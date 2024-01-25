Tam Boyutta Gör Pocket Pair tarafından geliştirilen aksiyon-macera hayatta kalma oyunu Palworld, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Pokemon'a benzer dinamikleri ile kısa sürece milyonlarca oyuncuya ulaşan yapım, Steam'de 8 milyonluk satışı ve 2 milyon eş zamanlı oyuncuyu geride bıraktı. Bu rekor daha önce yalnızca PUBG: Battlegrounds ile kırılmıştı.

Palworld satışları Steam'de 8 milyonu aştı

Bildiğiniz gibi Palworld, daha ilk gününden devasa bir oyuncu kitlesine ulaştı. Öyle ki 8 saatte 1 milyon, 40 saatte 3 milyon ve 4 günde ise yaklaşık 6 milyon sattı. Üstelik bu satışların yalnızca Steam'i konu aldığını belirtelim. Oyunun Xbox sürümüne ilişkin detaylı veriler ise paylaşılmadı. Ancak GameDiscoverCo, en az 1,5 milyon indirme sayısına işaretediyor.

Dolayısıyla küresel bir fenomen haline gelen yapımın, uzun süreler gündemde kalacağını söyleyebiliriz. Nintendo'nun ise bu konuda sessiz kalmadığı kesin. Yakın tarihte oyun devi, Palworld içerisindeki yaratıkları Pokémon karakterleri ile değiştiren bir mod geliştiricisine telif attı ve içeriklerin platformdan kaldırılmasına neden oldu.

Palworld rekorlara doymuyor 3 gün önce eklendi

Kaçıranlar için Palworld, 19 Ocak'ta Steam ve Xbox Series, Xbox One ve PC için piyasaya çıktı. Oyunun Türkiye fiyatı ise her geçen gün artıyor. Microsoft Store özelinde ilk olarak 85 TL'den satışa çıkan yapım, 36 saat içinde toplamda %958 oranında zamlandı.

Palworld fiyatı

Xbox - 900 TL

- 900 TL Steam - 13,49 dolar (%10 indirimli)

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Rekor üstüne rekor! Palworld satışları 8 milyonu geçti