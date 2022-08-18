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    Reklamlı Netflix'te üzen gelişme: İndirme seçeneği olmayacak

    Reklam destekli ucuz Netflix aboneliği, kullanıcıları üzecek gibi görünüyor. Reklamlı üyeliği tercih edenler, sadece içerik eksikliğinden değil, özelliklerden de şikayet edecek.
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    Reklamlı Netflix

    Netflix, bir yandan şifre paylaşımını engellemek adına yeni özelliklerin denemesini yaparken, diğer yandan daha uygun fiyatlı olması beklenen reklamlı abonelik modelini getirmek için çalışıyor. Yıllarca reklam yapmaktan kaçınan akış devi, gelecek yılın başlarında reklam destekli aboneliği kullanıma sunmayı planlıyor. Reklamlı planın nasıl olacağına ilişkin bilgiler, ilginç olarak Netflix dışında kaynaklardan geliyor.

    İnternetsiz izleme seçeneği olmayacak

    Netflix iPhone uygulamasında bulunan koda göre, Netflix, kullanıcıların severek kullandığı bir özelliği reklamlı planda sunmayacak. Netflix’in ucuz planını tercih edenler için film ve dizileri cihaza indirip çevrimdışı izleme seçeneği sunulmayacak. Uçak gibi güvenli internet erişimi olmayan yerlerde içerikleri izlemek, uzun yolculuklarda vakit geçirmek için harika bir özellikti.

    Reklamlar geçilemeyecek

    Bunun dışında, kullanıcının tercihlerine göre gösterileceği belirtilen reklamlar atlatılamayacak. Reklam aralarında oynatma kontrolleri pasif olacak.

    Netflix, gerek yüksek fiyatlandırma, gerek şifre paylaşımını engelleme gibi aksiyonlar, gerekse de içerik eksikliğinden abonelerini hızla kaybediyor. Reklam destekli modele geçen tek akış servisi Netflix değil. Netfix’in en büyük rakibi olarak gösterilen Disney+ da yakın zamanda reklamlı aboneliği duyurdu.

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