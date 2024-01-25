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    Rekor üstüne rekor! Palworld satışları 8 milyonu geçti

    Çıktığı günden bu yana rekorlar kıran Palworld, Steam'de 8 milyonluk satışı geride bıraktı. Açık dünya hayatta kalma oyunu, aynı zamanda PUBG'nin rekorunu da elinden aldı.
    Rekor üstüne rekor! Palworld satışları 8 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Pocket Pair tarafından geliştirilen aksiyon-macera hayatta kalma oyunu Palworld, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Pokemon'a benzer dinamikleri ile kısa sürece milyonlarca oyuncuya ulaşan yapım, Steam'de 8 milyonluk satışı ve 2 milyon eş zamanlı oyuncuyu geride bıraktı. Bu rekor daha önce yalnızca PUBG: Battlegrounds ile kırılmıştı.

    Palworld satışları Steam'de 8 milyonu aştı

    Bildiğiniz gibi Palworld, daha ilk gününden devasa bir oyuncu kitlesine ulaştı. Öyle ki 8 saatte 1 milyon, 40 saatte 3 milyon ve 4 günde ise yaklaşık 6 milyon sattı. Üstelik bu satışların yalnızca Steam'i konu aldığını belirtelim. Oyunun Xbox sürümüne ilişkin detaylı veriler ise paylaşılmadı. Ancak GameDiscoverCo, en az 1,5 milyon indirme sayısına işaretediyor.

    Dolayısıyla küresel bir fenomen haline gelen yapımın, uzun süreler gündemde kalacağını söyleyebiliriz. Nintendo'nun ise bu konuda sessiz kalmadığı kesin. Yakın tarihte oyun devi, Palworld içerisindeki yaratıkları Pokémon karakterleri ile değiştiren bir mod geliştiricisine telif attı ve içeriklerin platformdan kaldırılmasına neden oldu.

    Kaçıranlar için Palworld, 19 Ocak'ta Steam ve Xbox Series, Xbox One ve PC için piyasaya çıktı. Oyunun Türkiye fiyatı ise her geçen gün artıyor. Microsoft Store özelinde ilk olarak 85 TL'den satışa çıkan yapım, 36 saat içinde toplamda %958 oranında zamlandı.

    Palworld fiyatı

    • Xbox - 900 TL 
    • Steam - 13,49 dolar (%10 indirimli)

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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