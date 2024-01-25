Rekor üstüne rekor! Palworld satışları 8 milyonu geçti

Palworld satışları Steam'de 8 milyonu aştı
Bildiğiniz gibi Palworld, daha ilk gününden devasa bir oyuncu kitlesine ulaştı. Öyle ki 8 saatte 1 milyon, 40 saatte 3 milyon ve 4 günde ise yaklaşık 6 milyon sattı. Üstelik bu satışların yalnızca Steam'i konu aldığını belirtelim. Oyunun Xbox sürümüne ilişkin detaylı veriler ise paylaşılmadı. Ancak GameDiscoverCo, en az 1,5 milyon indirme sayısına işaretediyor.
Dolayısıyla küresel bir fenomen haline gelen yapımın, uzun süreler gündemde kalacağını söyleyebiliriz. Nintendo'nun ise bu konuda sessiz kalmadığı kesin. Yakın tarihte oyun devi, Palworld içerisindeki yaratıkları Pokémon karakterleri ile değiştiren bir mod geliştiricisine telif attı ve içeriklerin platformdan kaldırılmasına neden oldu.
Kaçıranlar için Palworld, 19 Ocak'ta Steam ve Xbox Series, Xbox One ve PC için piyasaya çıktı. Oyunun Türkiye fiyatı ise her geçen gün artıyor. Microsoft Store özelinde ilk olarak 85 TL'den satışa çıkan yapım, 36 saat içinde toplamda %958 oranında zamlandı.
Palworld fiyatıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.