ikinci sezon planlarının olduğundan bahsetmişti.

    Geçtiğimiz haftalarda Warner Bros. Discovery, birçok projeyi iptal edip HBO’nun geleceği hakkında şüpheler yaratsa da firma, Game of Thrones evrenine yatırım yapmakta oldukça kararlı görünüyor. HBO Program Başkan Yardımcısı Francesca Orsi, House of the Dragon’ın ilk sezonunda gurur duyduklarını ve Targaryen Ailesi’nin hikayesini ikinci sezonda devam ettirmek için oldukça heyecanlı olduklarını belirtti. Game of Thrones’tan yaklaşık 200 yıl önce geçen dizi, Targaryen ailesinin yaşadığı iç savaşını konu alıyor.

    House of the Dragon ikinci sezon onayı aldı
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    Game of Thrones evreni genişlemeye devam edecek

    House of the Dragon ile dikkatleri tekrar üzerine çeken HBO, birçok Game of Thrones projesi geliştiriyor. Raporlara göre platform, Jon Snow dizisi, Sea Snake dizisi ve bazı animasyon projeleri üzerine çalışıyor. Game of Thrones’un yaratıcısı George R.R. Martin de daha önce Thrones evrenini büyütmek istediğini belirtmişti. Görünüşe göre önümüzdeki yıllarda Game of Thrones dizilerinin sayısı artacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 1 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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