Reklamlı Netflix'te üzen gelişme: İndirme seçeneği olmayacak

Netflix, bir yandan şifre paylaşımını engellemek adına yeni özelliklerin denemesini yaparken, diğer yandan daha uygun fiyatlı olması beklenen reklamlı abonelik modelini getirmek için çalışıyor. Yıllarca reklam yapmaktan kaçınan akış devi, gelecek yılın başlarında reklam destekli aboneliği kullanıma sunmayı planlıyor. Reklamlı planın nasıl olacağına ilişkin bilgiler, ilginç olarak Netflix dışında kaynaklardan geliyor.

Netflix, reklamlı pakette üyelere tüm içerikleri sunmayabilir 4 hf. önce eklendi

İnternetsiz izleme seçeneği olmayacak

Netflix iPhone uygulamasında bulunan koda göre, Netflix, kullanıcıların severek kullandığı bir özelliği reklamlı planda sunmayacak. Netflix’in ucuz planını tercih edenler için film ve dizileri cihaza indirip çevrimdışı izleme seçeneği sunulmayacak. Uçak gibi güvenli internet erişimi olmayan yerlerde içerikleri izlemek, uzun yolculuklarda vakit geçirmek için harika bir özellikti.

Reklamlar geçilemeyecek

Bunun dışında, kullanıcının tercihlerine göre gösterileceği belirtilen reklamlar atlatılamayacak. Reklam aralarında oynatma kontrolleri pasif olacak.

Netflix, gerek yüksek fiyatlandırma, gerek şifre paylaşımını engelleme gibi aksiyonlar, gerekse de içerik eksikliğinden abonelerini hızla kaybediyor. Reklam destekli modele geçen tek akış servisi Netflix değil. Netfix’in en büyük rakibi olarak gösterilen Disney+ da yakın zamanda reklamlı aboneliği duyurdu.

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