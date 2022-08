House of the Dragon 2.sezon onayını aldı

Tam Boyutta Gör

Gelmiş geçmiş en çok izlenen dizilerinden olan Game of Thrones, yayın hayatına hayal kırıklığı yaratan bir sezon ile veda etmişti. Finalden sonra birçok hayran, Game of Thrones evreninden ümidini kesmiş olsa da HBO, Game of Thrones evrenini genişletme konusunda oldukça kararlıydı. Bu doğrultuda platform, ikinci Game of Thrones dizisi House of the Dragon’ı geçtiğimiz hafta yayınladı. İzlenme rekorları kıran dizi, yalnızca bir bölümün ardından ikinci sezon onayına kavuştu.

House of The Dragon'ın inceleme puanları geldi 1 hf. önce eklendi

HBO House of the Dragon’dan memnun

İlk bölümünde 20 milyondan fazla izlenme yakalayan House of the Dragon, anında izlenme rekorları kırdı. Dizinin başarılı başlangıcının ardından HBO, diziye ikinci sezon onayını verdi. Dizinin yaratıcısı Ryan Condal, daha önce ikinci sezon planlarının olduğundan bahsetmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Warner Bros. Discovery, birçok projeyi iptal edip HBO’nun geleceği hakkında şüpheler yaratsa da firma, Game of Thrones evrenine yatırım yapmakta oldukça kararlı görünüyor. HBO Program Başkan Yardımcısı Francesca Orsi, House of the Dragon’ın ilk sezonunda gurur duyduklarını ve Targaryen Ailesi’nin hikayesini ikinci sezonda devam ettirmek için oldukça heyecanlı olduklarını belirtti. Game of Thrones’tan yaklaşık 200 yıl önce geçen dizi, Targaryen ailesinin yaşadığı iç savaşını konu alıyor.

Tam Boyutta Gör

Game of Thrones evreni genişlemeye devam edecek

House of the Dragon ile dikkatleri tekrar üzerine çeken HBO, birçok Game of Thrones projesi geliştiriyor. Raporlara göre platform, Jon Snow dizisi, Sea Snake dizisi ve bazı animasyon projeleri üzerine çalışıyor. Game of Thrones’un yaratıcısı George R.R. Martin de daha önce Thrones evrenini büyütmek istediğini belirtmişti. Görünüşe göre önümüzdeki yıllarda Game of Thrones dizilerinin sayısı artacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

House of the Dragon ikinci sezon onayı aldı